برامج إدارة أصول العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج إدارة أصول العلامة التجارية (BAM) الشركات في إدارة البيانات والوسائط التي تدعم هوية العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، مثل الشعارات وألوان العلامة التجارية والخطوط وأصول الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط الغنية. إنه يوفر منصة مركزية حيث يمكن للمسوقين تخزين أصول العلامة التجارية وتنظيمها وتوزيعها. وهذا يضمن الاتساق ويعزز فعالية جهود العلامة التجارية للشركة. من خلال الاستفادة من برنامج BAM، تضمن المؤسسات أن موادها التسويقية تتوافق مع استراتيجية علامتها التجارية الشاملة. يعمل برنامج BAM على تبسيط عملية إدارة العلامة التجارية للشركات، مما يوفر الوقت ويحافظ على علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات الاتصال. يستخدم برنامج BAM عادةً من قبل فرق التسويق، ويمكّنهم من إدارة وتوزيع أصول العلامة التجارية عبر منصات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحملات التسويقية. تستخدم الفرق الإبداعية وفرق المبيعات بالإضافة إلى الشركاء والوكالات الخارجية أيضًا منصات BAM للوصول إلى أصول العلامة التجارية للشركة واستخدامها بشكل فعال.