برامج حماية العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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يتيح برنامج حماية العلامة التجارية للشركات إدارة معلوماتها عبر الإنترنت المتعلقة بالمنتجات والخدمات. فهو يساعد على حماية العلامة التجارية من أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، مثل عمليات الاحتيال والانتهاكات والتزييف والانتهاكات. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تبيع المنتجات عبر القنوات الرقمية، حيث يمثل التحكم في كميات كبيرة من معلومات المنتج والعلامة التجارية تحديًا. يقوم برنامج حماية العلامة التجارية بمراقبة قنوات رقمية متعددة، بما في ذلك محركات البحث مثل Google، ومواقع البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة، وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon وeBay، بالإضافة إلى حسابات الوسائط الاجتماعية. يساعد هذا البرنامج في تحديد الانتهاكات المحتملة في مراحل مختلفة ويضمن إزالة هذه التهديدات قبل أن تتمكن من الوصول إلى العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي سمعة العلامة التجارية من خلال تطبيق سياسات العلامة التجارية ومراجعتها بانتظام لمواكبة المعايير المتغيرة.
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Netrivals
netrivals.com
إن وجود رؤية كاملة وعالمية للسوق هو مفتاح النجاح. تجد Netrivals منتجات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تقوم أنظمتنا بمراقبة وتحديث أسعار أكثر من 800 مليون منتج يوميًا من أكثر من 35 ألف متجر في أكثر من 50 دولة لتزويد عملائنا ببيانات المنتج المهمة عبر مجموعة من الصناعات. نحن نعلم مدى أهمية تحديث البيانات والأسعار، ولهذا السبب نقوم بدمج نظام الجودة مع مستوى مزدوج للتحقق من الأسعار. ولهذا السبب تلتزم Netrivals بمعايير ISO ومتطلباتها. لقد قمنا بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) للتعامل مع بيانات أعمال عملائنا. وحداتنا هي مزيج مثالي من المكونات بالنسبة لك لتقييم فعالية التسعير الخاص بك واستراتيجية المنتج: مراقبة الأسعار، والتسعير الديناميكي، والتحويلات، والأسواق، وأبحاث السوق، وذكاء الأعمال، والمعيار التنافسي، والتقييمات والمراجعات، وتحليل المنتج، ومراقبة خريطة. جميع البيانات التي تجمعها Netrivals مركزية ومتجانسة بحيث يمكن الاستفادة منها من قبل أي فريق في شركتك (المشتريات والمبيعات والتسويق والتسعير وذكاء الأعمال وفريق المنتج ومديري الفئات). Netrivals هو فريق مكون من 50 محترفًا يساعدون المئات من الشركات الإلكترونية حول العالم على تحقيق أهدافها. لدينا فريق متخصص في نجاح العملاء ودعمهم لجعل الرحلة التي نبنيها معًا تجربة مجزية. تسمح مرونة Netrivals بمستوى عالٍ من التخصيص. Netrivals ليست مجرد منصة، ولكنها إطار عمل لمساعدتك على تطوير استراتيجيتك وتحقيق أهدافك. نريد أن نقدم لك أدوات لتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. نحن نساعدك على الوصول إلى رؤية السوق التي تحتاجها للنجاح في البيئة التنافسية الحالية.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
مكشطة تجارة إلكترونية سهلة وذكية، مثالية لاستخراج الأسعار في الوقت الفعلي ونتائج البحث من متاجر الويب والأسواق دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. استخدم تطبيق الويب الخاص بنا لجدولة الأسعار وبيانات البائع على أساس يومي. استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا والتي تتيح لك الوصول إلى البيانات الأولية مثل أسعار البائعين وبيانات الفئات ومحتوى المنتج لتطبيقاتك أو تقاريرك الخاصة.
