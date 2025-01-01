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برامج إدارة أصول العلامة التجارية
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برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة أصول العلامة التجارية (BAM) الشركات في إدارة البيانات والوسائط التي تدعم هوية العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، مثل الشعارات وألوان العلامة التجارية والخطوط وأصول الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط الغنية. إنه يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمسوقين تخزين أصول العلامة التجارية وتنظيمها وتوزيعها. وهذا يضمن الاتساق ويعزز فعالية جهود العلامة التجارية للشركة. من خلال الاستفادة من برنامج BAM، تضمن المؤسسات أن موادها التسويقية تتوافق مع استراتيجية علامتها التجارية الشاملة. يعمل برنامج BAM على تبسيط عملية إدارة العلامة التجارية للشركات، مما يوفر الوقت ويحافظ على علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات الاتصال. يستخدم برنامج BAM عادةً من قبل فرق التسويق، ويمكّنهم من إدارة وتوزيع أصول العلامة التجارية عبر منصات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية. تستخدم الفرق الإبداعية وفرق المبيعات بالإضافة إلى الشركاء والوكالات الخارجية أيضًا منصات BAM للوصول إلى أصول العلامة التجارية للشركة واستخدامها بشكل فعال.

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Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Brandfolder هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية يساعد الفرق على تخزين وتنظيم ومشاركة المحتوى الرقمي بكفاءة مع ميزات للبحث والتعاون والتحكم في الوصول.

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay هو منصة لإدارة الأصول الرقمية للعلامات التجارية، تتيح لك تنظيم وتخزين والوصول إلى الصور والفيديوهات والملفات بسهولة.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

تطبيق Showcase Workshop يتيح لك إنشاء عروض تقديمية تفاعلية ومشاركتها عبر الأجهزة، مع إمكانية متابعة تفاعل العملاء وتحميل المحتوى للاستخدام offline.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

براندي هو تطبيق لإدارة العلامات التجارية يسمح بتخزين وتنظيم ومشاركة الأصول العلامة التجارية بكفاءة عبر منصة سحابية.

Canto

Canto

canto.com

Canto هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يتيح تنظيم ومشاركة المحتوى بسهولة مع ميزات بحث متقدمة ودعم للتعاون.

Frontify

Frontify

frontify.com

Frontify هي منصة لإدارة الأصول العلامة التجارية، تتيح تنظيم وإنشاء إرشادات وأصول العلامة التجارية بسهولة، مع تكامل مع أدوات متعددة.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

CELUM

CELUM

celum.com

Celum هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على تنظيم ومشاركة وإدارة المحتوى بكفاءة وتعزيز التعاون بين الفرق.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يسمح للشركات بتنظيم ومشاركة المكتبة الإعلامية بكفاءة، مع إمكانية الوصول والتعاون المحوسب.

Pickit

Pickit

pickit.com

يهدف تطبيق Pickit إلى تسهيل إدارة الأصول الرقمية، حيث يوفر منصة واحدة لتخزين، تنظيم ومشاركة المحتوى البصري بشكل فعال.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank هي منصة لإدارة الأصول الرقمية، تساعد المؤسسات في تنظيم ومشاركة وتوزيع المحتوى الرقمي بكفاءة.

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