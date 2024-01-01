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برامج حماية العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
يتيح برنامج حماية العلامة التجارية للشركات إدارة معلوماتها عبر الإنترنت المتعلقة بالمنتجات والخدمات. فهو يساعد على حماية العلامة التجارية من أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، مثل عمليات الاحتيال والانتهاكات والتزييف والانتهاكات. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تبيع المنتجات عبر القنوات الرقمية، حيث يمثل التحكم في كميات كبيرة من معلومات المنتج والعلامة التجارية تحديًا. يقوم برنامج حماية العلامة التجارية بمراقبة قنوات رقمية متعددة، بما في ذلك محركات البحث مثل Google، ومواقع البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة، وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon وeBay، بالإضافة إلى حسابات الوسائط الاجتماعية. يساعد هذا البرنامج في تحديد الانتهاكات المحتملة في مراحل مختلفة ويضمن إزالة هذه التهديدات قبل أن تتمكن من الوصول إلى العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي سمعة العلامة التجارية من خلال تطبيق سياسات العلامة التجارية ومراجعتها بانتظام لمواكبة المعايير المتغيرة.
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
تلتقط أداة مراقبة البحث النشاط الإعلاني على البحث المدفوع، والبحث العضوي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبحث الهاتف المحمول، ومحركات التسوق في جميع أنحاء العالم من أجل الامتثال للعلامة التجارية والشركات التابعة، والاستخبارات التنافسية. تستخدم الوكالات التفاعلية ومسوقو البحث والمسوقون التابعون أداة مراقب...
IP Moat
ipmoat.ai
البحث عن القوائم المزيفة والمخالفة والمنسوخة وإزالتها من الأسواق عبر الإنترنت. سواء كنت تواجه منافسين يستخدمون اسم علامتك التجارية للحصول على ميزة غير عادلة؛ المجرمين الذين يبيعون المنتجات المقلدة؛ أو أي شيء بينهما. IP Moat هو حل منخفض التكلفة يحدث تأثيرًا فوريًا. مما يمنحك راحة البال وأمان العلامة ...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality هي شركة خدمات تساعد العلامات التجارية على مراقبة وتنفيذ سياسات الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) الخاصة بها. تعكس عمليتنا السليمة وأدواتنا عبر الإنترنت المستوى الفريد من الخبرة والرؤية الثاقبة لفريقنا في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزاني...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
أداة سهلة وذكية للتجارة الإلكترونية، مثالية لاستخراج الأسعار ونتائج البحث في الوقت الفعلي من المتاجر الإلكترونية والأسواق دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. استخدم تطبيق الويب الخاص بنا لجدولة الأسعار وبيانات البائع على أساس يومي. استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا والتي تتيح لك الوصول إلى ال...
Allure Security
alluresecurity.com
يقوم Allure Security بحماية العلامات التجارية من خلال اكتشاف هجمات انتحال هوية العلامة التجارية عبر الإنترنت وإيقافها قبل أن يقع العملاء ضحية لها. يجد محركنا الحاصل على براءة اختراع والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المزيد من مواقع الويب وحسابات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الأجهزة المحمولة المخادعة بسرعة...
VantageBP
vantagebp.com
في VantageBP، نساعد أفضل العلامات التجارية في العالم على إيقاف البائعين غير المصرح لهم عن طريق القضاء على المنتجات المقلدة، وتحديد البائعين المارقين، وفرض المبيعات عبر الإنترنت عبر أسواق التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا القانونية الخاصة بنا.
Smart Protection
smartprotection.com
في الحماية الذكية، نقوم بحماية العلامات التجارية من المنتجات المقلدة عبر الإنترنت. تعمل تقنيتنا على تحديد وإزالة النسخ غير القانونية والاستخدامات غير الصحيحة للعلامات التجارية. نحن متخصصون في مجالين: حماية العلامة التجارية، فنحن نحمي المنتجات والعلامات التجارية التي تنتمي إلى جميع القطاعات وفي كل نط...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander هي شركة رائدة في السوق في مراقبة الامتثال وإدارة السمعة، وتقوم بمسح مواقع الويب التابعة ومنصات الوسائط الاجتماعية والمواقع المخالفة بشكل نشط في معظم البلدان خارج آسيا. نحن نحظى بثقة الأسماء العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، ونحن نفخر بكوننا السلطة في مجال عملنا. في الوقت ا...
