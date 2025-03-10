برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

IntelligenceBank

intelligencebank.com

إن IntelligenceBank هي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية ومنصة عمليات التسويق، مما يعمل على سد الفجوة بين انفجار المحتوى الرقمي والموافقات على المحتوى. يعمل بنك IntelligenceBank على تمكين فرق التسويق العالمية من الوصول إلى السوق بشكل أسرع والحفاظ على سلامة العلامة التجارية عبر القنوات وتحقيق الامتثال القانوني لإدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية عبر الإنترنت وبرامج عمليات التسويق. يقوم IntelligenceBank بتحويل عمليات التسويق من خلال سد الفجوة بين كفاءة التسويق والامتثال والأداء. يتم استخدام IntelligenceBank من قبل متخصصي التسويق والعلامات التجارية والاتصالات والقانونية والامتثال في جميع أنحاء العالم. مئات من الشركات التي تستخدم IntelligenceBank بما في ذلك شركات الطيران والخدمات المصرفية والتعليم والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والرياضة والمزيد. يستخدم IntelligenceBank، المحبوب من قبل العملاء في 55 دولة، الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان وصول العلامات التجارية إلى السوق بسرعة والحفاظ على اتساق العلامة التجارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. يقدم IntelligenceBank أيضًا مجموعة من خدمات الامتثال للمحتوى لمديري المخاطر ومجالس إدارة الشركات.