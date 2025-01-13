الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج محاكاة الاختراق والهجوم (BAS). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن

يقوم برنامج محاكاة الاختراق والهجوم (BAS) بتكرار التهديدات الأمنية في العالم الحقيقي، مما يساعد الشركات على إعداد خطط الاستجابة للحوادث وتحديد نقاط الضعف المحتملة في أنظمتها الأمنية. قد تتضمن عمليات المحاكاة هذه إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للتصيد الاحتيالي إلى الموظفين أو محاولة اختراق جدار حماية تطبيقات الويب الخاصة بالشركة. تقدم العديد من أدوات BAS عمليات محاكاة تلقائية مع منطق التهديد القائم على الذكاء الاصطناعي والاختبار المستمر، مما يضمن أن الفرق مستعدة دائمًا للاستجابة بفعالية للحوادث الأمنية. عادةً ما تكون عمليات المحاكاة هذه متاحة على مدار الساعة، وغالبًا ما تقوم الشركات بتشغيلها بشكل دوري، خاصة عندما يتم تحديث أنظمة الأمان أو مراجعة السياسات. وبدون محاكاة هذه الهجمات، قد يكون من الصعب قياس مدى فعالية العمليات الأمنية. يمكن لعمليات المحاكاة المخصصة أن تحاكي التهديدات المختلفة التي تستهدف مناطق مختلفة أو ضمن بيئات محددة، مما يساعد الشركات على التقييم والتعزيز