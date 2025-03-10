برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج إدارة أصول العلامة التجارية (BAM) الشركات في إدارة البيانات والوسائط التي تدعم هوية العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، مثل الشعارات وألوان العلامة التجارية والخطوط وأصول الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط الغنية. إنه يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمسوقين تخزين أصول العلامة التجارية وتنظيمها وتوزيعها. وهذا يضمن الاتساق ويعزز فعالية جهود العلامة التجارية للشركة. من خلال الاستفادة من برنامج BAM، تضمن المؤسسات أن موادها التسويقية تتوافق مع استراتيجية علامتها التجارية الشاملة. يعمل برنامج BAM على تبسيط عملية إدارة العلامة التجارية للشركات، مما يوفر الوقت ويحافظ على علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات الاتصال. يستخدم برنامج BAM عادةً من قبل فرق التسويق، ويمكّنهم من إدارة وتوزيع أصول العلامة التجارية عبر منصات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية. تستخدم الفرق الإبداعية وفرق المبيعات بالإضافة إلى الشركاء والوكالات الخارجية أيضًا منصات BAM للوصول إلى أصول العلامة التجارية للشركة واستخدامها بشكل فعال.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية يساعد الفرق على تخزين وتنظيم ومشاركة المحتوى الرقمي بكفاءة مع ميزات للبحث والتعاون والتحكم في الوصول.
Canto
canto.com
Canto هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يتيح تنظيم ومشاركة المحتوى بسهولة مع ميزات بحث متقدمة ودعم للتعاون.
Brandy
brandyhq.com
براندي هو تطبيق لإدارة العلامات التجارية يسمح بتخزين وتنظيم ومشاركة الأصول العلامة التجارية بكفاءة عبر منصة سحابية.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تطبيق Showcase Workshop يتيح لك إنشاء عروض تقديمية تفاعلية ومشاركتها عبر الأجهزة، مع إمكانية متابعة تفاعل العملاء وتحميل المحتوى للاستخدام offline.
Frontify
frontify.com
Frontify هي منصة لإدارة الأصول العلامة التجارية، تتيح تنظيم وإنشاء إرشادات وأصول العلامة التجارية بسهولة، مع تكامل مع أدوات متعددة.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit هو تطبيق لإدارة الأصول والعلامة التجارية، يوفر مركزًا لتخزين وتنظيم ومشاركة محتوى العلامة التجارية عبر منصات مختلفة.
Pics.io
pics.io
Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يسمح للشركات بتنظيم ومشاركة المكتبة الإعلامية بكفاءة، مع إمكانية الوصول والتعاون المحوسب.
CELUM
celum.com
Celum هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على تنظيم ومشاركة وإدارة المحتوى بكفاءة وتعزيز التعاون بين الفرق.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك التجارية. واجهة المستخدم المبسطة لـ BrandBay وخيارات المشاركة وميزات مجموعة أدوات العلامة التجارية القابلة للمشاركة تجعل النظام الأساسي فريدًا للغاية وسهل الاستخدام مع فريقك. قم بإنشاء مجموعات ومجموعات لتنظيم أصول علامتك التجارية بالطريقة التي تريدها. ثم قدمها إلى عملائك وفريقك للحصول على دليل أسلوب يومي. قم بتخزين واستضافة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وحتى تضمينها على موقع الويب الخاص بك باستخدام رمز بسيط. شارك الأصول بشكل فردي أو في مجموعة أو شارك علامتك التجارية بالكامل بأذونات مخصصة. جرب BrandBay مجانًا اليوم وابدأ في الاستفادة من منصة إدارة العلامات التجارية المتعددة ذات الوصول الفوري لزيادة سير عملك عبر الإنترنت وتنظيم أصول علامتك التجارية.
Pickit
pickit.com
تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات. الأسباب الشائعة هي الملفات المبعثرة وأنظمة التخزين المتعددة وأنظمة السدود المعقدة التي لا يرغب أحد في استخدامها. يحل Pickit هذه المشكلة من خلال مصدر واحد للحقيقة لجميع الأصول المرئية والمستندات والقوالب والإرشادات، وكلها متكاملة مع تطبيقاتك المفضلة. تتضمن Pickit Enterprise ما يلي: - إدارة الأصول الإعلامية - إدارة الوثائق - إدارة العلامة التجارية - إدارة التراخيص - لوحة معلومات الرؤى - إنشاء المحتوى - عائلة Pickit™ متعددة العلامات التجارية - لوحات Pickit™ - نقل Pickit™ - المشاركة الخارجية والتعاون - وصول المنظمة وSSO - إدارة المستخدم - أسواق الإعلام - بيكيت ستوك™ - أكاديمية بيكيت™ - تكامل التوصيل والتشغيل - Pickit API DAM الذكية. دام بسيط.™
IntelligenceBank
intelligencebank.com
إن IntelligenceBank هي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية ومنصة عمليات التسويق، مما يعمل على سد الفجوة بين انفجار المحتوى الرقمي والموافقات على المحتوى. يعمل بنك IntelligenceBank على تمكين فرق التسويق العالمية من الوصول إلى السوق بشكل أسرع والحفاظ على سلامة العلامة التجارية عبر القنوات وتحقيق الامتثال القانوني لإدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية عبر الإنترنت وبرامج عمليات التسويق. يقوم IntelligenceBank بتحويل عمليات التسويق من خلال سد الفجوة بين كفاءة التسويق والامتثال والأداء. يتم استخدام IntelligenceBank من قبل متخصصي التسويق والعلامات التجارية والاتصالات والقانونية والامتثال في جميع أنحاء العالم. مئات من الشركات التي تستخدم IntelligenceBank بما في ذلك شركات الطيران والخدمات المصرفية والتعليم والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والرياضة والمزيد. يستخدم IntelligenceBank، المحبوب من قبل العملاء في 55 دولة، الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان وصول العلامات التجارية إلى السوق بسرعة والحفاظ على اتساق العلامة التجارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. يقدم IntelligenceBank أيضًا مجموعة من خدمات الامتثال للمحتوى لمديري المخاطر ومجالس إدارة الشركات.
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