IP Moat
ipmoat.ai
البحث عن القوائم المزيفة والمخالفة والمنسوخة وإزالتها من الأسواق عبر الإنترنت. سواء كنت تواجه منافسين يستخدمون اسم علامتك التجارية للحصول على ميزة غير عادلة؛ المجرمين الذين يبيعون المنتجات المقلدة؛ أو أي شيء بينهما. IP Moat هو حل منخفض التكلفة يحدث تأثيرًا فوريًا. مما يمنحك راحة البال وأمان العلامة التجارية، ويترك لك الحرية في التركيز على تنمية أعمالك. لا توجد عمليات تقاضي مكلفة وطويلة تستنزف تركيزك. ما عليك سوى إدخال العلامات التجارية الخاصة بك وأي أرقام تسجيل لبراءات الاختراع والتصميم. ثم تلقي الإخطارات عند العثور على قوائم جديدة. إزالة القوائم المخالفة بضغطة زر. الدفاع ضد القوائم المزيفة.
Allure Security
alluresecurity.com
يقوم Allure Security بحماية العلامات التجارية من خلال اكتشاف هجمات انتحال هوية العلامة التجارية عبر الإنترنت وإيقافها قبل أن يقع العملاء ضحية لها. يجد محركنا الحاصل على براءة اختراع والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المزيد من مواقع الويب وحسابات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الأجهزة المحمولة المخادعة بسرعة أكبر وبدقة أكبر من الأساليب القديمة. إن نهجنا الفريد والمتعدد الجوانب للاستجابة المُدارة - وضع قوائم الحظر، والبيانات الخادعة، والإزالة الشاملة - يقلل بشكل كبير من عمر عملية الاحتيال والضرر الذي يمكن أن تحدثه.
VantageBP
vantagebp.com
في VantageBP، نساعد أفضل العلامات التجارية في العالم على إيقاف البائعين غير المصرح لهم عن طريق القضاء على المنتجات المقلدة، وتحديد البائعين المارقين، وفرض المبيعات عبر الإنترنت عبر أسواق التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا القانونية الخاصة بنا.
Smart Protection
smartprotection.com
في الحماية الذكية، نقوم بحماية العلامات التجارية من المنتجات المقلدة عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا على تحديد وإزالة النسخ غير القانونية والاستخدامات غير الصحيحة للعلامات التجارية. نحن متخصصون في مجالين: حماية العلامة التجارية، فنحن نحمي المنتجات والعلامات التجارية التي تنتمي إلى جميع القطاعات وفي كل نطاق من الاستخدامات غير المصرح بها. حماية المحتوى، نحن نحمي الأفلام والمسلسلات وأحداث البث المباشر والرياضات الإلكترونية والانبعاثات والقنوات التلفزيونية من القرصنة. مع منصتنا، ترتفع نسبة الكفاءة إلى 95% فيما يتعلق بإزالة المنتجات المقلدة غير القانونية من النسخ المحددة. نحن خبراء في الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعضاء في برنامج TCRP من Google (برنامج إزالة حقوق الطبع والنشر الموثوق به)، وبالتالي فهو يسمح لنا بإزالة عناوين URL بأعلى سرعة وكفاءة. نحن في بحث مستمر عن ألمع المواهب لتشكيل أفضل فريق هندسي وتعزيز منصتنا التكنولوجية بأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander هي شركة رائدة في السوق في مراقبة الامتثال وإدارة السمعة، وتقوم بمسح مواقع الويب التابعة ومنصات الوسائط الاجتماعية والمواقع المخالفة بشكل نشط في معظم البلدان خارج آسيا. نحن نحظى بثقة الأسماء العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، ونحن نفخر بكوننا السلطة في مجال عملنا. في الوقت الحاضر، تعمل Rightlander بشكل أساسي في سوق iGaming، إلا أنها ستتوسع في الأسواق التابعة الأخرى خلال 2020/21
Retail Shake
retailshake.com
أداة الاستخبارات التنافسية الأكثر شمولاً كل ما تحتاج لمعرفته حول منافسيك. الأسعار وتحديد الموقع الجغرافي للمخزون والمواقع وصور المنتج والأوصاف النصية وحتى مراجعات العملاء. إن Retail Shake هو الحل الوحيد الذي يوفر قياسًا متزامنًا لجميع المعلومات الخاصة بمنافسيك. مراقبة ومقارنة المنتجات في الوقت الحقيقي. البقاء خطوة واحدة قبل منافسيك. يمنحك Retail Shake معلومات مباشرة حول المنتجات الموجودة في الأسواق والأسعار التي يحددها الموزعون الآخرون والمراجعات التي تركها العملاء على منصات مختلفة. تتبع منتجاتك ومنافسيك.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality هي شركة خدمات تساعد العلامات التجارية على مراقبة وتنفيذ سياسات الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) الخاصة بها. تعكس عمليتنا السليمة وأدواتنا عبر الإنترنت المستوى الفريد من الخبرة والرؤية الثاقبة لفريقنا في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
