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تقديم برامج الدفاع عن العلامة التجارية: تمكين عملائك من دعم علامتك التجارية يُحدث برنامج الدفاع عن العلامة التجارية ثورة في الطريقة التي تستغل بها الشركات قوة التسويق الشفهي من خلال تحويل العملاء الراضين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. يوفر هذا البرنامج المبتكر للمؤسسات الأدوات والموارد التي تحتاجها لتنمية وتعزيز الدعوة الحقيقية بين قاعدة عملائها. في جوهره، يمكّن برنامج الدفاع عن العلامة التجارية الشركات من تحديد عملائها الأكثر ولاءً وإشراكهم وتحفيزهم للترويج لعلامتهم التجارية بشكل فعال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت والإحالات. ومن خلال الاستفادة من الحماس الحقيقي والثقة لدى العملاء الراضين، يمكن للشركات أن تعزز بشكل كبير رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها، وفي النهاية، أرباحها النهائية. من خلال الاستفادة من برامج الدفاع عن العلامة التجارية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأصوات الحقيقية لعملائها الراضين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والولاء والمناصرة على نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مراجعات إيجابية عبر الإنترنت، أو إطلاق حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحفيز الإحالات، فإن برنامج مناصرة العلامة التجارية يمكّن الشركات من تحويل العملاء إلى دعاة متحمسين يدعمون علامتهم التجارية في العالم.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Roster
getroster.com
تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.
LoudCrowd
loudcrowd.com
تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.
Smile.io
smile.io
Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
NiceJob
nicejob.com
NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
LinkMink
linkmink.com
تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.
Please Share
pleaseshare.co
تطبيق Please Share هو حل للدعوة للموظفين مبني على Slack، يساعد الموظفين على مشاركة الأخبار والبيانات المعتمدة بسهولة وسرعة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social هو تطبيق يساعد الموظفين على مشاركة محتوى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
تطبيق Seismic LiveSocial يتيح للمحترفين في الخدمات المالية والتجارية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى موثوق وآمن.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Affilae
affilae.com
Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.
Talkable
talkable.com
تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Reditus
getreditus.com
Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.
Visibly
visibly.io
تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
Paiger
paiger.co
تطبيق بايجر يساعد فريق المبيعات في بناء علامات تجارية شخصية من خلال مساعد تسويق آلي لنشر المحتوى والعثور على العملاء، مع تدريب على لينكد إن وتقارير مدمجة.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Seenit
seenit.io
Seenit هو منصة لإنشاء الفيديوهات من قبل الموظفين، تساعد الشركات على جمع المحتوى وتحريره بطريقة سهلة لتعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.
Denim Social
denimsocial.com
دينيما سوشال هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات في تنظيم المحتوى والإعلانات والبقاء متوافقاً مع اللوائح في صناعات محددة.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.
Referral Rocket
referralrocket.io
تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.
Harviist
harviist.com
تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.
Loyoly.io
loyoly.io
تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.
Annex Cloud
annexcloud.com
تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.
Perkville
perkville.com
تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.
SocialLadder
socialladderapp.com
تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.
Social HorsePower
socialhp.com
تطبيق Social HorsePower (SHP) يسهل على الموظفين مشاركة المحتوى لتعزيز التفاعل وزيادة المبيعات بدون الحاجة لتعلم برامج جديدة.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP هي منصة للدفاع عن الموظفين تسهل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل الموظفين.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هو أداة تساعد الأعمال والعلامات التجارية الشخصية على إدارة وتتبع حملات التسويق عن طريق الكلام بشكل تلقائي.
LoyalAs
loyalas.com
يتيح تطبيق LoyalAs إعداد برنامج إحالة بسرعة، تتبع الإحالات والائتمانات تلقائيًا، ويعطي روابط إحالة مخصصة لكل عميل.
LeadFellow
leadfellow.com
تطبيق LeadFellow يساعد الشركات B2B على زيادة الإيرادات من خلال التسويق عبر الإحالات والتركيز على التوصيات الشخصية.
Kudo Koala
kudokoala.com
تطبيق كودو كوالا هو منصة للولاء والتعليقات، تجمع برامج الولاء، ملاحظات العملاء، ونظام إحالة مبتكر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.
Influence.io
influence.io
تطبيق Influence.io يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إنشاء برامج ولاء وإحالة مخصصة لتحفيز العملاء وكسب نقاط ومكافآت.
Partnero
partnero.com
Partnero هو تطبيق لإدارة برامج الشراكة للأعمال التجارية، يمكّن الشركات من تتبع وتحليل الشراكات والمكافآت والتكامل مع أدوات الدفع المعروفة.
OneLocal
onelocal.com
يتيح تطبيق OneLocal للمستخدمين إدارة وجودهم المحلي بسهولة، من خلال أدوات لتسهيل التواصل، جدولة الخدمات، والدفع، مع دعم عمليات التسويق.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster هو تطبيق مخصص لتعزيز حملات التمويل الجماعي عبر تسهيل التسويق التابع وتتبع الإحالات، مما يساعد المبدعين على توسيع مشاريعهم.
Base AI
base.ai
Base هو منصة لأتمتة تسويق العملاء والمناصرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد المسوقين على تحسين التفاعل وتحليل آراء العملاء.
Synup
synup.com
Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.
ReferralCandy
referralcandy.com
تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة رقمية لإدارة وتطوير الهويات العلامة التجارية، تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة إرشادات العلامة التجارية بسهولة.
SoAmpli
soampli.com
تطبيق SoAmpli هو منصة لإدارة التسويق والمبيعات تعزز من تفاعل فرق المبيعات عبر المحتوى الاجتماعي، مع أدوات لتوزيع وتحليل الأداء.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam هو تطبيق لتسهيل إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مصمم للامتثال في الصناعات الخاضعة للوائح، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها الرقمي.
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