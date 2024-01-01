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برامج ذكاء العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان
يستخدم قادة التسويق برنامج Unified Brand Intelligence (UBI) لتعزيز صحة العلامة التجارية وتوسيع نطاق مسار التسويق الخاص بهم. تستخدم فرق تسويق العلامات التجارية التي تواجه المستهلك حلول UBI للحصول على رؤى حول المشاعر والتصورات اليومية أو الدورية للمستهلكين أو المشترين. تجمع منصات UBI بشكل منهجي الإشارات عبر الإنترنت من قنوات رقمية مختلفة، بما في ذلك الإعلانات وحركة المرور على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والمراجعات عبر الإنترنت. من خلال التحليل الشامل، تقوم هذه المنصات بتقييم ما إذا كانت رؤية العلامة التجارية تفوق رؤية منافسيها وتقييم صدى تسويق العلامة التجارية مع المشترين. تقدم منصات UBI توصيات مخصصة لتوجيه مبادرات تحسين العلامة التجارية.
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Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
Trensition
trendtracker.ai
قامت شركة Trensition بتطوير منصة استخباراتية استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمى Trendtracker، والتي تدعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشكل أفضل. يمنحك Trendtracker باستمرار رؤية شخصية لمستقبلك. يوفر لك Trendtracker عرضًا مخصصًا ومعتمدًا على البيانات وشفافًا وموضوعيًا بنسبة 10...
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
BrandMentions
brandmentions.com
يقوم موقع BrandMentions بالبحث في كل ركن من أركان الإنترنت للعثور على جميع الإشارات التي تشير إليها العلامة التجارية حول أي شخص أو أي شيء. استخدمه لمراقبة العلامات التجارية والوسائط، والتجسس على المنافسين، وإدارة السمعة، والاستماع إلى الويب والتواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth عبارة عن منصة لإدارة تجربة العلامة التجارية (BXM) لتحسين السمات النفسية والقيم الأساسية مع إلهام توافق الفريق. تكتشف منصة BrandTruth النموذج الأصلي للعلامة التجارية وتعمل على تحسينه من خلال تجربة فريق جماعي يضم عشرات أو مئات أو حتى آلاف المساهمين. توفر خوارزمية خاصة لعلم النفس المثبت نتائ...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
رؤى قيمة وواضحة وكبيرة ورائعة من مقاطع الفيديو والمشاركات الاجتماعية وصفحات المنتج والبيانات النصية غير المنظمة - لمساعدتك على فهم أفكار عملائك ومشاعرهم ودوافعهم وعمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل. تحليلات التعليقات عبارة عن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً متعمقًا للبيانات النصية غير المنظمة، ب...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ الخاصة بـ StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات للجمهور...
Latana
latana.com
يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.
Zinklar
zinklar.com
منصة SaaS التي تقدم النتائج في الوقت الفعلي وتحول رؤى المستهلك إلى حل يومي للعلامات التجارية على مستوى العالم. يقدم للعلامات التجارية منتجًا تم الحصول عليه تقليديًا عبر وكالات أبحاث السوق على أساس اشتراك سنوي. بسيطة وسهلة ويساعدها فريق من الباحثين المتخصصين، تمكن العلامات التجارية من التفاعل مع المس...
MFour
mfour.com
تعمل MFour على تمكين الشركات من الوصول بسهولة إلى ذكاء المستهلك والبيانات السلوكية على مستوى الخبراء لفهم جماهيرها المستهدفة بشكل أفضل وتحسين استراتيجيات الحملة ودفع نمو الأعمال. بناءً على مجموعة البيانات الموحدة الأكثر شمولاً وموثوقية، يعد MFour Studio النظام الأساسي الوحيد لتوحيد استبيانات المستهل...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide عبارة عن منصة SaaS تم إنشاؤها وتحسينها باستمرار بواسطة خبراء المستهلكين في Dig Insights. يتيح لك Upsiide تحسين أفكارك الابتكارية والتحقق من صحتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ... عرض المزيد تشهد المؤسسات التي تنقل عملية الابتكار الخاصة بها إلى منصة Upsiide انخفاضًا كبيرًا في الوقت اللازم للوصول ...
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات للإعلان عن العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي وا...
quantilope
quantilope.com
تعمل شركة quantilope على أتمتة أبحاث المستهلكين للحصول على رؤى عالية الجودة بسرعة وسهولة. توفر منصة ذكاء المستهلك الخاصة بنا حلولاً كمية ونوعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات. تأسست شركة quantilope في عام 2014، وحصلت على المرتبة الثانية بين أفضل مزودي ا...
Attest
askattest.com
Attest هي منصة أبحاث المستهلك التي تستبدل التخمين بالحقائق. نحن نجعل من السهل والسريع لأي شخص الوصول إلى جمهوره المستهدف واكتشاف الفرص من خلال بيانات المستهلك. نقوم بذلك من خلال الجمع بين أفضل أجزاء تكنولوجيا البحث والخبرة البشرية. العلامات التجارية الشهيرة مثل Unilever، وSantander، وWalgreens/Boots...
Suzy
suzy.com
Suzy عبارة عن منصة شاملة لرؤى المستهلك تعمل على دمج الجماهير الكمية والنوعية والعالية الجودة في سحابة بحثية واحدة متصلة. تتيح لك مجموعة منتجات Suzy إجراء بحث قوي ومتكرر - بكفاءة وعلى نطاق واسع.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات عند الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية تسويقك عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى حول النمو من خلال آلاف الإشارات ا...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.