Retail Shake
retailshake.com
أداة الاستخبارات التنافسية الأكثر شمولاً كل ما تحتاج لمعرفته حول منافسيك. الأسعار وتحديد الموقع الجغرافي للمخزون والمواقع وصور المنتج والأوصاف النصية وحتى مراجعات العملاء. إن Retail Shake هو الحل الوحيد الذي يوفر قياسًا متزامنًا لجميع المعلومات الخاصة بمنافسيك. مراقبة ومقارنة المنتجات في الوقت الحقي...
FrigginYeah
frigginyeah.com
الفريجين نعم! يقوم برنامج مراقبة MAP بفحص منتج علامتك التجارية عبر مئات مواقع التجارة الإلكترونية لتحديد هؤلاء البائعين الذين قد ينتهكون اتفاقيات الحد الأدنى للسعر المعلن (MAP) الخاصة بك.
Mimecast
mimecast.com
تفتخر Mimecast بحماية ودعم أكثر من 42,000 مؤسسة على مستوى العالم، مما يساعدها على التنقل في مشهد التهديدات الآخذ في التوسع منذ عام 2003.
Profitero
profitero.com
Profitero هي الشركة الرائدة في تسريع التجارة العالمية. نحن نقدم للعلامات التجارية مجموعة مرنة من الحلول المستندة إلى الذكاء لتحقيق النمو بشكل مربح عبر الإنترنت. تعمل عروضنا المتكاملة على ربط الرؤية بالعمل بسلاسة عبر الوسائط والمحتوى والعمليات. تحظى حلولنا بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية كشريك رئيسي ل...
Red Points
redpoints.com
Red Points هو الحل الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لاستعادة الإيرادات الرقمية. تعتمد أكثر من 1300 شركة على منصتنا لمكافحة المنتجات المقلدة والقرصنة وانتحال الشخصية. إنهم يستفيدون من Red Points لاستعادة الإيرادات التي تخصهم بشكل شرعي. مع أكثر من 300 متخصص ومكتب في نيويورك وبرشلونة وبكين وسولت ليك سيتي...
Netrivals
netrivals.com
إن وجود رؤية كاملة وعالمية للسوق هو مفتاح النجاح. تجد Netrivals منتجات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تقوم أنظمتنا بمراقبة وتحديث أسعار أكثر من 800 مليون منتج يوميًا من أكثر من 35 ألف متجر في أكثر من 50 دولة لتزويد عملائنا ببيانات المنتجات المهمة عبر مجموعة من الصناعات. نحن نعلم مدى أهمية...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor هي شركة لحماية العلامة التجارية تعمل على حماية إيرادات علامتك التجارية من العروض المزيفة ومبيعات السوق الرمادية والاستخدام غير المصرح به للصور المحمية بحقوق الطبع والنشر. تعمل الخوارزمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وفريق الذكاء البشري معًا لاكتشاف هذه العناصر المخالفة وإزالتها بسرعة وف...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجاري...
BrandVerity
brandverity.com
أساسيات التسويق الرقمي ليست بهذا التعقيد. يرغب المستهلكون في التفاعل مع العلامات التجارية التي يمكنهم الوثوق بها. تريد العلامات التجارية كسب ثقة المستهلكين. ولكن عندما يتم توزيع العلامة التجارية عبر مختلف القنوات التسويقية والمواقع الإلكترونية والصفحات، فقد يكون من الصعب إنشاء هذه الثقة. وهنا يأتي د...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...
TrackStreet
trackstreet.com
يقوم TrackStreet™ بمراقبة ما يحدث لعلامتك التجارية عبر الإنترنت ويقدم معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ لحماية علامتك التجارية وتنميتها. تعتبر TrackStreet شريكًا حقيقيًا للعلامة التجارية. نحن نستفيد من الخبرة الصناعية العميقة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة تطبيق سياسة MAP (الحد الأدنى للسعر المعلن) ...
Prisync
prisync.com
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة Fortune 500 على بيانات Prisync لاستخلاص تحليل مفصل على المستوى التنفيذي وتنفيذ لعبة A الخاصة بها لزيادة نمو المبيعات وهوامش الربح لأكثر من 20% في المتوسط مقابل أقل من أسبوع من أموال القهوة. يتوفر دائمًا فريق دعم العملاء عبر الإنترنت ذو الخمس نجوم وا...
Skuuudle
skuuudle.com
هل تشعر بالإحباط بسبب بيانات التسعير ذات الجودة الرديئة؟ لا تتسامح مع ذكاء المنافسين غير المكتمل الذي عفا عليه الزمن والمغلف في لوحة معلومات لامعة.