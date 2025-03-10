برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستخدم قادة التسويق برنامج Unified Brand Intelligence (UBI) لتعزيز صحة العلامة التجارية وتوسيع نطاق مسار التسويق الخاص بهم. تستخدم فرق تسويق العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول UBI للحصول على رؤى حول المشاعر والتصورات اليومية أو الدورية للمستهلكين أو المشترين. تجمع منصات UBI بشكل منهجي الإشارات عبر الإنترنت من قنوات رقمية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات وحركة المرور على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمراجعات عبر الإنترنت. من خلال التحليل الشامل، تقوم هذه المنصات بتقييم ما إذا كانت رؤية العلامة التجارية تتجاوز رؤية منافسيها وتقييم صدى تسويق العلامة التجارية مع المشترين. تقدم منصات UBI توصيات مخصصة لتوجيه مبادرات تحسين العلامة التجارية.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
Trensition
trendtracker.ai
تطبيق Trensition يدعم تحليل الاتجاهات ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات من خلال توفير رؤى مخصصة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.
BrandMentions
brandmentions.com
علامة مخصصة لمراقبة العلامات التجارية عبر الإنترنت، توفر إشعارات فورية، تحليل معنويات، ورصد استراتيجيات المنافسين.
Audiense
audiense.com
Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.
BrandTruth
brandtruth.com
تطبيق BrandTruth لإدارة تجربة العلامة التجارية يساعد في تحسين القيم النفسية الأساسية ويعزز توافق الفرق من خلال تجارب جماعية وبيانات استراتيجية.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz هو تطبيق لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة التفاعل مع العملاء، يساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها عبر البيانات والتواصل الفعال.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial يقدم بيانات ونظرات ثاقبة حول جماهير وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide عبارة عن منصة SaaS تم إنشاؤها وتحسينها باستمرار بواسطة خبراء المستهلكين في Dig Insights. يتيح لك Upsiide تحسين أفكارك الابتكارية والتحقق من صحتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ... عرض المزيد تشهد المؤسسات التي تنقل عملية الابتكار الخاصة بها إلى منصة Upsiide انخفاضًا كبيرًا في الوقت اللازم للوصول إلى السوق وتحسنًا ملحوظًا في النجاح في السوق. غالبًا ما يرتبط الابتكار بالمنتجات الجديدة. لكن الابتكار أوسع بكثير، ويشمل منتجات جديدة، ومتغيرات جديدة، وميزات جديدة، وخدمات جديدة، ومطالبات جديدة، واتصالات جديدة، وما إلى ذلك. Upsiide هي منصة واحدة لاختبار كل ابتكار في كل فئة. من خلال الاستفادة من خبراء أبحاث المستهلكين الداخليين لدينا وخبراتهم التي تمتد لعقود من الزمن، قمنا بإعادة اختراع 3 عناصر أساسية للبحث التقليدي: - تجربة المستجيبين: تعمل واجهة Upsiide المفعمة بالألعاب على تحفيز مشاركة المستجيبين بشكل أفضل وبيانات أكثر دقة. - تجربة التحليل: تصور بديهي للبيانات يسهل التحليل الاستراتيجي واتخاذ القرار. - إنشاء دراسة: قوالب دراسة تم إنشاؤها بخبرة وقابلة للتخصيص وتغطي مجموعة من احتياجات الابتكار. يتميز Upsiide بالمرونة الشديدة ويمكن استخدامه بالطريقة التي تريدها - كمنصة لرؤى الابتكار لمؤسستك بأكملها أو فقط لإجراء دراسات فردية. انقر فوق الأزرار الموجودة في الأعلى إما للتحقق من Upsiide بنفسك، بدون مخاطر أو للدردشة مع فريق المبيعات لدينا للحصول على عرض توضيحي!
Comments Analytics
commentsanalytics.com
رؤى قيمة وواضحة وكبيرة ورائعة من مقاطع الفيديو والمشاركات الاجتماعية وصفحات المنتج والبيانات النصية غير المنظمة - لمساعدتك على فهم أفكار عملائك ومشاعرهم ودوافعهم وعمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل. تحليلات التعليقات عبارة عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً متعمقًا للبيانات النصية غير المنظمة، بما في ذلك تحليل المشاعر وفئات التعليقات والتعرف على الكيانات المسماة واستخراج الكلمات الرئيسية. الفوائد الرئيسية لخدمات تحليلات التعليقات: 1- رؤى العملاء 2- إدارة سمعة العلامة التجارية 3- تطوير المنتجات والابتكار 4- تعزيز تجربة العملاء
Attest
askattest.com
Attest هي منصة أبحاث المستهلك التي تستبدل التخمين بالحقائق. نحن نجعل من السهل والسريع لأي شخص الوصول إلى جمهوره المستهدف واكتشاف الفرص من خلال بيانات المستهلك. نقوم بذلك من خلال الجمع بين أفضل أجزاء تكنولوجيا البحث والخبرة البشرية. العلامات التجارية الشهيرة مثل Unilever، وSantander، وWalgreens/Boots، وKlarna، وBrew Dr. Kombucha، وTrustpilot، وJCDecaux تعتمد علينا لتقديم رؤى يمكنهم الوثوق بها. على منصتنا للخدمة الذاتية، يمكنك إجراء استطلاع رأي لـ 125 مليون مستهلك في 59 دولة في دقائق؛ يجيبون على أسئلتك الملحة خلال 48 ساعة في المتوسط. منهجية اللجنة المختلطة لدينا تعني أن الاستجابات مضمونة لتكون خالية من التحيز. إن الحصول على جودة بيانات دقيقة أمر مهم حقًا بالنسبة لنا، ولهذا السبب نتحقق من بياناتك ثلاث مرات باستخدام البشر والذكاء الاصطناعي. نحن نفخر بامتلاكنا منصة سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن لأي شخص تقريبًا استخدامها. لكننا ندرك أنه ليس كل شخص محترفًا في الأبحاث، لذا إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في صياغة الاستبيان الخاص بك، فيمكن لفريق أبحاث العملاء لدينا تقديم النصح لك. نحن لا نفرض عليك رسومًا إضافية مقابل خبرتهم. تم تصميم الشهادة للفرق. يمكن لعدد غير محدود من أعضاء الفريق استخدامه، ونموذج التسعير الخاص بنا بسيط: رصيد واحد = إجابة واحدة (بغض النظر عن مصدر تلك الإجابة. استخدمنا في المشروعات البحثية الكبيرة المخطط لها قبل أشهر لطلبات البيانات العاجلة والمخصصة التي تظهر أخيرًا- دقيقة حتى تتمكن من دعم كل قرار، بدءًا من الصورة الكبيرة وحتى الحياة اليومية، بأدلة من العالم الحقيقي، لأنك عندما تعرف دائمًا كيف يتغير المستهلكون المستهدفون ويتصرفون ويشعرون ويشترون، فإنك تعرف دائمًا ما هي خطوتك التالية الحق.
