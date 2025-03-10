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يتيح برنامج حماية العلامة التجارية للشركات إدارة معلوماتها عبر الإنترنت المتعلقة بالمنتجات والخدمات. فهو يساعد على حماية العلامة التجارية من أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، مثل عمليات الاحتيال والانتهاكات والتزييف والانتهاكات. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تبيع المنتجات عبر القنوات الرقمية، حيث يمثل التحكم في كميات كبيرة من معلومات المنتج والعلامة التجارية تحديًا. يقوم برنامج حماية العلامة التجارية بمراقبة قنوات رقمية متعددة، بما في ذلك محركات البحث مثل Google، ومواقع البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة، وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon وeBay، بالإضافة إلى حسابات الوسائط الاجتماعية. يساعد هذا البرنامج في تحديد الانتهاكات المحتملة في مراحل مختلفة ويضمن إزالة هذه التهديدات قبل أن تتمكن من الوصول إلى العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي سمعة العلامة التجارية من خلال تطبيق سياسات العلامة التجارية ومراجعتها بانتظام لمواكبة المعايير المتغيرة.
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Mimecast
mimecast.com
تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
مراقبة البحث تعمل على تتبع الأنشطة الإعلانية وتحليلها عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وفهم تواجدها في السوق.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave هو منصة SaaS لتحليل التجارة الرقمية وتقديم حلول التسعير الديناميكي للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
تطبيق ShoppingScraper هو أداة تجريف للبيانات الإلكترونية تسمح للمستخدمين باستخراج معلومات الأسعار والمنتجات من المواقع الإلكترونية بسهولة ودون حاجة للبرمجة.
Red Points
redpoints.com
تطبيق Red Points يساعد الشركات في استرداد الإيرادات من خلال الكشف عن السرقات والتزوير، مع دعم قانوني متكامل.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج لتحليل التسعير يساعد الشركات على تتبع أسعار المنافسين وتحليل البيانات لتحسين استراتيجيات التسعير وزيادة الأرباح.
IP Moat
ipmoat.ai
يكتشف تطبيق IP Moat ويزيل القوائم المزيفة والمخالفة على الأسواق الإلكترونية، ويساعد في حماية العلامات التجارية من الاستخدام غير العادل.
Trade Vitality
tradevitality.com
تطبيق Trade Vitality يساعد العلامات التجارية على مراقبة وتنفيذ سياسات الأسعار الإعلانية الدنيا من خلال أدوات وخدمات عبر الإنترنت.
ChannelSight
channelsight.com
Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.
Prisync
prisync.com
Prisync هو تطبيق يساعد المتاجر الإلكترونية على تتبع أسعار المنافسين وتعديل أسعارها ديناميكيًا لضمان المنافسة وزيادة الهوامش الربحية.
Adthena
adthena.com
Adthena هي منصة استخبارات سوقية لتحسين إعلانات البحث المدفوعة ومراقبة المنافسين من خلال تحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
Allure Security
alluresecurity.com
يقوم Allure Security بحماية العلامات التجارية من خلال اكتشاف هجمات انتحال هوية العلامة التجارية عبر الإنترنت وإيقافها قبل أن يقع العملاء ضحية لها. يجد محركنا الحاصل على براءة اختراع والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المزيد من مواقع الويب وحسابات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الأجهزة المحمولة المخادعة بسرعة أكبر وبدقة أكبر من الأساليب القديمة. إن نهجنا الفريد والمتعدد الجوانب للاستجابة المُدارة - وضع قوائم الحظر، والبيانات الخادعة، والإزالة الشاملة - يقلل بشكل كبير من عمر عملية الاحتيال والضرر الذي يمكن أن تحدثه.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor هي شركة لحماية العلامة التجارية تحمي إيرادات علامتك التجارية من العروض المزيفة ، ومبيعات السوق الرمادية ، والاستخدام غير المصرح به للصور المحمية بحقوق الطبع والنشر. تعمل خوارزميةنا القائمة على الذكاء الاصطناعى وفريق الذكاء البشري معًا لاكتشاف هذه العناصر المخالفة بسرعة وفعالية ، مما يضمن أن تظل ملكية علامتك الفكرية آمنة. من خلال حلنا القابل للتطوير بسهولة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن علامتك التجارية محمية بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه بيع منتجاتك في العالم. لدينا فريق من أكثر من 40 محاذاة IP وأكثر من 3000 متسوق غامض في أكثر من 80 دولة ، مما يجعلنا حل أفضل من أجل محاربة مزيفة عبر الإنترنت وغير متصل. لا تدع المزيفين وبائعي السوق الرمادي يسرقون إيراداتك المكتسبة بشق الأنفس. مكافحة المزيفين. في كل مكان.
