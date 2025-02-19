برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

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يستخدم قادة التسويق برنامج Unified Brand Intelligence (UBI) لتعزيز صحة العلامة التجارية وتوسيع نطاق مسار التسويق الخاص بهم. تستخدم فرق تسويق العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول UBI للحصول على رؤى حول المشاعر والتصورات اليومية أو الدورية للمستهلكين أو المشترين. تجمع منصات UBI بشكل منهجي الإشارات عبر الإنترنت من قنوات رقمية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات وحركة المرور على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمراجعات عبر الإنترنت. من خلال التحليل الشامل، تقوم هذه المنصات بتقييم ما إذا كانت رؤية العلامة التجارية تتجاوز رؤية منافسيها وتقييم صدى تسويق العلامة التجارية مع المشترين. تقدم منصات UBI توصيات مخصصة لتوجيه مبادرات تحسين العلامة التجارية.
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quantilope
quantilope.com
تعمل شركة quantilope على أتمتة أبحاث المستهلكين للحصول على رؤى عالية الجودة بسرعة وسهولة. توفر منصة ذكاء المستهلك الخاصة بنا حلولاً كمية ونوعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات. تأسست شركة quantilope في عام 2014، وحصلت على المرتبة الثانية بين أفضل مزودي التكنولوجيا لأبحاث المستهلكين وواحدة من أفضل 50 موردًا للرؤى المبتكرة في جميع أنحاء العالم (Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). تعمل شركة quantilope على تعزيز رؤى المستهلكين في مجال الوعي بالعلامة التجارية وتجزئة السوق واختبار الإعلانات ومفاهيم المنتجات وتحليل الأسعار لأكثر من 300 علامة تجارية بما في ذلك Nestle وPepsi وDanone وDeutsche Telekom وPBS وOMD والمزيد. تفاصيل الشركة: تأسست شركة quantilope في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا ولديها مكاتب إضافية في نيويورك ولندن وفيلنيوس. على الصعيد العالمي، يعمل لدى شركة quantilope أكثر من 250 موظفًا بدوام كامل. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
منصة SaaS التي تقدم النتائج في الوقت الفعلي وتحول رؤى المستهلك إلى حل يومي للعلامات التجارية على مستوى العالم. يقدم للعلامات التجارية منتجًا تم الحصول عليه تقليديًا عبر وكالات أبحاث السوق على أساس اشتراك سنوي. بسيطة وسهلة ويساعدها فريق من الباحثين المتخصصين، تمكن العلامات التجارية من التفاعل مع المستهلكين في أي وقت وفي أي مكان والحصول على رؤى فريدة عالية الجودة حول السلوك والمواقف نظرًا لقربها من الاستهلاك.
Trensition
trendtracker.ai
قامت شركة Trensition بتطوير منصة استخباراتية استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمى Trendtracker، والتي تدعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشكل أفضل. يمنحك Trendtracker باستمرار رؤية شخصية لمستقبلك. يوفر لك Trendtracker عرضًا مخصصًا ومعتمدًا على البيانات وشفافًا وموضوعيًا بنسبة 100% للاتجاهات التي ستأتي في طريقك اليوم وغدًا وبعد غد. يستخدم Trendtracker تحليلًا متطورًا للشبكة ومعالجة اللغات الطبيعية للعثور على إشارات مبكرة للتغيير ومراقبة تطور الاتجاهات وتحليل الإجراءات الإستراتيجية بين مئات الملايين من المستندات عبر الإنترنت كل شهر. لا يمكن لأي فريق أن يكون فعالاً في التدقيق في الضوضاء واكتشاف ما هو مناسب لك. يمكنك توفير الوقت والجهد والمال في بحثك الاستراتيجي بينما تكون أول من يكتشف الفرص والتهديدات الجديدة.
