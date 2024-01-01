برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يستخدم قادة التسويق برنامج Unified Brand Intelligence (UBI) لتعزيز صحة العلامة التجارية وتوسيع نطاق مسار التسويق الخاص بهم. تستخدم فرق تسويق العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول UBI للحصول على رؤى حول المشاعر والتصورات اليومية أو الدورية للمستهلكين أو المشترين. تجمع منصات UBI بشكل منهجي الإشارات عبر الإنترنت من قنوات رقمية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات وحركة المرور على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمراجعات عبر الإنترنت. من خلال التحليل الشامل، تقوم هذه المنصات بتقييم ما إذا كانت رؤية العلامة التجارية تتجاوز رؤية منافسيها وتقييم صدى تسويق العلامة التجارية مع المشترين. تقدم منصات UBI توصيات مخصصة لتوجيه مبادرات تحسين العلامة التجارية.