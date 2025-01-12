برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون

CELUM

celum.com

حتى المنتجات الرائعة تتطلب عروضًا تقديمية رائعة للفوز على الرف الرقمي. منذ ظهور العلامة التجارية لصاحب العمل، أدركت كل شركة أن العلامة التجارية نفسها تحتاج إلى وضعها في مكانها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. تعمل CELUM على حل هذا التحدي من خلال منصة إدارة سلسلة توريد المحتوى SaaS الفريدة الخاصة بها. يمكّن برنامج CELUM فرق التسويق والعلامة التجارية والمنتجات من بناء تجارب جذابة من خلال إنشاء المحتوى والموافقة عليه وإدارته وتوزيعه على كل قناة مطلوبة، وفهم تأثير المحتوى. منذ تأسيسها في عام 1999، قامت CELUM بتنمية قاعدة موظفيها إلى ما يقرب من 150 شخصًا، الذين يعملون بلا كلل وشغف لمساعدة المئات من عملائنا على جلب علاماتهم التجارية ومنتجاتهم إلى مركز الصدارة. وهذا هو بالضبط المكان الذي يتم فيه اتخاذ قرارات الشراء للعملاء وحيث ترتبط العلامات التجارية بقيم الشركة. تفتخر CELUM بوجود العديد من العلامات التجارية المشهورة عالميًا بين عملائها، مثل SCOTT Sports، وOutfront Advertising، وEssity، وShop Apotheke Europe، وSartorius. تجمع CELUM بين الابتكار المبتكر وروح البدء مع الاستدامة والتخطيط طويل المدى. يعد المقر الرئيسي والمركز الهندسي فائق الحداثة في لينز بالنمسا من بين أروع مباني المكاتب في البلاد. يجمع الحرم الجامعي CELUM بين مبادئ العمل الجديدة والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة وميزات التصميم التقليدية المستوحاة من جبال الألب. يقود فريق إدارة CELUM ذو الخبرة (Alessandro Kurzidim - المنتج، مايكل Wirth - العمليات، مايكل Kraeftner - الرئيس التنفيذي / النمو) الشركة بمعدلات نمو سنوية مستدامة مكونة من رقمين. واصل الرئيس التنفيذي مايكل كرافتنر الانخراط بعمق في الأمور المتعلقة باتصالات المنتجات الرقمية ومشاركتها منذ إكمال دراسته في المعلوماتية الإعلامية. وهو خبير معترف به في الصناعة ومتحدث منتظم في مجالات "رقمنة عمليات التسويق" و"تعطيل محتوى التجارة الإلكترونية".