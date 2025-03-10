متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج الدفاع عن العلامة التجارية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج الدفاع عن العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

تقديم برامج الدفاع عن العلامة التجارية: تمكين عملائك من دعم علامتك التجارية يُحدث برنامج الدفاع عن العلامة التجارية ثورة في الطريقة التي تستغل بها الشركات قوة التسويق الشفهي من خلال تحويل العملاء الراضين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. يوفر هذا البرنامج المبتكر للمؤسسات الأدوات والموارد التي تحتاجها لتنمية وتعزيز الدعوة الحقيقية بين قاعدة عملائها. في جوهره، يمكّن برنامج الدفاع عن العلامة التجارية الشركات من تحديد عملائها الأكثر ولاءً وإشراكهم وتحفيزهم للترويج لعلامتهم التجارية بشكل فعال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت والإحالات. ومن خلال الاستفادة من الحماس الحقيقي والثقة لدى العملاء الراضين، يمكن للشركات أن تعزز بشكل كبير رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها، وفي النهاية، أرباحها النهائية. من خلال الاستفادة من برامج الدفاع عن العلامة التجارية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأصوات الحقيقية لعملائها الراضين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والولاء والمناصرة على نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مراجعات إيجابية عبر الإنترنت، أو إطلاق حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحفيز الإحالات، فإن برنامج مناصرة العلامة التجارية يمكّن الشركات من تحويل العملاء إلى دعاة متحمسين يدعمون علامتهم التجارية في العالم.

إرسال تطبيق جديد


Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Roster

Roster

getroster.com

تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

تطبيق Please Share هو حل للدعوة للموظفين مبني على Slack، يساعد الموظفين على مشاركة الأخبار والبيانات المعتمدة بسهولة وسرعة.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social هو تطبيق يساعد الموظفين على مشاركة محتوى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

تطبيق Seismic LiveSocial يتيح للمحترفين في الخدمات المالية والتجارية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى موثوق وآمن.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.

Talkable

Talkable

talkable.com

تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.

Visibly

Visibly

visibly.io

تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

Paiger

Paiger

paiger.co

تطبيق بايجر يساعد فريق المبيعات في بناء علامات تجارية شخصية من خلال مساعد تسويق آلي لنشر المحتوى والعثور على العملاء، مع تدريب على لينكد إن وتقارير مدمجة.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit هو منصة لإنشاء الفيديوهات من قبل الموظفين، تساعد الشركات على جمع المحتوى وتحريره بطريقة سهلة لتعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

دينيما سوشال هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات في تنظيم المحتوى والإعلانات والبقاء متوافقاً مع اللوائح في صناعات محددة.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.

Harviist

Harviist

harviist.com

تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.

Perkville

Perkville

perkville.com

تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

تحويل موظفيك إلى أقوى دعاةك مع SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز النتيجة النهائية الخاصة بك ، أو الحصول على مزيد من العيون على محتوى شركتك ، أو إحضار المزيد من الأعضاء عالية الجودة إلى الفريق ، يمكن لـ SHP مساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية. كل شيء يبدأ بفلسفتنا "لا تدوم". البرنامج المعقد هو شيء من الماضي. مع SHP ، لا يتعين على موظفيك تعلم برامج جديدة أو تضييع وقت التدريب المعقد. منصةنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على بدء مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم أكثر أصول شركتك. لهذا السبب جعلنا من السهل عليهم أن يدافعوا عن عملك ، مما يسهل عليك: -استكشاف الأشخاص الجدد -تشارك في المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة -توتر مبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP لا يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لمحتوى التقويم الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا مع اجتماعاتهم الاجتماعية حتى يتمكن المشاركة من التدخل. لماذا هذا مهم؟ أكثر من 80 ٪ من المستهلكين يقدرون التوصيات من العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. يحول SHP موظفيك إلى المؤثرين الذين يجذبون المزيد من المبيعات لعملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك من أن يصبحوا أعظم دعاة لك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية تعزيز SHP المشاركة الاجتماعية ويجعل الناس يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا تجريبيًا مجانيًا مع فريقنا اليوم وإطلاق العنان لقوة SHP.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.

Influence.io

Influence.io

influence.io

يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.

Partnero

Partnero

partnero.com

برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - ​​الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.

Base AI

Base AI

base.ai

Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة عملائك بطريقة سياقية خلال رحلتهم، سواء داخل التطبيق/المنتج، أو مجتمعك، أو بوابة التدريب، أو أي نقطة اتصال رقمية عبر دورة حياتهم.

Synup

Synup

synup.com

تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والأمن السيبراني. يقول عملاؤنا أنهم. زيادة الوصول إلى LinkedIn بنسبة 3000%. زيادة نسبة النقرات بمقدار 15X . حصلت على أكثر الحملات التسويقية نجاحًا مع MarketBeam، اسأل عن ميزاتنا الأكثر شيوعًا، . حملة التنقيط الاجتماعية . العلامة التجارية التنفيذية. المحتوى والجمهور 360

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج الدفاع عن العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog