برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستخدم قادة التسويق برنامج Unified Brand Intelligence (UBI) لتعزيز صحة العلامة التجارية وتوسيع نطاق مسار التسويق الخاص بهم. تستخدم فرق تسويق العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول UBI للحصول على رؤى حول المشاعر والتصورات اليومية أو الدورية للمستهلكين أو المشترين. تجمع منصات UBI بشكل منهجي الإشارات عبر الإنترنت من قنوات رقمية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات وحركة المرور على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمراجعات عبر الإنترنت. من خلال التحليل الشامل، تقوم هذه المنصات بتقييم ما إذا كانت رؤية العلامة التجارية تتجاوز رؤية منافسيها وتقييم صدى تسويق العلامة التجارية مع المشترين. تقدم منصات UBI توصيات مخصصة لتوجيه مبادرات تحسين العلامة التجارية.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
Trensition
trendtracker.ai
تطبيق Trensition يدعم تحليل الاتجاهات ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات من خلال توفير رؤى مخصصة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.
BrandMentions
brandmentions.com
علامة مخصصة لمراقبة العلامات التجارية عبر الإنترنت، توفر إشعارات فورية، تحليل معنويات، ورصد استراتيجيات المنافسين.
Audiense
audiense.com
Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.
BrandTruth
brandtruth.com
تطبيق BrandTruth لإدارة تجربة العلامة التجارية يساعد في تحسين القيم النفسية الأساسية ويعزز توافق الفرق من خلال تجارب جماعية وبيانات استراتيجية.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz هو تطبيق لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة التفاعل مع العملاء، يساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها عبر البيانات والتواصل الفعال.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial يقدم بيانات ونظرات ثاقبة حول جماهير وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.
Upsiide
upsiide.com
تطبيق Upsiide هو منصة SaaS تساعد في تحسين وتأكيد أفكار الابتكار بشكل فعال، مما يقلل من وقت الوصول للسوق ويزيد من نجاح المنتجات في السوق.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
تطبيق تحليل التعليقات يوفر تحليلات عميقة للبيانات النصية غير المنظمة لتحسين فهم الملاحظات والمشاعر لدى العملاء.
Attest
askattest.com
تطبيق Attest هو منصة بحث تسويقية تتيح الوصول السريع إلى بيانات المستهلكين في 59 دولة، لمساعدتك في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق موثوقة.
Suzy
suzy.com
سو زي هي منصة للرؤى الاستهلاكية تدمج بيانات نوعية وكمية لمساعدة العلامات التجارية على فهم وتحليل سلوكيات وتفضيلات المستهلكين.
BrandOps
brandops.io
تتيح تطبيق BrandOps للفرق التسويقية الحصول على رؤى فورية حول أداء التسويق عبر قنوات رقمية متعددة مقارنة بالمنافسين والأهداف.
Wiser Solutions
wiser.com
تطبيق Wiser Solutions يوفر تحليلات تجارة دقيقة لمساعدة العلامات التجارية وتجار التجزئة في تحسين قراراتهم عبر الإنترنت والمتاجر.
Latana
latana.com
Latana هي أداة لتتبع العلامات التجارية تقدم رؤى تفصيلية حول تصورات المستهلكين، مما يساعد الشركات على تحسين قراراتها التسويقية.
Zinklar
zinklar.com
Zinklar هي منصة لتوفير رؤى سلوكية للمستهلكين عبر بيانات حوالي 140 مليون مستهلك في 80 دولة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات.
MFour
mfour.com
يمكن لمستخدمين MFour الوصول إلى بيانات سلوكيات المستهلكين لفهم الجمهور المستهدف وتحسين استراتيجيات الحملات التجارية بطريقة سهلة وبسيطة.
Upwave
upwave.com
UPWAVE هو تطبيق لتحليل تأثير الإعلانات على العلامات التجارية، يوفر لوحات بيانات في الوقت الفعلي لتقييم الحملات عبر قنوات متعددة.
quantilope
quantilope.com
quantilope هو تطبيق أبحاث سوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقدم حلولًا كمّيّة ونوعيّة لجمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات.
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