برامج الدفاع عن العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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تقديم برامج الدفاع عن العلامة التجارية: تمكين عملائك من دعم علامتك التجارية يُحدث برنامج الدفاع عن العلامة التجارية ثورة في الطريقة التي تستغل بها الشركات قوة التسويق الشفهي من خلال تحويل العملاء الراضين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. يوفر هذا البرنامج المبتكر للمؤسسات الأدوات والموارد التي تحتاجها لتنمية وتعزيز الدعوة الحقيقية بين قاعدة عملائها. في جوهره، يمكّن برنامج الدفاع عن العلامة التجارية الشركات من تحديد عملائها الأكثر ولاءً وإشراكهم وتحفيزهم للترويج لعلامتهم التجارية بشكل فعال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت والإحالات. ومن خلال الاستفادة من الحماس الحقيقي والثقة لدى العملاء الراضين، يمكن للشركات أن تعزز بشكل كبير رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها، وفي النهاية، أرباحها النهائية. من خلال الاستفادة من برامج الدفاع عن العلامة التجارية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأصوات الحقيقية لعملائها الراضين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والولاء والمناصرة على نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مراجعات إيجابية عبر الإنترنت، أو إطلاق حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحفيز الإحالات، فإن برنامج مناصرة العلامة التجارية يمكّن الشركات من تحويل العملاء إلى دعاة متحمسين يدعمون علامتهم التجارية في العالم.
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Affilae
affilae.com
Affilae عبارة عن منصة تابعة تعمل على تمكين المعلنين والشبكات والمشترين من إنشاء شبكة تابعة مخصصة وآمنة خاصة بهم.
GoodSeeker
goodseeker.com
الكتاب السنوي الرقمي GoodSeeker لنجاح الموظف والحياة في قصص العمل. قم بالتقاط المحتوى المستوحى من الموظفين وتمركزه ومشاركته لبناء فريقك وعلامتك التجارية من الداخل والخارج. قم بدعوة الموظفين والعملاء والشركاء وغيرهم من السفراء لتقديم قصص فردية أو جماعية لتسليط الضوء على الأدوار الوظيفية والمهارات والمواهب الخفية وقيم الشركة والذهاب إلى عوامل تمييز السوق.
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Herdify
herdify.com
Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه المجتمعات لها التأثير الأكبر على سلوك الشراء لدى المستهلكين. كان الأمر يتعلق بالفرد - كنا نظن أن الأشخاص الذين يبدون متشابهين، يتصرفون بنفس الطريقة. وقمنا بالتسويق لهم بنفس الطريقة، تمامًا مثل منافسينا. تركز العلامات التجارية الأكثر نجاحاً اليوم - مثل Huel، وGymshark، وAirbnb - على مجتمعاتها. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Herdify، يمكنك اكتشاف مجتمعاتك ومراقبتها والنمو بشكل استراتيجي، مثل المسوقين الأكثر نجاحًا اليوم.
Harviist
harviist.com
في Harviist، نحن نؤمن أنه من أجل التغلب على الضوضاء، فإن مستقبل التسويق الفعال يكمن في التوصيات الأصلية والعضوية والجديرة بالثقة. من أجل الاستفادة من قوة إحالات العملاء، قمنا بإنشاء منصة إضافية بسيطة وبأسعار معقولة ستمكنك من إنشاء وتتبع حملات الإحالة ببضع نقرات فقط. 83% من العملاء المحتملين يثقون في توصيات الأصدقاء والعائلة، حيث أظهر العملاء المحالون معدل احتفاظ أعلى بنسبة 37% (Nielsen). يعمل تسويق إحالة العملاء على تسهيل وتشجيع هذه التوصيات من نظير إلى نظير من خلال توفير القنوات والحملات التي تسهل على العميل التحدث عن منتجك أو خدمتك
Genius Referrals
geniusreferrals.com
تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. نحن نستفيد من تكنولوجيا الأتمتة المتطورة لإطلاق العنان للقوة المذهلة لتسويق الإحالة، وبناء ضجة حول علامتك التجارية، وتحويل العملاء الراضين إلى مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية. تعتبر Genius Referrals الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى حلول أكثر ديناميكية وأتمتة لعمليات برنامج الإحالة الخاصة بها. نحن نقدم حلولاً شاملة لـ B2B وB2C وSaaS وتجارة التجزئة والمؤسسات.
Paiger
paiger.co
يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من خلال بناء العلامات التجارية الشخصية لفريقك. امنح فريق المبيعات الخاص بك مساعد التسويق الآلي الخاص به لنشر المحتوى والعثور على عملاء محتملين، من خلال التدريب المدمج وإعداد التقارير على LinkedIn.
Retainful
retainful.com
يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.
