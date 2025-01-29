برامج حماية العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق الخاصة بهم. يُعرض على المستخدمين الحصول على الأسعار وآليات إعداد التقارير المتعددة لتحليل البيانات. يساعد التحليل المؤسسات على تحديد فرص التسعير، مثل المنتجات التي تكون أقل من سعرها أو إذا كان من الممكن تخفيض السعر، ولكنه يظل ضمن هامش الربح المطلوب. من خلال دمج Price2Spy مع Google Analytics 4، يمكنك تمكين الإسناد الترافقي وتحليل مجموعتين من البيانات. يساعدك هذا على تحديد المنتجات التي تتمتع بعدد كبير من الزيارات وعدد منخفض من المبيعات، والمنتجات التي تترك فيها المال على الطاولة من خلال عدم زيادة الأسعار، وطريقة لتحليل المنتجات بطيئة البيع. تتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Price2Spy التكامل المحكم مع برامج المؤسسة وتسمح بمطابقة الأسعار تلقائيًا بعد المنافسين. إذا كانت تغيرات الأسعار ضمن هامش معين أو أعلى من حد معين، فيمكن تحديث تسعير العلامة التجارية تلقائيًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. تمكنك وحدة إعادة التسعير من تحديد إستراتيجيات التسعير الخاصة بك لتحديد المنتجات التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض في الأسعار وتغيير هذه الأسعار في متجرك عبر الإنترنت. قبل إجراء أي عملية إعادة تسعير، يجب أن تتم مطابقة منتجاتك مع منتجات منافسيك. نحن نقدم مطابقة يدوية للمنتج، ومطابقة تلقائية، بالإضافة إلى مطابقة تلقائية هجينة عبر التعلم الآلي. تمر خوارزمية التعلم الآلي (ML) عبر المنتجات من موقعك ومن منافسيك لضمان اقتراح المرشحين المتطابقين فقط. كل هذا بموافقة الإنسان. لقد استخدم المزيد والمزيد منكم مؤخرًا خدمات استخراج بيانات المنتج لدينا حيث نقوم بالزحف إلى المواقع واستخراج معلومات المنتج. Price2Spy قادر على مراقبة مواقع الويب التي تم تصميمها لحماية تطبيقات المراقبة. يمكنك فعليًا رؤية أسعار منافسيك حتى لو كانت مواقعهم الإلكترونية لا تريد أن تتم مراقبتها. في حال كنت تستخدم أحد الأنظمة الأساسية المدعومة مثل؛ Shopify وMagento وBigCommerce و3dcart وPrestaShop وما إلى ذلك. يمنحك Price2Spy القدرة على دمجها بنقرة واحدة وإجراء إعادة التسعير في الوقت الفعلي وفقًا لاستراتيجيات التسعير الخاصة بك. ليس هناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به من جانبك لتفعيل النظام وتشغيله. يقدم Price2Spy برامج تعليمية وعروض توضيحية ودعمًا عبر الإنترنت لمساعدة المستخدمين على طول الطريق.