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يقوم برنامج محاكاة الاختراق والهجوم (BAS) بتكرار التهديدات الأمنية في العالم الحقيقي، مما يساعد الشركات على إعداد خطط الاستجابة للحوادث وتحديد نقاط الضعف المحتملة في أنظمتها الأمنية. قد تتضمن عمليات المحاكاة هذه إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للتصيد الاحتيالي إلى الموظفين أو محاولة اختراق جدار حماية تطبيقات الويب الخاصة بالشركة. تقدم العديد من أدوات BAS عمليات محاكاة تلقائية مع منطق التهديد القائم على الذكاء الاصطناعي والاختبار المستمر، مما يضمن أن الفرق مستعدة دائمًا للاستجابة بفعالية للحوادث الأمنية. عادةً ما تكون عمليات المحاكاة هذه متاحة على مدار الساعة، وغالبًا ما تقوم الشركات بتشغيلها بشكل دوري، خاصة عندما يتم تحديث أنظمة الأمان أو مراجعة السياسات. وبدون محاكاة هذه الهجمات، قد يكون من الصعب قياس مدى فعالية العمليات الأمنية. يمكن لعمليات المحاكاة المخصصة أن تحاكي التهديدات المختلفة التي تستهدف مناطق مختلفة أو ضمن بيئات محددة، مما يساعد الشركات على التقييم والتعزيز
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Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة رائدة للتحقق من الأمان تعتمد على تقنية محاكاة الاختراق والهجوم الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام في الصناعة. نحن نمكّن فرق الأمان من اختبار الدفاعات وتقويتها بشكل مستمر في مشهد التهديد الديناميكي من خلال أخذ وجهة نظر المهاجم. يتم نشر Cymulate في غضون ساعة واحدة، ويتكامل مع تحالف تقني واسع من عناصر التحكم الأمنية، بدءًا من EDR ووصولاً إلى بوابات البريد الإلكتروني وبوابات الويب وSIEM وWAF والمزيد عبر البيئات المحلية والسحابية وKubernetes. يرى العملاء زيادة في الوقاية والكشف والتحسين للوضع الأمني العام من خلال تحسين استثماراتهم الدفاعية الحالية بشكل شامل عبر إطار عمل MITRE ATT&CK®. توفر المنصة تقييمات المخاطر المبتكرة والمعتمدة على المعلومات المتعلقة بالتهديدات والتي تتميز بسهولة نشرها واستخدامها لجميع مستويات النضج، ويتم تحديثها باستمرار. كما يوفر أيضًا إطارًا مفتوحًا لإنشاء وأتمتة العمل الجماعي باللونين الأحمر والبنفسجي من خلال إنشاء سيناريوهات اختراق وحملات هجوم متقدمة مصممة خصيصًا لبيئاتهم الفريدة وسياساتهم الأمنية.
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بشكل مستمر. مع Defendify، تقوم المؤسسات بتبسيط تقييمات الأمن السيبراني والاختبار والسياسات والتدريب والكشف والاستجابة والاحتواء في حل واحد موحد وفعال من حيث التكلفة للأمن السيبراني. 3 طبقات و13 حلاً ومنصة واحدة، بما في ذلك: • الكشف والاستجابة المُدارة • خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية • تنبيهات تهديدات الأمن السيبراني • محاكاة التصيد الاحتيالي • التدريب على التوعية بالأمن السيبراني • مقاطع فيديو للتوعية بالأمن السيبراني • الملصقات والرسومات للتوعية بالأمن السيبراني • سياسة الاستخدام المقبول للتكنولوجيا • مخاطر الأمن السيبراني التقييمات • اختبار الاختراق • فحص الثغرات الأمنية • فحص كلمة المرور المخترقة • فحص أمان موقع الويب راجع الدفاع أثناء العمل على www.defendify.com.
Pentera
pentera.io
Pentera هي الشركة الرائدة في فئة التحقق من الأمان الآلي، مما يسمح لكل مؤسسة باختبار سلامة جميع طبقات الأمن السيبراني بسهولة، وكشف التعرضات الأمنية الحقيقية والحالية في أي لحظة وعلى أي نطاق. يستخدم الآلاف من المتخصصين في مجال الأمن ومقدمي الخدمات حول العالم Pentera لتوجيه عملية المعالجة وسد الثغرات الأمنية قبل استغلالها. ومن بين عملائها متاجر Casey's General Stores، وEmeria، وLuLu International Exchange، وIP Telecom PT، وBrewDog، وCity National Bank، وSchmitz Cargobull، ومجموعة MBC. تحظى Pentera بدعم مستثمرين بارزين مثل K1 Investment Management وInsight Partners وBlackstone وEvolution Equity Partners وAWZ. تفضل بزيارة https://pentera.io/ لمزيد من المعلومات.
Picus Security
picussecurity.com
قم بإعطاء الأولوية للمشكلات الهامة عبر مصادر البيانات المنعزلة، والتحقق من صحة حالات التعرض في الوقت الفعلي، ونشر عمليات التخفيف بنقرة واحدة لسد الفجوات بسرعة.
Validato
validato.io
Validato عبارة عن منصة مستمرة للتحقق من الأمان تستخدم الاستخدام الآمن في عمليات محاكاة الاختراق والهجوم في الإنتاج، ومحاكاة أساليب الهجوم السيبراني الهجومية لاختبار تكوينات التحكم الأمني والتحقق من صحتها.
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