MFour
mfour.com
تعمل MFour على تمكين الشركات من الوصول بسهولة إلى ذكاء المستهلك والبيانات السلوكية على مستوى الخبراء لفهم جماهيرها المستهدفة بشكل أفضل وتحسين استراتيجيات الحملة ودفع نمو الأعمال. بناءً على مجموعة البيانات الموحدة الأكثر شمولاً وموثوقية، يعد MFour Studio النظام الأساسي الوحيد لتوحيد استبيانات المستهلكين التي تم التحقق من صحتها والمدعومة ببيانات التطبيق في الوقت الفعلي وبيانات الويب وحركة المرور على الأقدام لضمان تطابق الاستجابات مع الإجراءات. إن مجموعتها البديهية وسهلة التنقل من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة مباشرة في منصة MFour Studio تجعل من السهل على الأفراد من أي مستوى مهارة جمع وتحليل وتنفيذ رؤى دقيقة على الفور. تعمل MFour على دفع أبحاث السوق إلى الأمام من خلال وضع قوة فريق أبحاث السوق الخبير في أيدي كل محترف.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide عبارة عن منصة SaaS تم إنشاؤها وتحسينها باستمرار بواسطة خبراء المستهلكين في Dig Insights. يتيح لك Upsiide تحسين أفكارك الابتكارية والتحقق من صحتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ... عرض المزيد تشهد المؤسسات التي تنقل عملية الابتكار الخاصة بها إلى منصة Upsiide انخفاضًا كبيرًا في الوقت اللازم للوصول إلى السوق وتحسنًا ملحوظًا في النجاح في السوق. غالبًا ما يرتبط الابتكار بالمنتجات الجديدة. لكن الابتكار أوسع بكثير، ويشمل منتجات جديدة، ومتغيرات جديدة، وميزات جديدة، وخدمات جديدة، ومطالبات جديدة، واتصالات جديدة، وما إلى ذلك. Upsiide هي منصة واحدة لاختبار كل ابتكار في كل فئة. من خلال الاستفادة من خبراء أبحاث المستهلكين الداخليين لدينا وخبراتهم التي تمتد لعقود من الزمن، قمنا بإعادة اختراع 3 عناصر أساسية للبحث التقليدي: - تجربة المستجيبين: تعمل واجهة Upsiide المفعمة بالألعاب على تحفيز مشاركة المستجيبين بشكل أفضل وبيانات أكثر دقة. - تجربة التحليل: تصور بديهي للبيانات يسهل التحليل الاستراتيجي واتخاذ القرار. - إنشاء دراسة: قوالب دراسة تم إنشاؤها بخبرة وقابلة للتخصيص وتغطي مجموعة من احتياجات الابتكار. يتميز Upsiide بالمرونة الشديدة ويمكن استخدامه بالطريقة التي تريدها - كمنصة لرؤى الابتكار لمؤسستك بأكملها أو فقط لإجراء دراسات فردية. انقر فوق الأزرار الموجودة في الأعلى إما للتحقق من Upsiide بنفسك، بدون مخاطر أو للدردشة مع فريق المبيعات لدينا للحصول على عرض توضيحي!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth عبارة عن منصة لإدارة تجربة العلامة التجارية (BXM) لتحسين السمات النفسية والقيم الأساسية مع إلهام توافق الفريق. تكتشف منصة BrandTruth النموذج الأصلي للعلامة التجارية وتعمل على تحسينه من خلال تجربة فريق جماعي يضم عشرات أو مئات أو حتى آلاف المساهمين. توفر خوارزمية خاصة لعلم النفس المثبت نتائج فورية تكشف عن البيانات والمعتقدات الأساسية والتخطيطات النفسية والرؤى الإستراتيجية للحصول على مكانة محددة في السوق، وتعزيز مشاركة العملاء مع تحسين الاحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم. هذه العمليات بالإضافة إلى الخبرات الإضافية والذكاء الاصطناعي. تعمل الأدوات على تحسين عمليات التنفيذ والاتصالات الإبداعية، كل ذلك مقابل اشتراك اقتصادي.