Suzy
suzy.com
Suzy عبارة عن منصة شاملة لرؤى المستهلك تعمل على دمج الجماهير الكمية والنوعية والعالية الجودة في سحابة بحثية واحدة متصلة. تتيح لك مجموعة منتجات Suzy إجراء بحث قوي ومتكرر - بكفاءة وعلى نطاق واسع.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي بالسوق وإدارة الأسعار وحتى معلومات الرف والتنفيذ بالتجزئة. لماذا تعتبر Wiser المزود الموثوق لتحليلات البيع بالتجزئة لأكثر من 500 علامة تجارية وتاجر تجزئة حول العالم؟ بيانات أفضل. مهمتنا هي بناء خدمات تلتقط وتقدم المعلومات الأكثر دقة وقابلة للتنفيذ من ملايين مواقع الويب وعشرات الآلاف من المتاجر الفعلية. توفر معلومات Wiser في الوقت الفعلي تقريبًا رؤية متعددة القنوات لتحسين الإيرادات اليومية والساعة والهامش والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق. تعرف على المزيد على www.wiser.com وتابع @wiserinc.
Latana
latana.com
يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.
Zinklar
zinklar.com
منصة SaaS التي تقدم النتائج في الوقت الفعلي وتحول رؤى المستهلك إلى حل يومي للعلامات التجارية على مستوى العالم. يقدم للعلامات التجارية منتجًا تم الحصول عليه تقليديًا عبر وكالات أبحاث السوق على أساس اشتراك سنوي. بسيطة وسهلة ويساعدها فريق من الباحثين المتخصصين، تمكن العلامات التجارية من التفاعل مع المستهلكين في أي وقت وفي أي مكان والحصول على رؤى فريدة عالية الجودة حول السلوك والمواقف نظرًا لقربها من الاستهلاك.
MFour
mfour.com
تعمل MFour على تمكين الشركات من الوصول بسهولة إلى ذكاء المستهلك والبيانات السلوكية على مستوى الخبراء لفهم جماهيرها المستهدفة بشكل أفضل وتحسين استراتيجيات الحملة ودفع نمو الأعمال. بناءً على مجموعة البيانات الموحدة الأكثر شمولاً وموثوقية، يعد MFour Studio النظام الأساسي الوحيد لتوحيد استبيانات المستهلكين التي تم التحقق من صحتها والمدعومة ببيانات التطبيق في الوقت الفعلي وبيانات الويب وحركة المرور على الأقدام لضمان تطابق الاستجابات مع الإجراءات. إن مجموعتها البديهية وسهلة التنقل من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة مباشرة في منصة MFour Studio تجعل من السهل على الأفراد من أي مستوى مهارة جمع وتحليل وتنفيذ رؤى دقيقة على الفور. تعمل MFour على دفع أبحاث السوق إلى الأمام من خلال وضع قوة فريق أبحاث السوق الخبير في أيدي كل محترف.
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات لإعلان العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي والقابل للتوجيه والتلفزيون المركزي.
quantilope
quantilope.com
تعمل شركة quantilope على أتمتة أبحاث المستهلكين للحصول على رؤى عالية الجودة بسرعة وسهولة. توفر منصة ذكاء المستهلك الخاصة بنا حلولاً كمية ونوعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات. تأسست شركة quantilope في عام 2014، وحصلت على المرتبة الثانية بين أفضل مزودي التكنولوجيا لأبحاث المستهلكين وواحدة من أفضل 50 موردًا للرؤى المبتكرة في جميع أنحاء العالم (Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). تعمل شركة quantilope على تعزيز رؤى المستهلكين في مجال الوعي بالعلامة التجارية وتجزئة السوق واختبار الإعلانات ومفاهيم المنتجات وتحليل الأسعار لأكثر من 300 علامة تجارية بما في ذلك Nestle وPepsi وDanone وDeutsche Telekom وPBS وOMD والمزيد. تفاصيل الشركة: تأسست شركة quantilope في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا ولديها مكاتب إضافية في نيويورك ولندن وفيلنيوس. على الصعيد العالمي، يعمل لدى شركة quantilope أكثر من 250 موظفًا بدوام كامل. [email protected]
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