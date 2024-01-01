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برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
يساعد برنامج إدارة أصول العلامة التجارية (BAM) الشركات في إدارة البيانات والوسائط التي تدعم هوية العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، مثل الشعارات وألوان العلامة التجارية والخطوط وأصول الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط الغنية. إنه يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمسوقين تخزين أصول العلامة التجارية وتنظيمها وتوزيعها. وهذا يضمن الاتساق ويعزز فعالية جهود العلامة التجارية للشركة. من خلال الاستفادة من برنامج BAM، تضمن المؤسسات أن موادها التسويقية تتوافق مع استراتيجية علامتها التجارية الشاملة. يعمل برنامج BAM على تبسيط عملية إدارة العلامة التجارية للشركات، مما يوفر الوقت ويحافظ على علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات الاتصال. يستخدم برنامج BAM عادةً من قبل فرق التسويق، ويمكّنهم من إدارة وتوزيع أصول العلامة التجارية عبر منصات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية. تستخدم الفرق الإبداعية وفرق المبيعات بالإضافة إلى الشركاء والوكالات الخارجية أيضًا منصات BAM للوصول إلى أصول العلامة التجارية للشركة واستخدامها بشكل فعال.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية أنيق المظهر وسهل الاستخدام يسمح للمسوقين والمبدعين عبر الصناعات بزيادة إمكانات إدارة علاماتهم التجارية إلى أقصى حد. يعد Brandfolder أكثر من مجرد تخزين لأصولك الرقمية؛ ومن خلال البنية السحابية الأولى لحلنا، يمكن للمستخدمين تنظيم أهم ضماناتهم الرقمية ومعالجت...
Frontify
frontify.com
أفضل برنامج في فئته لتبسيط إدارة العلامة التجارية من خلال منصة تربط كل شيء (وكل شخص) مهم لنمو علامتك التجارية.
Brandy
brandyhq.com
احصل على أصولك هنا وابدأ بالعلامة التجارية. إدارة علامات تجارية متعددة في مكان واحد! برز على الفور أمام أصحاب المصلحة من خلال مشاركة رابط دليل الأسلوب من أقوى منصة لإدارة العلامات التجارية في العالم. براندي هي خدمة لإدارة العلامات التجارية تساعدك على تحسين طريقة تنظيم أصول العلامة التجارية وتوزيعه...
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...
CELUM
celum.cloud
حتى المنتجات الرائعة تتطلب عرضًا رائعًا للفوز على الرف الرقمي. تحتاج كل علامة تجارية رائعة إلى التنشيط بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. تعمل CELUM على حل هذه التحديات من خلال إدارة محتوى المنتج، وإدارة العلامة التجارية، والتعاون في المحتوى الإبداعي، وكلها ثلاثة تعتمد على منصة إدارة سلسلة توريد المحتوى Saa...
Canto
canto.com
باعتبارها شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية (DAM)، تعد Canto أبسط وأقوى منصة DAM في السوق. يتيح Canto للمؤسسات مركزية الأصول وتنظيمها ومشاركتها. باستخدام AI Visual Search، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لاكتشاف المحتوى على الفور دون الاعتماد فقط على البيانات التعريفية. أكثر من 30 عامًا من الخبرة تسمح...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
Pics.io
pics.io
Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على إدارة مكتبة أصول الوسائط الخاصة بها. Pics.io هو مركز مركزي لجميع ملفات الوسائط الخاصة بك والذي يوفر وصولاً متحكمًا إلى معلوماتك الرقمية وسير عمل التسويق الآلي وتتبع التقدم. يمكنك استخدام تخزين Pics.io لمكتبة أصول الوسائط الخاصة بك. وبدلا...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك ...
Pickit
pickit.com
تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي ع...