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات لإعلان العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي والقابل للتوجيه والتلفزيون المركزي.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي بالسوق وإدارة الأسعار وحتى معلومات الرف والتنفيذ بالتجزئة. لماذا تعتبر Wiser المزود الموثوق لتحليلات البيع بالتجزئة لأكثر من 500 علامة تجارية وتاجر تجزئة حول العالم؟ بيانات أفضل. مهمتنا هي بناء خدمات تلتقط وتقدم المعلومات الأكثر دقة وقابلة للتنفيذ من ملايين مواقع الويب وعشرات الآلاف من المتاجر الفعلية. توفر معلومات Wiser في الوقت الفعلي تقريبًا رؤية متعددة القنوات لتحسين الإيرادات اليومية والساعة والهامش والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق. تعرف على المزيد على www.wiser.com وتابع @wiserinc.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التفاعل" مع المستخدمين على أساس شخصي باستخدام ميزات CRM المدمجة. يؤدي تجميع البيانات القوي إلى إنشاء رؤى وتوفير بيانات قابلة للتنفيذ. نحن نبتكر مركزًا متكاملًا للذكاء الرقمي لعلامتك التجارية. يؤدي ذلك إلى تسهيل الجهود المبذولة لدفع استراتيجيتك الرقمية وهوية علامتك التجارية من خلال تحليلات وتصورات منظمة وقوية، خالية من فائض البيانات الاجتماعية المعقدة. نحن نساعدك من خلال الخبرة الفعلية وقيادة الفكر وإدارة الأزمات. يمكّن Locobuzz أيضًا الشركات من الاستفادة من قوة التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لإنشاء تجربة تفاعلية باستخدام روبوتات الدردشة متعددة اللغات. نحن نؤمن بأن إمكانات التجارة التحادثية يمكنها تحسين الإنتاجية من خلال دمج الذكاء البشري في الآلة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ProQuo بتحليل البيانات من كل واحدة من هذه التفاعلات، مما يؤدي إلى إنشاء خطة عمل مخصصة تضمن لك تحقيق هدف علامتك التجارية - سواء كان ذلك تحويل غير المستخدمين، أو العثور على مسافات بيضاء، أو زيادة حصتك في السوق. مئات من العلامات التجارية بما في ذلك Clorox، وHarry’s، وExpedia، وTatcha، وKeurig Dr Pepper تستخدم ProQuo لتنمو بشكل مؤكد.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
رؤى قيمة وواضحة وكبيرة ورائعة من مقاطع الفيديو والمشاركات الاجتماعية وصفحات المنتج والبيانات النصية غير المنظمة - لمساعدتك على فهم أفكار عملائك ومشاعرهم ودوافعهم وعمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل. تحليلات التعليقات عبارة عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً متعمقًا للبيانات النصية غير المنظمة، بما في ذلك تحليل المشاعر وفئات التعليقات والتعرف على الكيانات المسماة واستخراج الكلمات الرئيسية. الفوائد الرئيسية لخدمات تحليلات التعليقات: 1- رؤى العملاء 2- إدارة سمعة العلامة التجارية 3- تطوير المنتجات والابتكار 4- تعزيز تجربة العملاء
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions هي الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة علامتك التجارية على الإنترنت. إنها الأداة التي تبحث في جميع الزوايا الرقمية عن الإشارات إلى علامتك التجارية أو الكلمة الرئيسية ذات الصلة بعملك. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام BrandMentions: - احصل على إشعارات في الوقت الفعلي حول أي علامة تجارية أو موضوع - احصل على تحليل دقيق للمشاعر - إجراء استماع فعال على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي - جدولة تقرير التسمية البيضاء - كشف استراتيجيات التسويق الخاصة بالمنافسين تصور المزايا التي تحصل عليها https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
