ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج محاكاة الاختراق والهجوم (BAS) بتكرار التهديدات الأمنية في العالم الحقيقي، مما يساعد الشركات على إعداد خطط الاستجابة للحوادث وتحديد نقاط الضعف المحتملة في أنظمتها الأمنية. قد تتضمن عمليات المحاكاة هذه إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للتصيد الاحتيالي إلى الموظفين أو محاولة اختراق جدار حماية تطبيقات الويب الخاصة بالشركة. تقدم العديد من أدوات BAS عمليات محاكاة تلقائية مع منطق التهديد القائم على الذكاء الاصطناعي والاختبار المستمر، مما يضمن أن الفرق مستعدة دائمًا للاستجابة بفعالية للحوادث الأمنية. عادةً ما تكون عمليات المحاكاة هذه متاحة على مدار الساعة، وغالبًا ما تقوم الشركات بتشغيلها بشكل دوري، خاصة عندما يتم تحديث أنظمة الأمان أو مراجعة السياسات. وبدون محاكاة هذه الهجمات، قد يكون من الصعب قياس مدى فعالية العمليات الأمنية. يمكن لعمليات المحاكاة المخصصة أن تحاكي التهديدات المختلفة التي تستهدف مناطق مختلفة أو ضمن بيئات محددة، مما يساعد الشركات على التقييم والتعزيز
إرسال تطبيق جديد
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Pentera
pentera.io
Pentera تطبيق للتحقق الآلي من الأمان السيبراني، يساعد المؤسسات على تقييم نقاط الضعف وتعزيز الأمان من خلال محاكاة الهجمات.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Validato
validato.io
Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.
Picus Security
picussecurity.com
يعمل تطبيق Picus Security على تعزيز الأمن السيبراني من خلال تحديد الأولويات والتحقق من التعرض عبر مصادر بيانات متعددة وتوفير حلول سريعة للتخفيف.
© 2025 WebCatalog, Inc.