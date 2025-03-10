Social HorsePower

socialhp.com

تحويل موظفيك إلى أقوى دعاةك مع SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز النتيجة النهائية الخاصة بك ، أو الحصول على مزيد من العيون على محتوى شركتك ، أو إحضار المزيد من الأعضاء عالية الجودة إلى الفريق ، يمكن لـ SHP مساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية. كل شيء يبدأ بفلسفتنا "لا تدوم". البرنامج المعقد هو شيء من الماضي. مع SHP ، لا يتعين على موظفيك تعلم برامج جديدة أو تضييع وقت التدريب المعقد. منصةنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على بدء مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم أكثر أصول شركتك. لهذا السبب جعلنا من السهل عليهم أن يدافعوا عن عملك ، مما يسهل عليك: -استكشاف الأشخاص الجدد -تشارك في المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة -توتر مبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP لا يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لمحتوى التقويم الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا مع اجتماعاتهم الاجتماعية حتى يتمكن المشاركة من التدخل. لماذا هذا مهم؟ أكثر من 80 ٪ من المستهلكين يقدرون التوصيات من العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. يحول SHP موظفيك إلى المؤثرين الذين يجذبون المزيد من المبيعات لعملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك من أن يصبحوا أعظم دعاة لك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية تعزيز SHP المشاركة الاجتماعية ويجعل الناس يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا تجريبيًا مجانيًا مع فريقنا اليوم وإطلاق العنان لقوة SHP.