FrigginYeah
frigginyeah.com
الفريجين نعم! يقوم برنامج مراقبة MAP بفحص منتج علامتك التجارية عبر مئات مواقع التجارة الإلكترونية لتحديد هؤلاء البائعين الذين قد ينتهكون اتفاقيات الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) الخاصة بك.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
Profitero
profitero.com
Profitero هي الشركة الرائدة في تسريع التجارة العالمية. نحن نقدم للعلامات التجارية مجموعة مرنة من الحلول المستندة إلى الذكاء لتحقيق النمو بشكل مربح عبر الإنترنت. تعمل عروضنا المتكاملة على ربط الرؤية بالعمل بسلاسة عبر الوسائط والمحتوى والعمليات. تحظى حلولنا بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية كشريك رئيسي لتسريع التجارة، وتدعم حلولنا مجموعة بيانات لا مثيل لها تشمل أكثر من 1200 بائع تجزئة في أكثر من 70 دولة وسنوات من الخبرة والقيادة الفكرية. من خلال سير العمل الآلي، والتحليلات التنبؤية الخاصة، وتحسينات المحتوى، والذكاء الاصطناعي التوليدي، نضمن أن لديك الأدوات المناسبة للبقاء في المقدمة في مشهد السوق التنافسي اليوم.
Red Points
redpoints.com
Red Points هو الحل الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لاستعادة الإيرادات الرقمية. تعتمد أكثر من 1300 شركة على منصتنا لمكافحة المنتجات المقلدة والقرصنة وانتحال الشخصية. إنهم يستفيدون من Red Points لاستعادة الإيرادات التي تخصهم بشكل شرعي. مع أكثر من 300 متخصص ومكتب في نيويورك وبرشلونة وبكين وسولت ليك سيتي، أحدثت Red Points ثورة في صناعة يقودها تقليديًا مقدمو الخدمات من خلال حل قابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle هي خدمة معلومات الأسعار والمنتجات الأكثر دقة، مما يسمح لك بمراقبة استراتيجيات التسعير الخاصة بمنافسيك واتخاذ قرارات التسعير الفائزة. تستخدم فرق التسعير Skuuudle لتوفير أسعار عادلة لعملائها دون ترك هامش على الطاولة عن طريق الصدفة. يمكن لـ Skuuudle تتبع الأسعار والخصومات وصور المنتجات ومدى توفرها ومراجعاتها والمزيد. يمكننا جمع البيانات من أي مجال، وأي موقع ويب، وأي بلد، وبأي تردد. توفير بيانات المنافسين التي تساعدك على اتخاذ قرارات التسعير الفائزة.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor هي شركة لحماية العلامة التجارية تعمل على حماية إيرادات علامتك التجارية من العروض المزيفة ومبيعات السوق الرمادية والاستخدام غير المصرح به للصور المحمية بحقوق الطبع والنشر. تعمل الخوارزمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وفريق الذكاء البشري معًا لاكتشاف هذه العناصر المخالفة وإزالتها بسرعة وفعالية، مما يضمن بقاء الملكية الفكرية لعلامتك التجارية آمنة. بفضل حلنا القابل للتطوير بسهولة، يمكنك الاطمئنان إلى أن علامتك التجارية محمية بغض النظر عن مكان بيع منتجاتك في العالم. لدينا فريق يضم أكثر من 40 مستشارًا للملكية الفكرية وأكثر من 3000 متسوق غامض في أكثر من 80 دولة، مما يجعلنا الحل الأفضل في فئته لمكافحة المنتجات المزيفة عبر الإنترنت وخارجها. لا تدع المزورين والبائعين في السوق الرمادية يسرقون إيراداتك التي كسبتها بشق الأنفس. محاربة المنتجات المقلدة. في كل مكان.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجارية والشركات الرائدة في العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.phishlabs.com. جزء رئيسي من Fortra (الوجه الجديد لـ HelpSystems) تفتخر PhishLabs بكونها جزءًا من محفظة Fortra الشاملة للأمن السيبراني. تعمل Fortra على تبسيط مشهد الأمن السيبراني المعقد اليوم من خلال الجمع بين المنتجات التكميلية معًا لحل المشكلات بطرق مبتكرة. تعالج هذه الحلول المتكاملة والقابلة للتطوير التحديات سريعة التغير التي تواجهها في حماية مؤسستك. بمساعدة الحماية القوية من PhishLabs وغيرها، تعد Fortra حليفك الذي لا هوادة فيه، هنا من أجلك في كل خطوة على الطريق طوال رحلة الأمن السيبراني الخاصة بك.