BrandVerity
brandverity.com
أساسيات التسويق الرقمي ليست بهذا التعقيد. يرغب المستهلكون في التفاعل مع العلامات التجارية التي يمكنهم الوثوق بها. تريد العلامات التجارية كسب ثقة المستهلكين. ولكن عندما يتم توزيع العلامة التجارية عبر مختلف القنوات التسويقية والمواقع الإلكترونية والصفحات، فقد يكون من الصعب إنشاء هذه الثقة. وهنا يأتي دورنا. نحن نمنح العلامات التجارية الأدوات اللازمة لمعرفة كيفية تمثيلها عبر الإنترنت واتخاذ الإجراءات بشأن ما يهمها. النتيجة: تسويق أكثر اتساقًا وفعالية وامتثالًا يعزز ثقة المستهلك.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق المحلية.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي بالسوق وإدارة الأسعار وحتى معلومات الرف والتنفيذ بالتجزئة. لماذا تعتبر Wiser المزود الموثوق لتحليلات البيع بالتجزئة لأكثر من 500 علامة تجارية وتاجر تجزئة حول العالم؟ بيانات أفضل. مهمتنا هي بناء خدمات تلتقط وتقدم المعلومات الأكثر دقة وقابلة للتنفيذ من ملايين مواقع الويب وعشرات الآلاف من المتاجر الفعلية. توفر معلومات Wiser في الوقت الفعلي تقريبًا رؤية متعددة القنوات لتحسين الإيرادات اليومية والساعة والهامش والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق. تعرف على المزيد على www.wiser.com وتابع @wiserinc.
VantageBP
vantagebp.com
في VantageBP، نساعد أفضل العلامات التجارية في العالم على إيقاف البائعين غير المصرح لهم عن طريق القضاء على المنتجات المقلدة، وتحديد البائعين المارقين، وفرض المبيعات عبر الإنترنت عبر أسواق التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا القانونية الخاصة بنا.
Smart Protection
smartprotection.com
في الحماية الذكية، نقوم بحماية العلامات التجارية من المنتجات المقلدة عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا على تحديد وإزالة النسخ غير القانونية والاستخدامات غير الصحيحة للعلامات التجارية. نحن متخصصون في مجالين: حماية العلامة التجارية، فنحن نحمي المنتجات والعلامات التجارية التي تنتمي إلى جميع القطاعات وفي كل نطاق من الاستخدامات غير المصرح بها. حماية المحتوى، نحن نحمي الأفلام والمسلسلات وأحداث البث المباشر والرياضات الإلكترونية والانبعاثات والقنوات التلفزيونية من القرصنة. مع منصتنا، ترتفع نسبة الكفاءة إلى 95% فيما يتعلق بإزالة المنتجات المقلدة غير القانونية من النسخ المحددة. نحن خبراء في الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعضاء في برنامج TCRP من Google (برنامج إزالة حقوق الطبع والنشر الموثوق به)، وبالتالي فهو يسمح لنا بإزالة عناوين URL بأعلى سرعة وكفاءة. نحن في بحث مستمر عن ألمع المواهب لتشكيل أفضل فريق هندسي وتعزيز منصتنا التكنولوجية بأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander هي شركة رائدة في السوق في مراقبة الامتثال وإدارة السمعة، وتقوم بمسح مواقع الويب التابعة ومنصات الوسائط الاجتماعية والمواقع المخالفة بشكل نشط في معظم البلدان خارج آسيا. نحن نحظى بثقة الأسماء العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، ونحن نفخر بكوننا السلطة في مجال عملنا. في الوقت الحاضر، تعمل Rightlander بشكل أساسي في سوق iGaming، إلا أنها ستتوسع في الأسواق التابعة الأخرى خلال 2020/21
Retail Shake
retailshake.com
أداة الاستخبارات التنافسية الأكثر شمولاً كل ما تحتاج لمعرفته حول منافسيك. الأسعار وتحديد الموقع الجغرافي للمخزون والمواقع وصور المنتج والأوصاف النصية وحتى مراجعات العملاء. إن Retail Shake هو الحل الوحيد الذي يوفر قياسًا متزامنًا لجميع المعلومات الخاصة بمنافسيك. مراقبة ومقارنة المنتجات في الوقت الحقيقي. البقاء خطوة واحدة قبل منافسيك. يمنحك Retail Shake معلومات مباشرة حول المنتجات الموجودة في الأسواق والأسعار التي يحددها الموزعون الآخرون والمراجعات التي تركها العملاء على منصات مختلفة. تتبع منتجاتك ومنافسيك.
