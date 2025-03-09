برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Attest

askattest.com

Attest هي منصة أبحاث المستهلك التي تستبدل التخمين بالحقائق. نحن نجعل من السهل والسريع لأي شخص الوصول إلى جمهوره المستهدف واكتشاف الفرص من خلال بيانات المستهلك. نقوم بذلك من خلال الجمع بين أفضل أجزاء تكنولوجيا البحث والخبرة البشرية. العلامات التجارية الشهيرة مثل Unilever، وSantander، وWalgreens/Boots، وKlarna، وBrew Dr. Kombucha، وTrustpilot، وJCDecaux تعتمد علينا لتقديم رؤى يمكنهم الوثوق بها. على منصتنا للخدمة الذاتية، يمكنك إجراء استطلاع رأي لـ 125 مليون مستهلك في 59 دولة في دقائق؛ يجيبون على أسئلتك الملحة خلال 48 ساعة في المتوسط. منهجية اللجنة المختلطة لدينا تعني أن الاستجابات مضمونة لتكون خالية من التحيز. إن الحصول على جودة بيانات دقيقة أمر مهم حقًا بالنسبة لنا، ولهذا السبب نتحقق من بياناتك ثلاث مرات باستخدام البشر والذكاء الاصطناعي. نحن نفخر بامتلاكنا منصة سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن لأي شخص تقريبًا استخدامها. لكننا ندرك أنه ليس كل شخص محترفًا في الأبحاث، لذا إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في صياغة الاستبيان الخاص بك، فيمكن لفريق أبحاث العملاء لدينا تقديم النصح لك. نحن لا نفرض عليك رسومًا إضافية مقابل خبرتهم. تم تصميم الشهادة للفرق. يمكن لعدد غير محدود من أعضاء الفريق استخدامه، ونموذج التسعير الخاص بنا بسيط: رصيد واحد = إجابة واحدة (بغض النظر عن مصدر تلك الإجابة. استخدمنا في المشروعات البحثية الكبيرة المخطط لها قبل أشهر لطلبات البيانات العاجلة والمخصصة التي تظهر أخيرًا- دقيقة حتى تتمكن من دعم كل قرار، بدءًا من الصورة الكبيرة وحتى الحياة اليومية، بأدلة من العالم الحقيقي، لأنك عندما تعرف دائمًا كيف يتغير المستهلكون المستهدفون ويتصرفون ويشعرون ويشترون، فإنك تعرف دائمًا ما هي خطوتك التالية الحق.