ReferIn
referin.com
ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح خطوط الأنابيب بملايين الدولارات التي من المحتمل أن يكون فريق حقوق السحب الخاصة/المبيعات الخاص بك مفقودًا ويمكنه الآن تنفيذها ببضع نقرات!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير محدودة -الامتثال للقانون العام لحماية البيانات -إدارة الدفع -تكامل المحفظة - حملات متعددة - إرضاء ثنائي الاتجاه - دعم القوالب - متطلبات مخصصة - لغات متعددة 45+ - دعم واجهة برمجة التطبيقات
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Referral Rock
referralrock.com
احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل تجاري (وليس فقط التجارة الإلكترونية) وقم بزيادة إحالاتك الشفهية من خلال برنامج برنامج الإحالة الذي يناسب عملك. علامتك التجارية، وصوتك، وهيكل الحوافز الخاص بك، والمكافآت الخاصة بك كلها مدمجة في أنظمتك وعملياتك التجارية. هدفنا هو ألا تكون متواجدًا في منصتنا كل يوم وأن يتم تشغيل كلامك الشفهي على الطيار الآلي حتى تتمكن من الراحة والاسترخاء ومشاهدة الإحالات الخاصة بك وهي تتدفق. نحن نسهل الإعداد ونتجنب أكبر الأخطاء في الإحالة التسويق باستخدام أفضل الممارسات المضمنة وعمليات التدقيق في الوقت الفعلي للتأكد من أن برنامجك يعمل وفقًا لإمكاناته.
Loyoly.io
loyoly.io
نعتقد أن ارتفاع تكاليف الاستحواذ ناتج عن نموذج التسويق القديم من العلامة التجارية إلى المستهلك. حان الوقت للتغيير. يبحث المستهلكون عن العلاقة الحميمة والثقة، وينظرون إلى أقرانهم للحصول على توصيات حول المنتج. يمكن أن تكون برامج الإحالة التقليدية غير كافية، مما يجعلك تشعر بالانفصال عن علامتك التجارية. وهنا يأتي دور Wiink. نحن نحدث ثورة في نهج الإحالات من خلال بناء مساحات مخصصة لسفراء العلامات التجارية للتعامل مع العلامات التجارية. يمكنهم تنفيذ المهام والحصول على المكافآت من خلال اللعب والمساهمة في نمو علامتك التجارية.
Social HorsePower
socialhp.com
قم بتحويل موظفيك إلى أقوى المدافعين لديك باستخدام SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز أرباحك النهائية، أو الحصول على المزيد من الاهتمام بمحتوى شركتك، أو جلب المزيد من الأعضاء ذوي الجودة العالية إلى الفريق، فيمكن أن تساعدك SHP على تحقيق أهدافك المهنية. يبدأ كل شيء بفلسفتنا "عدم تسجيل الدخول مطلقًا". البرامج المعقدة أصبحت شيئا من الماضي. مع SHP، لن يضطر موظفوك إلى تعلم برامج جديدة أو إضاعة الوقت في التدريب المعقد. منصتنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على البدء في مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم الأصول الأكثر قيمة لشركتك. ولهذا السبب جعلنا من السهل عليهم الدفاع عن عملك، مما يسهل عليك القيام بما يلي: - توظيف أشخاص جدد - زيادة المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة - تعزيز المبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP، لن يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لتقويم المحتوى الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى يمكن المشاركة. ما سبب أهمية ذلك؟ أكثر من 80% من المستهلكين يقدرون توصيات العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. تقوم SHP بتحويل موظفيك إلى أشخاص مؤثرين يجذبون المزيد من المبيعات إلى عملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك ليصبحوا أعظم المدافعين عنك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية قيام SHP بتعزيز المشاركة الاجتماعية وجعل الأشخاص يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا لعرض تجريبي مجاني مع فريقنا اليوم وأطلق العنان لقوة SHP.
Seenit
seenit.io
يعد جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها أكثر صعوبة من أي وقت مضى. تمكين زملائك من إنشاء مقاطع فيديو جذابة وأصلية لتحسين التوظيف وتقليل الاستنزاف. كل ذلك مع أداة يمكن لأي شخص استخدامها في دقائق ، لا توجد تجربة فيديو. الاتصال Sawitit ، منصة الفيديو التي ينشئها الموظف. Seainit هي منصة الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الموظفين للشركات. إنه يساعد شركات مثل EE و Novartis و Vodafone المحتوى بشكل آمن من زملائها وتحريره إلى مقاطع فيديو تشرك 8x أكثر من المحتوى التقليدي. كل ذلك مع أداة يمكن لأي شخص استخدامها في دقائق ، لا توجد تجربة فيديو. يوفر لك Seainit الوقت والمال والجهد ، وهو وسيلة مرنة وقابلة للتطوير وآمنة لتجهيز المحتوى وتحريره من زملائك أينما كانوا. يصل المحتوى الذي تم إنتاجه بشكل أسرع إلى 20x من أجل جمعه ، ويقلل من الإنفاق على الإنتاج بنسبة 70 ٪ ، ويزيد من إخراج الفيديو 9x. تمكين زملائك من إنشاء مقاطع فيديو جذابة وجذابة لجذب المواهب ، وتعزيز العلامة التجارية لأصحاب العمل ، وإشراك زملائك مع منصة الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الموظفين.
