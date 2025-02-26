برامج الدفاع عن العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

NiceJob

nicejob.com

تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات والإحالات من عملائك والاستفادة منها عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك لزيادة التحويلات، وتقليل مخاوف عملائك، ومساعدة عملك على أن يصبح في أعلى التصنيف. * منصة تسويق السمعة الرائدة. * أن تصبح بسهولة شركة ذات تصنيف أعلى وتكسب المزيد من المبيعات. * تم تقييمه وموثوق به من قبل +7000 شركة. أضف موقع تحويل إلى أي خطة NiceJob. نضمن أن تحقق مواقع التحويل مبيعات أكثر بنسبة 10% على الأقل من موقعك الحالي، مع التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يدفع مقابل نفسه. مع NiceJob، إذا كنت سباكًا، أو خادمة، أو محاميًا، أو أي مقدم خدمة آخر، فيمكنك أن تكون الأفضل في هذا الشيء دون الحاجة إلى أن تكون عبقريًا في التسويق للحصول على العملاء. NiceJob اسمح لعملائك بالتحدث نيابةً عنك.