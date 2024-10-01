برنامج عزل المتصفح - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج عزل المتصفح الشركات من حماية نقاط النهاية من خلال تزويد المستخدمين بمتصفحات ويب افتراضية ومجردة. تفصل هذه المتصفحات المعزولة نشاط تصفح الويب عن نقطة النهاية، لذلك إذا حدث اختراق أو حقن برامج ضارة، فسيتم اختراق المتصفح فقط، وليس الجهاز نفسه. تطبق الشركات هذه الأدوات لفرض سياسات الأمان عبر نقاط النهاية البعيدة المتعددة، مما يمنح المسؤولين تحكمًا محسنًا في الوصول وتحسين رؤية التهديدات عبر شبكات المستخدمين والأجهزة. توفر هذه المنتجات المتصفح بطريقة سلسة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى تطبيقات الويب والمواقع التي يحتمل أن تكون خطرة أثناء تأمين أجهزتهم الطرفية. على الرغم من أن بعض هذه الأدوات قد تشبه بوابات الويب الآمنة، والتي تتحكم بشكل أساسي في إمكانية الوصول إلى الموقع وتصفية عناوين URL، إلا أن حلول عزل المتصفح تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء بيئات تنفيذ ويب معزولة تمامًا.