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسسات بشكل واضح على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة عبر جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Please Share
pleaseshare.co
يرجى المشاركة، وهو حل لدعم الموظفين تم تصميمه خصيصًا لـ Slack، وهو الطريقة الأسرع والأسهل للموظفين لمشاركة الأخبار والإعلانات المعتمدة والتفاعل معها! يمكن للشركات من جميع الأحجام والصناعات الاستفادة من الراحة والانتشار والمعرفة التي يوفرها Slack لتشجيع الموظفين على المشاركة و/أو التفاعل مع المدونات والأخبار ومنشورات الوظائف والمحتويات الأخرى المعتمدة على Twitter وLinkedIn وFacebook. توفر خدمة "الرجاء المشاركة" بأسعار معقولة وفعالة طريقة للشركات لتعزيز التسويق الترويجي لموظفيها ووسائل التواصل الاجتماعي ومبادرات البيع الاجتماعي مع تبسيط عملية تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة محتوى الشركة عبر الشبكات الاجتماعية والمهنية.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social هي شركة برمجيات لإدارة الوسائط الاجتماعية توفر أدوات لتمكين المسوقين في الصناعات المنظمة من إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية العضوي وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة على منصة واحدة. تحظى Denim Social بثقة أكثر من 250 مؤسسة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والرهن العقاري وإدارة الثروات، وهي تمكن العلامات التجارية من إشراك المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي وتعميق العلاقات مع المجتمعات وإبرام المزيد من الصفقات مع الالتزام بالامتثال. Denim Social هي منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة المعتمدة من ABA للبنوك وشركات الخدمات المالية.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والأمن السيبراني. يقول عملاؤنا أنهم. زيادة الوصول إلى LinkedIn بنسبة 3000%. زيادة نسبة النقرات بمقدار 15X . حصلت على أكثر الحملات التسويقية نجاحًا مع MarketBeam، اسأل عن ميزاتنا الأكثر شيوعًا، . حملة التنقيط الاجتماعية . العلامة التجارية التنفيذية. المحتوى والجمهور 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
قم بتعزيز علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مع أفضل المتحدثين: موظفيك. رأي الموظفين هو الصوت الأكثر تأثيرًا للشركة في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، كيف يمكن إشراك هذا الأصل القيم في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية؟ BeAmbassador عبارة عن منصة SaaS تسمح لك بزيادة الوصول العضوي لعلامتك التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي، وجذب المواهب إلى شركتك وتعزيز مبيعاتك الاجتماعية من خلال الشبكات الاجتماعية للموظفين. مميزات BeAmbassador: - إنشاء شبكة سفراء العلامة التجارية من خلال نظام الدعوات. - تقسيم السفراء حسب الفئات. - اقتراح المحتوى الذي يمكن للسفراء مشاركته في شبكاتهم الاجتماعية أو محتوى البرنامج مباشرة نيابة عن السفراء بتصريح مسبق. - مراقبة نشاط السفير في الوقت الحقيقي وتحليل تأثير منشوراته. - نظام اللعب الذي يقدم تصنيفًا للسفراء بناءً على نشاطهم من أجل مكافأتهم. من الممكن أيضًا إنشاء تحديات ومسابقات. - الإضافات: تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid وامتداد Google Chrome هل أنت مستعد لتعزيز استراتيجيات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مع موظفيك؟ يعد BeAmbassador مثاليًا لشركتك ووكالتك وجامعتك وكلية إدارة الأعمال والمؤسسة الحكومية وغير ذلك الكثير. اتصل بنا لمزيد من المعلومات!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
من أفضل من موظفيك والمتعاونين معك للحديث عن علامتك التجارية؟ SocialPubli Advocacy هي أداة اتصال مؤسسية يمكن للشركة من خلالها دعوة موظفيها وشركائها لنشر اتصالات العلامة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يمكن للشركة توليد حوافز لتشجيع هذا التعاون. إنها منصة تربط العلامات التجارية والموظفين لتحسين التواصل الداخلي والخارجي للشركة، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالعلامة التجارية وتعزيز قيم العلامة التجارية. تم إنشاء SocialPubli Advocacy في عام 2016، ولديها حاليًا عملاء مثل Iberostar وMutua Madrileña وMapfre وMásMóvil وغيرهم.
