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يمكّن برنامج عزل المتصفح الشركات من حماية نقاط النهاية من خلال تزويد المستخدمين بمتصفحات ويب افتراضية ومجردة. تفصل هذه المتصفحات المعزولة نشاط تصفح الويب عن نقطة النهاية، لذلك إذا حدث اختراق أو حقن برامج ضارة، فسيتم اختراق المتصفح فقط، وليس الجهاز نفسه. تطبق الشركات هذه الأدوات لفرض سياسات الأمان عبر نقاط النهاية البعيدة المتعددة، مما يمنح المسؤولين تحكمًا محسنًا في الوصول وتحسين رؤية التهديدات عبر شبكات المستخدمين والأجهزة. توفر هذه المنتجات المتصفح بطريقة سلسة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى تطبيقات الويب والمواقع التي يحتمل أن تكون خطرة أثناء تأمين أجهزتهم الطرفية. على الرغم من أن بعض هذه الأدوات قد تشبه بوابات الويب الآمنة، والتي تتحكم بشكل أساسي في إمكانية الوصول إلى الموقع وتصفية عناوين URL، إلا أن حلول عزل المتصفح تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء بيئات تنفيذ ويب معزولة تمامًا.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix هي المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتطوير التي تمكن المنظمات من تحسين مساحات العمل الرقمية. توفر منصة Citrix مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك التطبيق الافتراضي للتطبيق وسطح المكتب ، وإدارة نقطة النهاية ، وحلول الوصول الآمنة ، المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات. من خلال التركيز على دعم القوى العاملة الهجينة ، تمكن Citrix الشركات من تقديم التطبيقات الهامة والبيانات بشكل آمن على أي جهاز ، مع تبسيط إدارة الأجهزة وتعزيز تجربة المستخدم. تؤكد المنصة أيضًا على الأمان من خلال الوصول إلى الثقة الصفرية وملاحظته ، مما يساعد المؤسسات على حماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال. تخدم Citrix العديد من الصناعات ، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والتعليم ، وتوفير حلول مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة. من خلال الابتكار والتعاون ، تواصل Citrix قيادة التطورات في بيئات تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى مجموعة النظراء وبيئات تكنولوجيا المعلومات.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
Apozy
apozy.com
تعتمد الشركات الأكثر استهدافًا حول العالم على Airlock — منصة Apozy’s Browser Defense Platform — لتعطيل مواقع الويب الخطيرة تلقائيًا في وقت النقر باستخدام Native Browser Isolation.
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