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يتيح برنامج حماية العلامة التجارية للشركات إدارة معلوماتها عبر الإنترنت المتعلقة بالمنتجات والخدمات. فهو يساعد على حماية العلامة التجارية من أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، مثل عمليات الاحتيال والانتهاكات والتزييف والانتهاكات. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تبيع المنتجات عبر القنوات الرقمية، حيث يمثل التحكم في كميات كبيرة من معلومات المنتج والعلامة التجارية تحديًا. يقوم برنامج حماية العلامة التجارية بمراقبة قنوات رقمية متعددة، بما في ذلك محركات البحث مثل Google، ومواقع البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة، وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon وeBay، بالإضافة إلى حسابات الوسائط الاجتماعية. يساعد هذا البرنامج في تحديد الانتهاكات المحتملة في مراحل مختلفة ويضمن إزالة هذه التهديدات قبل أن تتمكن من الوصول إلى العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي سمعة العلامة التجارية من خلال تطبيق سياسات العلامة التجارية ومراجعتها بانتظام لمواكبة المعايير المتغيرة.
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Mimecast
mimecast.com
تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
مراقبة البحث تعمل على تتبع الأنشطة الإعلانية وتحليلها عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وفهم تواجدها في السوق.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave هو منصة SaaS لتحليل التجارة الرقمية وتقديم حلول التسعير الديناميكي للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج لتحليل التسعير يساعد الشركات على تتبع أسعار المنافسين وتحليل البيانات لتحسين استراتيجيات التسعير وزيادة الأرباح.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
تطبيق ShoppingScraper هو أداة تجريف للبيانات الإلكترونية تسمح للمستخدمين باستخراج معلومات الأسعار والمنتجات من المواقع الإلكترونية بسهولة ودون حاجة للبرمجة.
Red Points
redpoints.com
تطبيق Red Points يساعد الشركات في استرداد الإيرادات من خلال الكشف عن السرقات والتزوير، مع دعم قانوني متكامل.
IP Moat
ipmoat.ai
يكتشف تطبيق IP Moat ويزيل القوائم المزيفة والمخالفة على الأسواق الإلكترونية، ويساعد في حماية العلامات التجارية من الاستخدام غير العادل.
Trade Vitality
tradevitality.com
تطبيق Trade Vitality يساعد العلامات التجارية على مراقبة وتنفيذ سياسات الأسعار الإعلانية الدنيا من خلال أدوات وخدمات عبر الإنترنت.
ChannelSight
channelsight.com
Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.
Prisync
prisync.com
Prisync هو تطبيق يساعد المتاجر الإلكترونية على تتبع أسعار المنافسين وتعديل أسعارها ديناميكيًا لضمان المنافسة وزيادة الهوامش الربحية.
Adthena
adthena.com
Adthena هي منصة استخبارات سوقية لتحسين إعلانات البحث المدفوعة ومراقبة المنافسين من خلال تحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
Allure Security
alluresecurity.com
تطبيق Allure Security يحمي العلامات التجارية من انتحال الهوية عبر الإنترنت من خلال الكشف والإزالة السريعة للتطبيقات والمواقع المزيفة.
BrandMonitor
brand-monitor.com
تطبيق BrandMonitor لحماية العلامات التجارية من العروض المزيفة ومبيعات السوق الرمادية، يكشف وينزع المواد المخالفة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity هو تطبيق لمراقبة وجود العلامة التجارية عبر الإنترنت، يحلل التسويق التابع ويضمن الامتثال لحماية صورة العلامة التجارية.
Dealavo
dealavo.com
ديلاڤو هي تطبيق لتحليل بيانات التجارة الإلكترونية يختص في مراقبة الأسعار والأتمتة للمتاجر الإلكترونية وحلول DPSM للمصنعين في 32 سوقًا.
Wiser Solutions
wiser.com
تطبيق Wiser Solutions يوفر تحليلات تجارة دقيقة لمساعدة العلامات التجارية وتجار التجزئة في تحسين قراراتهم عبر الإنترنت والمتاجر.
VantageBP
vantagebp.com
تطبيق VantageBP يساعد العلامات التجارية العالمية على مكافحة الباعة غير المعتمدين ومنتجات التقليد من خلال تقنية قانونية متقدمة.
Smart Protection
smartprotection.com
تطبيق Smart Protection يحمي العلامات التجارية من التزوير عبر الإنترنت، ويزيل النسخ غير القانونية للاستخدامات غير المصرح بها للأفلام والأحداث والقنوات.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander هو تطبيق لمراقبة الامتثال وإدارة السمعة في التسويق التابع، يتيح تتبع أنشطة الشركات وتحليلها للحفاظ على العلامة التجارية.
Retail Shake
retailshake.com
يوفر تطبيق Retail Shake معلومات شاملة عن المنافسين، بما في ذلك الأسعار والمخزون ومراجعات العملاء، ويسمح بالمقارنة في الوقت الحقيقي.
FrigginYeah
frigginyeah.com
يقدم تطبيق FrigginYeah! مراقبة لأسعار منتجات علامتك التجارية عبر مئات مواقع التجارة الإلكترونية لرصد المخالفين لسياسات الأسعار.
Profitero
profitero.com
بروفتييرو هو تطبيق يقدم أدوات لإدارة معلومات المنتج والتحليلات، مما يساعد الشركات على تحسين دقة بيانات منتجاتها واستراتيجيات السوق.
Netrivals
netrivals.com
Netrivals هو تطبيق يتيح تتبع وتحليل الأسعار والمنتجات عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة في استراتيجيات التسعير والتسويق.
TrackStreet
trackstreet.com
تطبيق TrackStreet يراقب مبيعات العلامة التجارية عبر الإنترنت، يعزز الامتثال لسياسات التسعير، ويحمي القنوات البيعية من البائعين غير المصرح لهم.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle هو خدمة ذكية لمراقبة أسعار المنتجات، تساعدك على تتبع استراتيجيات منافسيك واتخاذ قرارات سعرية صحيحة.
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