askattest.com
Attest هي منصة أبحاث المستهلك التي تستبدل التخمين بالحقائق. نحن نجعل من السهل والسريع لأي شخص الوصول إلى جمهوره المستهدف واكتشاف الفرص من خلال بيانات المستهلك. نقوم بذلك من خلال الجمع بين أفضل أجزاء تكنولوجيا البحث والخبرة البشرية. العلامات التجارية الشهيرة مثل Unilever، وSantander، وWalgreens/Boots، وKlarna، وBrew Dr. Kombucha، وTrustpilot، وJCDecaux تعتمد علينا لتقديم رؤى يمكنهم الوثوق بها. على منصتنا للخدمة الذاتية، يمكنك إجراء استطلاع رأي لـ 125 مليون مستهلك في 59 دولة في دقائق؛ يجيبون على أسئلتك الملحة خلال 48 ساعة في المتوسط. منهجية اللجنة المختلطة لدينا تعني أن الاستجابات مضمونة لتكون خالية من التحيز. إن الحصول على جودة بيانات دقيقة أمر مهم حقًا بالنسبة لنا، ولهذا السبب نتحقق من بياناتك ثلاث مرات باستخدام البشر والذكاء الاصطناعي. نحن نفخر بامتلاكنا منصة سهلة الاستخدام للغاية، ويمكن لأي شخص تقريبًا استخدامها. لكننا ندرك أنه ليس كل شخص محترفًا في الأبحاث، لذا إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في صياغة الاستبيان الخاص بك، فيمكن لفريق أبحاث العملاء لدينا تقديم النصح لك. نحن لا نفرض عليك رسومًا إضافية مقابل خبرتهم. تم تصميم الشهادة للفرق. يمكن لعدد غير محدود من أعضاء الفريق استخدامه، ونموذج التسعير الخاص بنا بسيط: رصيد واحد = إجابة واحدة (بغض النظر عن مصدر تلك الإجابة. استخدمنا في المشروعات البحثية الكبيرة المخطط لها قبل أشهر لطلبات البيانات العاجلة والمخصصة التي تظهر أخيرًا- دقيقة حتى تتمكن من دعم كل قرار، بدءًا من الصورة الكبيرة وحتى الحياة اليومية، بأدلة من العالم الحقيقي، لأنك عندما تعرف دائمًا كيف يتغير المستهلكون المستهدفون ويتصرفون ويشعرون ويشترون، فإنك تعرف دائمًا ما هي خطوتك التالية الحق.
Suzy
suzy.com
Suzy عبارة عن منصة شاملة لرؤى المستهلك تعمل على دمج الجماهير الكمية والنوعية والعالية الجودة في سحابة بحثية واحدة متصلة. تتيح لك مجموعة منتجات Suzy إجراء بحث قوي ومتكرر - بكفاءة وعلى نطاق واسع.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ من StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات عن الجمهور الاجتماعي تمكن المسوقين من اتخاذ إجراءات بشأن أي جمهور بعدة طرق: > فهم الاهتمامات والانتماءات والتفضيلات الفريدة لأي جمهور > إجراء بحث عبر أي مستهلك أو منافس أو علامة تجارية أو جمهور اجتماعي > تحديد الجماهير المكشوفة بشكل عضوي للحملات الاجتماعية والمؤثرين > نشر دراسات قياس العلامة التجارية في النظام الأساسي > تحديد المؤثرين الذين يتفاعل معهم جمهورك والتحقق من صحة الشراكات الحالية > إثراء أي مجموعة بيانات من الطرف الأول أو الثالث > إنشاء لوحات اجتماعية للمراقبة، أو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير لمزيد من التحليل > اكتشف قنوات الوسائط المفضلة لحملات برنامجية مخصصة للغاية
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف على ما يلهم جمهورك، ويحركهم، ويؤثر عليهم.