FrigginYeah
frigginyeah.com
الفريجين نعم! يقوم برنامج مراقبة MAP بفحص منتج علامتك التجارية عبر مئات مواقع التجارة الإلكترونية لتحديد هؤلاء البائعين الذين قد ينتهكون اتفاقيات الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) الخاصة بك.
Profitero
profitero.com
Profitero هي الشركة الرائدة في تسريع التجارة العالمية. نحن نقدم للعلامات التجارية مجموعة مرنة من الحلول المستندة إلى الذكاء لتحقيق النمو بشكل مربح عبر الإنترنت. تعمل عروضنا المتكاملة على ربط الرؤية بالعمل بسلاسة عبر الوسائط والمحتوى والعمليات. تحظى حلولنا بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية كشريك رئيسي لتسريع التجارة، وتدعم حلولنا مجموعة بيانات لا مثيل لها تشمل أكثر من 1200 بائع تجزئة في أكثر من 70 دولة وسنوات من الخبرة والقيادة الفكرية. من خلال سير العمل الآلي، والتحليلات التنبؤية الخاصة، وتحسينات المحتوى، والذكاء الاصطناعي التوليدي، نضمن أن لديك الأدوات المناسبة للبقاء في المقدمة في مشهد السوق التنافسي اليوم.
Netrivals
netrivals.com
إن وجود رؤية كاملة وعالمية للسوق هو مفتاح النجاح. تجد Netrivals منتجات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تقوم أنظمتنا بمراقبة وتحديث أسعار أكثر من 800 مليون منتج يوميًا من أكثر من 35 ألف متجر في أكثر من 50 دولة لتزويد عملائنا ببيانات المنتج المهمة عبر مجموعة من الصناعات. نحن نعلم مدى أهمية تحديث البيانات والأسعار، ولهذا السبب نقوم بدمج نظام الجودة مع مستوى مزدوج للتحقق من الأسعار. ولهذا السبب تلتزم Netrivals بمعايير ISO ومتطلباتها. لقد قمنا بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) للتعامل مع بيانات أعمال عملائنا. وحداتنا هي مزيج مثالي من المكونات بالنسبة لك لتقييم فعالية التسعير الخاص بك واستراتيجية المنتج: مراقبة الأسعار، والتسعير الديناميكي، والتحويلات، والأسواق، وأبحاث السوق، وذكاء الأعمال، والمعيار التنافسي، والتقييمات والمراجعات، وتحليل المنتج، ومراقبة خريطة. جميع البيانات التي تجمعها Netrivals مركزية ومتجانسة بحيث يمكن الاستفادة منها من قبل أي فريق في شركتك (المشتريات والمبيعات والتسويق والتسعير وذكاء الأعمال وفريق المنتج ومديري الفئات). Netrivals هو فريق مكون من 50 محترفًا يساعدون المئات من الشركات الإلكترونية حول العالم على تحقيق أهدافها. لدينا فريق متخصص في نجاح العملاء ودعمهم لجعل الرحلة التي نبنيها معًا تجربة مجزية. تسمح مرونة Netrivals بمستوى عالٍ من التخصيص. Netrivals ليست مجرد منصة، ولكنها إطار عمل لمساعدتك على تطوير استراتيجيتك وتحقيق أهدافك. نريد أن نقدم لك أدوات لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. نحن نساعدك على الوصول إلى رؤية السوق التي تحتاجها للنجاح في البيئة التنافسية الحالية.
TrackStreet
trackstreet.com
يقوم TrackStreet™ بمراقبة ما يحدث لعلامتك التجارية عبر الإنترنت ويقدم معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ لحماية علامتك التجارية وتنميتها. تعتبر TrackStreet شريكًا حقيقيًا للعلامة التجارية. نحن نستفيد من الخبرة الصناعية العميقة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة تطبيق سياسة MAP (الحد الأدنى للسعر المعلن) لمنحك ميزة تنافسية كبيرة. توفر لك منصتنا الوقت والمال وتساعد على حماية قناة إعادة البيع الخاصة بك من البائعين غير المصرح لهم أو غير المعروفين على مواقع مثل أمازون، والذين قد يضرون بعلامتك التجارية وهوامش أرباحك. يستخدم عملاؤنا خدماتنا من أجل: • الحصول على رؤى عميقة حول قناة مبيعاتهم عبر الإنترنت • تقييم فرص السوق للمنتجات والعلامات التجارية الجديدة • إدارة برامج MAP وتنفيذها • فهم تعليقات السوق والتعرف على مشكلات المنتج قبل أن تتفاقم خدمات TrackStreet - رؤية السوق تراقب TrackStreet الإنترنت الأسواق والمواقع المستقلة لتتبع من يبيع منتجاتك، وأين يبيعونها، وأسعارها، وتمنحك أدوات لفهم اتجاهات المبيعات والتوزيع التي تدفع قرارات السوق القائمة على البيانات. - الامتثال للحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) من خلال منصة إنفاذ MAP الأقوى والأكثر فعالية في الصناعة، يقوم TrackStreet بأتمتة العديد من العمليات اليدوية مثل إرسال إشعارات انتهاك MAP، وتتبع الامتثال للسياسة، وإنشاء وتوزيع أوامر عدم القيام بذلك المخصصة -قوائم البيع. - تتبع وتجميع مراجعة المنتج TrackStreet Review Tracking عبارة عن خدمة مراقبة استباقية تتعقب جميع قنوات مبيعاتك عبر الإنترنت بحثًا عن مراجعات جديدة أو محدثة، ثم تقوم بتجميع تعليقات العملاء الخاصة بك في واجهة واحدة يسهل الوصول إليها حيث يمكنك إجراء تحليل تفصيلي وتمكين التنبيهات الآلية التي أبلغك بالمراجعات الجديدة التي تحتاج إلى اهتمامك. - بوابة الوكيل والوحدات الأخرى لمساعدتك على تحسين إدارة شبكتك الحالية من التجار والبائعين المعتمدين وتحقيق المزيد من الإيرادات من قناة إعادة البيع الخاصة بك. كيف يمكننا مساعدتك بشكل أفضل؟ اتصل بنا لتحديد موعد لاستشارة مجانية أو العثور على مزيد من المعلومات على TrackStreet.com
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle هي خدمة معلومات الأسعار والمنتجات الأكثر دقة، مما يسمح لك بمراقبة استراتيجيات التسعير الخاصة بمنافسيك واتخاذ قرارات التسعير الفائزة. تستخدم فرق التسعير Skuuudle لتوفير أسعار عادلة لعملائها دون ترك هامش على الطاولة عن طريق الصدفة. يمكن لـ Skuuudle تتبع الأسعار والخصومات وصور المنتجات ومدى توفرها ومراجعاتها والمزيد. يمكننا جمع البيانات من أي مجال، وأي موقع ويب، وأي بلد، وبأي تردد. توفير بيانات المنافسين التي تساعدك على اتخاذ قرارات التسعير الفائزة.
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