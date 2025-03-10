Netrivals

netrivals.com

إن وجود رؤية كاملة وعالمية للسوق هو مفتاح النجاح. تجد Netrivals منتجات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تقوم أنظمتنا بمراقبة وتحديث أسعار أكثر من 800 مليون منتج يوميًا من أكثر من 35 ألف متجر في أكثر من 50 دولة لتزويد عملائنا ببيانات المنتج المهمة عبر مجموعة من الصناعات. نحن نعلم مدى أهمية تحديث البيانات والأسعار، ولهذا السبب نقوم بدمج نظام الجودة مع مستوى مزدوج للتحقق من الأسعار. ولهذا السبب تلتزم Netrivals بمعايير ISO ومتطلباتها. لقد قمنا بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) للتعامل مع بيانات أعمال عملائنا. وحداتنا هي مزيج مثالي من المكونات بالنسبة لك لتقييم فعالية التسعير الخاص بك واستراتيجية المنتج: مراقبة الأسعار، والتسعير الديناميكي، والتحويلات، والأسواق، وأبحاث السوق، وذكاء الأعمال، والمعيار التنافسي، والتقييمات والمراجعات، وتحليل المنتج، ومراقبة خريطة. جميع البيانات التي تجمعها Netrivals مركزية ومتجانسة بحيث يمكن الاستفادة منها من قبل أي فريق في شركتك (المشتريات والمبيعات والتسويق والتسعير وذكاء الأعمال وفريق المنتج ومديري الفئات). Netrivals هو فريق مكون من 50 محترفًا يساعدون المئات من الشركات الإلكترونية حول العالم على تحقيق أهدافها. لدينا فريق متخصص في نجاح العملاء ودعمهم لجعل الرحلة التي نبنيها معًا تجربة مجزية. تسمح مرونة Netrivals بمستوى عالٍ من التخصيص. Netrivals ليست مجرد منصة، ولكنها إطار عمل لمساعدتك على تطوير استراتيجيتك وتحقيق أهدافك. نريد أن نقدم لك أدوات لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. نحن نساعدك على الوصول إلى رؤية السوق التي تحتاجها للنجاح في البيئة التنافسية الحالية.