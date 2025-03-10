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تقديم برامج الدفاع عن العلامة التجارية: تمكين عملائك من دعم علامتك التجارية يُحدث برنامج الدفاع عن العلامة التجارية ثورة في الطريقة التي تستغل بها الشركات قوة التسويق الشفهي من خلال تحويل العملاء الراضين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. يوفر هذا البرنامج المبتكر للمؤسسات الأدوات والموارد التي تحتاجها لتنمية وتعزيز الدعوة الحقيقية بين قاعدة عملائها. في جوهره، يمكّن برنامج الدفاع عن العلامة التجارية الشركات من تحديد عملائها الأكثر ولاءً وإشراكهم وتحفيزهم للترويج لعلامتهم التجارية بشكل فعال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت والإحالات. ومن خلال الاستفادة من الحماس الحقيقي والثقة لدى العملاء الراضين، يمكن للشركات أن تعزز بشكل كبير رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها، وفي النهاية، أرباحها النهائية. من خلال الاستفادة من برامج الدفاع عن العلامة التجارية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأصوات الحقيقية لعملائها الراضين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والولاء والمناصرة على نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مراجعات إيجابية عبر الإنترنت، أو إطلاق حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحفيز الإحالات، فإن برنامج مناصرة العلامة التجارية يمكّن الشركات من تحويل العملاء إلى دعاة متحمسين يدعمون علامتهم التجارية في العالم.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Roster
getroster.com
تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.
LoudCrowd
loudcrowd.com
تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.
Smile.io
smile.io
Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.
NiceJob
nicejob.com
NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
LinkMink
linkmink.com
تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.
Please Share
pleaseshare.co
تطبيق Please Share هو حل للدعوة للموظفين مبني على Slack، يساعد الموظفين على مشاركة الأخبار والبيانات المعتمدة بسهولة وسرعة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social هو تطبيق يساعد الموظفين على مشاركة محتوى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
تطبيق Seismic LiveSocial يتيح للمحترفين في الخدمات المالية والتجارية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى موثوق وآمن.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Affilae
affilae.com
Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.
Talkable
talkable.com
تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Reditus
getreditus.com
Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.
Visibly
visibly.io
تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
Paiger
paiger.co
تطبيق بايجر يساعد فريق المبيعات في بناء علامات تجارية شخصية من خلال مساعد تسويق آلي لنشر المحتوى والعثور على العملاء، مع تدريب على لينكد إن وتقارير مدمجة.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Seenit
seenit.io
Seenit هو منصة لإنشاء الفيديوهات من قبل الموظفين، تساعد الشركات على جمع المحتوى وتحريره بطريقة سهلة لتعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.
Denim Social
denimsocial.com
دينيما سوشال هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات في تنظيم المحتوى والإعلانات والبقاء متوافقاً مع اللوائح في صناعات محددة.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.
Referral Rocket
referralrocket.io
تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.
Harviist
harviist.com
تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.
Loyoly.io
loyoly.io
تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.
Annex Cloud
annexcloud.com
تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.
Perkville
perkville.com
تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.
SocialLadder
socialladderapp.com
تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.
Social HorsePower
socialhp.com
تحويل موظفيك إلى أقوى دعاةك مع SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز النتيجة النهائية الخاصة بك ، أو الحصول على مزيد من العيون على محتوى شركتك ، أو إحضار المزيد من الأعضاء عالية الجودة إلى الفريق ، يمكن لـ SHP مساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية. كل شيء يبدأ بفلسفتنا "لا تدوم". البرنامج المعقد هو شيء من الماضي. مع SHP ، لا يتعين على موظفيك تعلم برامج جديدة أو تضييع وقت التدريب المعقد. منصةنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على بدء مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم أكثر أصول شركتك. لهذا السبب جعلنا من السهل عليهم أن يدافعوا عن عملك ، مما يسهل عليك: -استكشاف الأشخاص الجدد -تشارك في المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة -توتر مبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP لا يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لمحتوى التقويم الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا مع اجتماعاتهم الاجتماعية حتى يتمكن المشاركة من التدخل. لماذا هذا مهم؟ أكثر من 80 ٪ من المستهلكين يقدرون التوصيات من العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. يحول SHP موظفيك إلى المؤثرين الذين يجذبون المزيد من المبيعات لعملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك من أن يصبحوا أعظم دعاة لك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية تعزيز SHP المشاركة الاجتماعية ويجعل الناس يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا تجريبيًا مجانيًا مع فريقنا اليوم وإطلاق العنان لقوة SHP.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.
Base AI
base.ai
Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة عملائك بطريقة سياقية خلال رحلتهم، سواء داخل التطبيق/المنتج، أو مجتمعك، أو بوابة التدريب، أو أي نقطة اتصال رقمية عبر دورة حياتهم.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
ReferralCandy
referralcandy.com
تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والأمن السيبراني. يقول عملاؤنا أنهم. زيادة الوصول إلى LinkedIn بنسبة 3000%. زيادة نسبة النقرات بمقدار 15X . حصلت على أكثر الحملات التسويقية نجاحًا مع MarketBeam، اسأل عن ميزاتنا الأكثر شيوعًا، . حملة التنقيط الاجتماعية . العلامة التجارية التنفيذية. المحتوى والجمهور 360
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