BrandVerity
brandverity.com
أساسيات التسويق الرقمي ليست بهذا التعقيد. يرغب المستهلكون في التفاعل مع العلامات التجارية التي يمكنهم الوثوق بها. تريد العلامات التجارية كسب ثقة المستهلكين. ولكن عندما يتم توزيع العلامة التجارية عبر مختلف القنوات التسويقية والمواقع الإلكترونية والصفحات، فقد يكون من الصعب إنشاء هذه الثقة. وهنا يأتي دورنا. نحن نمنح العلامات التجارية الأدوات اللازمة لمعرفة كيفية تمثيلها عبر الإنترنت واتخاذ الإجراءات بشأن ما يهمها. النتيجة: تسويق أكثر اتساقًا وفعالية وامتثالًا يعزز ثقة المستهلك.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أماكن الشراء والوسائط القابلة للتسوق والرف الرقمي. يمكّن برنامجنا العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من توفير تجربة ممتازة للعملاء وجمع رؤى تفصيلية والحفاظ على علامة تجارية من الدرجة الأولى. ومن خلال اتباع نهج "الشراكة أولاً" مع عملائنا، يضمن فريق أداء العلامة التجارية المتخصص لدينا تحقيق أهدافنا معًا.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
تلتقط أداة مراقبة البحث النشاط الإعلاني على البحث المدفوع، والبحث العضوي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبحث الهاتف المحمول، ومحركات التسوق في جميع أنحاء العالم من أجل الامتثال للعلامة التجارية والشركات التابعة، والاستخبارات التنافسية. تستخدم الوكالات التفاعلية ومسوقو البحث والمسوقون التابعون أداة مراقبة البحث لجمع المعلومات التنافسية وتحليلها بشكل أكثر فعالية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة http://www.thesearchmonitor.com.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي بالسوق وإدارة الأسعار وحتى معلومات الرف والتنفيذ بالتجزئة. لماذا تعتبر Wiser المزود الموثوق لتحليلات البيع بالتجزئة لأكثر من 500 علامة تجارية وتاجر تجزئة حول العالم؟ بيانات أفضل. مهمتنا هي بناء خدمات تلتقط وتقدم المعلومات الأكثر دقة وقابلة للتنفيذ من ملايين مواقع الويب وعشرات الآلاف من المتاجر الفعلية. توفر معلومات Wiser في الوقت الفعلي تقريبًا رؤية متعددة القنوات لتحسين الإيرادات اليومية والساعة والهامش والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق. تعرف على المزيد على www.wiser.com وتابع @wiserinc.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق المحلية.