Qualtrics
qualtrics.com
تستخدم Qualtrics Corexm من قبل أكثر من 13000 علامة تجارية و 75 ٪ من Fortune 500 ، وهي المنصة الأكثر ثقة وذكية وقابلة للتطوير في إدارة الخبرة. Qualtrics Corexm هي الأداة البحثية التأسيسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. مع Corexm ، يمكنك إحضار العمليات المرهقة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف عليها. يتميز Corexm بقدرات وحلول لكل قسم ، يساعدك على الوصول إلى جماهيرك أينما كانوا ، مما يضمن حصولك على رؤى أسرع من أي وقت مضى. يمكنك حتى إنشاء مشاريعك الخاصة ، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics - للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتج أو تجربة الموظفين - حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات حيثما كانت هناك حاجة إليها. مع Qualtrics Corexm ، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة تجربتك مع الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتغذية المرتدة في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة تمكين كل قرار برؤى تنبؤية وتوصيات تعمل الذكاء الاصطناعى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين الخبرات. يتضمن ذلك تحليلات النص التي تحركها AI لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع ، والإبلاغ عن كل أصحاب المصلحة ، والمزيد. 2) جعلت الأبحاث المتطورة إنشاء وتخصيص وتعديل أي مشروع بحث في دقائق مع واجهة مستخدم نقرة ونقر فوقها ، ومنهجيات مدعومة الدكتوراه ، ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء المسح. كل شيء جاهز للاستخدام ، مع عدم وجود ترميز مطلوب ، على الإطلاق. 3) قيادة السرعة والوصول إلى المقياس لتجربة رؤى عبر المؤسسة من خلال حلول مصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع تكامل لا مثيل له في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال توحيد بحثك على منصة واحدة لإنشاء نظام شامل للتسجيل لجميع بيانات المدعى عليه. كن خبيرًا في البحث لدى الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالرفع الثقيل لك ، ويقدم توصيات لتحسين جودة المسح والتوافق. 5) توحيد الأبحاث وتبسيطها من خلال نظام موحد واحد يربط وتركيز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف على فرص التغذية المرتدة والخبرة ، والتعمق في البيانات ، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع ، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر الذي يتميز بأمان لا يرقى إلى مستوى المؤسسات ، والامتثال والحوكمة ، و Qualtrics Corexm هو الناتج المحلي الإجمالي ، و HitRust ، و ISO 27001 معتمد ومتوافق مع FedRamp. 7) قم بتوسيع نطاق النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء عند الطلب يجعل البيانات الخاصة بك تعمل بجدية أكبر بالنسبة لك. قم بتجنيد خدمات البحث وشبكة الشركاء للحصول على الدعم مع التصميم والتحليلات والإبلاغ ومصادر المستفتى. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا ، استخدمنا بنفس القدر ، أو القليل ، كما تحتاج. ميزات منتج Qualtrics Corexm - قوالب مصممة خبراء -منشئ مسح السحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات مسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص -المنهجية المدمجة ، التي تحركها الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء التي تعمل بمواد الذكاء الاصطناعي (احصائيات الذكاء والنص iq) - Crosstabs - REST API Access لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - WCAG 2.0 متوافق - بريد إلكتروني ودعم الدردشة
Latana
latana.com
يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتماعية لتزويد الشركات بالمعلومات والوسائل اللازمة لتتبع شرائح معينة لتحليل تواجد علاماتها التجارية عبر الإنترنت. وتشمل تغطية الأداة المدونات، المواقع الإخبارية والمنتديات ومقاطع الفيديو والمراجعات والصور والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Twitter وFacebook وInstagram وReddit. يمكن للمستخدمين البحث في البيانات باستخدام البحث عن النصوص والصور، واستخدام الرسوم البيانية والتصنيف وتحليل المشاعر وميزات أخرى لتوفير مزيد من المعلومات والتحليل. تتمتع Brandwatch بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون مصدر.
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