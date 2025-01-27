برنامج عزل المتصفح - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات الآمنة والقابلة للتطوير والتي تمكن المؤسسات من تحسين مساحات العمل الرقمية الخاصة بها. توفر منصة Citrix مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للتطبيقات وسطح المكتب، وإدارة نقاط النهاية، وحلول الوصول الآمن، المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال التركيز على دعم القوى العاملة المختلطة، تمكن Citrix الشركات من تقديم التطبيقات والبيانات الهامة بشكل آمن على أي جهاز، مع تبسيط إدارة الأجهزة وتحسين تجربة المستخدم. تؤكد المنصة أيضًا على الأمان من خلال الوصول إلى الثقة المعدومة وقابلية المراقبة، مما يساعد المؤسسات على حماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال. تخدم Citrix العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة والتعليم، وتوفر حلولًا مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة. ومن خلال الابتكار والتعاون، تواصل Citrix دفع عجلة التقدم في بيئات تكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة والمحلية.