TrackStreet
trackstreet.com
يقوم TrackStreet™ بمراقبة ما يحدث لعلامتك التجارية عبر الإنترنت ويقدم معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ لحماية علامتك التجارية وتنميتها. تعتبر TrackStreet شريكًا حقيقيًا للعلامة التجارية. نحن نستفيد من الخبرة الصناعية العميقة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة تطبيق سياسة MAP (الحد الأدنى للسعر المعلن) لمنحك ميزة تنافسية كبيرة. توفر لك منصتنا الوقت والمال وتساعد على حماية قناة إعادة البيع الخاصة بك من البائعين غير المصرح لهم أو غير المعروفين على مواقع مثل أمازون، والذين قد يضرون بعلامتك التجارية وهوامش أرباحك. يستخدم عملاؤنا خدماتنا من أجل: • الحصول على رؤى عميقة حول قناة مبيعاتهم عبر الإنترنت • تقييم فرص السوق للمنتجات والعلامات التجارية الجديدة • إدارة برامج MAP وتنفيذها • فهم تعليقات السوق والتعرف على مشكلات المنتج قبل أن تتفاقم خدمات TrackStreet - رؤية السوق تراقب TrackStreet الإنترنت الأسواق والمواقع المستقلة لتتبع من يبيع منتجاتك، وأين يبيعونها، وأسعارها، وتمنحك أدوات لفهم اتجاهات المبيعات والتوزيع التي تدفع قرارات السوق القائمة على البيانات. - الامتثال للحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) من خلال منصة إنفاذ MAP الأقوى والأكثر فعالية في الصناعة، يقوم TrackStreet بأتمتة العديد من العمليات اليدوية مثل إرسال إشعارات انتهاك MAP، وتتبع الامتثال للسياسة، وإنشاء وتوزيع أوامر عدم القيام بذلك المخصصة -قوائم البيع. - تتبع وتجميع مراجعة المنتج TrackStreet Review Tracking عبارة عن خدمة مراقبة استباقية تتعقب جميع قنوات مبيعاتك عبر الإنترنت بحثًا عن مراجعات جديدة أو محدثة، ثم تقوم بتجميع تعليقات العملاء الخاصة بك في واجهة واحدة يسهل الوصول إليها حيث يمكنك إجراء تحليل تفصيلي وتمكين التنبيهات الآلية التي أبلغك بالمراجعات الجديدة التي تحتاج إلى اهتمامك. - بوابة الوكيل والوحدات الأخرى لمساعدتك على تحسين إدارة شبكتك الحالية من التجار والبائعين المعتمدين وتحقيق المزيد من الإيرادات من قناة إعادة البيع الخاصة بك. كيف يمكننا مساعدتك بشكل أفضل؟ اتصل بنا لتحديد موعد لاستشارة مجانية أو العثور على مزيد من المعلومات على TrackStreet.com
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق الخاصة بهم. يُعرض على المستخدمين الحصول على الأسعار وآليات إعداد التقارير المتعددة لتحليل البيانات. يساعد التحليل المؤسسات على تحديد فرص التسعير، مثل المنتجات التي تكون أقل من سعرها أو إذا كان من الممكن تخفيض السعر، ولكنه يظل ضمن هامش الربح المطلوب. من خلال دمج Price2Spy مع Google Analytics 4، يمكنك تمكين الإسناد الترافقي وتحليل مجموعتين من البيانات. يساعدك هذا على تحديد المنتجات التي تتمتع بعدد كبير من الزيارات وعدد منخفض من المبيعات، والمنتجات التي تترك فيها المال على الطاولة من خلال عدم زيادة الأسعار، وطريقة لتحليل المنتجات بطيئة البيع. تتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Price2Spy التكامل المحكم مع برامج المؤسسة وتسمح بمطابقة الأسعار تلقائيًا بعد المنافسين. إذا كانت تغيرات الأسعار ضمن هامش معين أو أعلى من حد معين، فيمكن تحديث تسعير العلامة التجارية تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. تمكنك وحدة إعادة التسعير من تحديد إستراتيجيات التسعير الخاصة بك لتحديد المنتجات التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض في الأسعار وتغيير هذه الأسعار في متجرك عبر الإنترنت. قبل إجراء أي عملية إعادة تسعير، يجب أن تتم مطابقة منتجاتك مع منتجات منافسيك. نحن نقدم مطابقة يدوية للمنتج، ومطابقة تلقائية، بالإضافة إلى مطابقة تلقائية هجينة عبر التعلم الآلي. تمر خوارزمية التعلم الآلي (ML) عبر المنتجات من موقعك ومن منافسيك لضمان اقتراح المرشحين المتطابقين فقط. كل هذا بموافقة الإنسان. لقد استخدم المزيد والمزيد منكم مؤخرًا خدمات استخراج بيانات المنتج لدينا حيث نقوم بالزحف إلى المواقع واستخراج معلومات المنتج. Price2Spy قادر على مراقبة مواقع الويب التي تم تصميمها لحماية تطبيقات المراقبة. يمكنك فعليًا رؤية أسعار منافسيك حتى لو كانت مواقعهم الإلكترونية لا تريد أن تتم مراقبتها. في حال كنت تستخدم أحد الأنظمة الأساسية المدعومة مثل؛ Shopify وMagento وBigCommerce و3dcart وPrestaShop وما إلى ذلك. يمنحك Price2Spy القدرة على دمجها بنقرة واحدة وإجراء إعادة التسعير في الوقت الفعلي وفقًا لاستراتيجيات التسعير الخاصة بك. ليس هناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به من جانبك لتفعيل النظام وتشغيله. يقدم Price2Spy برامج تعليمية وعروض توضيحية ودعمًا عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على طول الطريق.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسريع نمو المبيعات وتوسيع حصتها في السوق والتنافس بشكل مربح على نطاق واسع. مع إطلاق المزيد والمزيد من القنوات الرقمية، يستفيد عملاء DataWeave من التكنولوجيا الخاصة بالشركة للحصول على إمكانات قياس أداء فائقة عبر كل قناة من قنواتهم عبر الإنترنت والتي بدورها تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع. توفر القدرات الفريدة التي يتم تقديمها من خلال منصة DataWeave للعملاء مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة - بما في ذلك القدرة التنافسية للسعر، وجودة المحتوى وقياس الأداء، وتوافر المنتج، وأداء الترويج، ومشاركة البحث والوسائط من الصوت، والتقييم وتحليل المراجعة - على أساس الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والحصة السوقية مع تمكين العملاء من المنافسة بشكل مربح. النظام الأساسي لا يعرف اللغة وهو أمر بالغ الأهمية في تسهيل DataWeave لخدمة الحسابات العالمية.
Prisync
prisync.com
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة Fortune 500 على بيانات Prisync لاستخلاص تحليل مفصل على المستوى التنفيذي وتنفيذ لعبة A الخاصة بها لزيادة نمو المبيعات وهوامش الربح لأكثر من 20% في المتوسط مقابل أقل من أسبوع من أموال القهوة. فريق دعم العملاء عبر الإنترنت ذو الخمس نجوم والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع متاح دائمًا للرد على أي طلبات قد تكون لديك في دقائق والتأكد من حصولك على أكثر مما تدفع مقابله. نحن نقدم خدمة تأهيل مجانية للتخطيط لعلاقة طويلة الأمد مع جميع عملائنا. كيف يتميز Prisync عن الآخرين: - اتجاهات التسعير التاريخية - تتبع توفر المخزون - الاستيراد والتصدير بالجملة - التسعير الديناميكي - إخطارات التغيير الفورية - تنبيهات غير محدودة عبر البريد الإلكتروني - تتبع غير محدود للمنافسين - تغطية العملات العالمية - التصفية والتقارير التفصيلية اكتشف المزيد في https: //prisync.com
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC)، بدءًا من تعظيم عائد الاستثمار إلى حماية علامتك التجارية. أشياء قوية. ولا يمكنك الحصول عليه في أي مكان آخر. كن شريكًا معنا لصياغة استراتيجية البحث المدفوعة لتحقيق النجاح. الجوائز والتقديرات: - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل أداة برمجيات بحث (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث في المملكة المتحدة 2021 - الأفضل استخدام البيانات (PPC) - الفضية (Adthena x Staysure Insurance) - جوائز البحث في المملكة المتحدة لعام 2021 - أفضل استخدام للبحث - التمويل (PPC) - جوائز البحث العالمية لعام 2021
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