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.
Swaybase
swaybase.com
بالكاد تغير برنامج دعم الموظفين منذ أوائل عام 2010. أنت تستحق الأفضل. Swaybase هو برنامج حديث للدفاع عن الموظفين والذي سيحب زملاؤك استخدامه بالفعل. تضمن لك الميزات الفيروسية المضمنة والألعاب والتخصيص والذكاء الاصطناعي وShareAnywhere™ عدم تركك مطلقًا مع أداة قديمة للدفاع عن الموظفين.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين والبيع الاجتماعي، حيث يمكن للمسوقين تنشيط الموظفين وإشراكهم لمشاركة المحتوى مع شبكاتهم الاجتماعية نيابة عن علامتهم التجارية. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات من تطوير تحولها الاجتماعي دون خوف. اليوم، أكثر من 100 عميل حول العالم يستخدمون PostBeyond لتحويل وتعزيز رؤية العلامة التجارية، وتوليد عملاء محتملين مؤهلين، وتأسيس قيادة فكرية، وبناء علامة تجارية رابحة لصاحب العمل. توفر PostBeyond حلاً قابلاً للتطوير يضع الموظف في المقام الأول. ويؤثر هذا على المنتجات التي نبنيها وكيفية دعمنا لعملائنا - بدءًا من تجربة المستخدم وحتى نجاح العملاء.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز التالي، فإن DSMN8 لديه الحل. نحن نسهل على المؤسسات الاستفادة من تأثير موظفيها، ومساعدة القوى العاملة لديهم على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية وبائعين اجتماعيين أكثر فعالية. تمكّن حلولنا المبتكرة موظفيك من تحديد المحتوى المعتمد من الشركة وإنشائه ومشاركته بسهولة. في أبسط صوره، إليك كيفية العمل: الخطوة 1: قم بمركزة محتوى مؤسستك في موجز أخبار مخصص. الخطوة 2: توفير الوصول للموظفين لمشاركة المحتوى المعتمد من الشركة. الخطوة 3: تتبع النتائج وعائد الاستثمار من خلال مجموعة التحليلات الرائدة في الصناعة لدينا. تثق أكبر الشركات في العالم بـ DSMN8 لدعم برامجها لدعم موظفيها، بما في ذلك McKinsey وNokia وIpsos وAkzoNobel وBayer وAbbott وDropBox وAramex وGroupM وSnap Inc. إن مساعدة عملائنا على تمكين موظفيهم هو ما يدفعنا إلى العمل كل يوم. اليوم، ويحفزنا على تقديم الحلول المتطورة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social هي منصة رائدة لدعم الموظفين تم إنشاؤها لمساعدة الشركات على زيادة الإيرادات من خلال الاستخدام الأكثر فعالية ومنهجية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Clearview Social، يمكن للموظفين المشاركة على Facebook وLinkedIn وTwitter دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بهم - مما يساعد الشركات على جلب المزيد من الأعمال وزيادة التعرض. كيف يعمل: * يمنح Clearview Social المسوقين القدرة على إنشاء قائمة انتظار من المحتوى لمشاركتها من قبل الموظفين. * يتلقى الموظفون بريدًا إلكترونيًا يقترح محتوى لمشاركته، وبنقرة زر واحدة يمكنهم المشاركة على Facebook وLinkedIn وTwitter دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بهم. * كيف نعرف أنه يعمل؟ تقوم أدوات القياس الخاصة بـ Clearview Social بتتبع الأشخاص الذين يشاركون المحتوى المشترك وعدد الأشخاص الذين ينقرون عليه أو يتفاعلون معه. يمكن للموظفين بعد ذلك "النقر واختيار" المقالات أو منشورات المدونة التي يرغبون في مشاركتها. ومن خلال النقر على الرابط مباشرة في البريد الإلكتروني، يقومون على الفور بنشر المحتوى عبر شبكاتهم الاجتماعية ويساعدون في بناء علاقات مع العملاء والمحتملين.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدى LiveSocial شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتياجات الأمان والامتثال والأرشفة المتنوعة لكل عميل من عملاء LiveSocial. البائعون الذين يظهرون خبرة أصيلة وشغفًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبنون الثقة على نطاق واسع. إنهم يغذون العلاقات الحرجة. أنها تثير محادثات بناء الأعمال التجارية. ويتفوقون على منافسيهم. تعاني معظم برامج البيع الاجتماعي لأنها لا تزود موظفيها بالمحتوى الذي يقدره المشترون حقًا. تضع Seismic LiveSocial دفقًا فريدًا من محتوى الطرف الثالث عالي الجودة في متناول كل بائع لديك، بغض النظر عن الصناعة التي يخدمونها. وهذا يغير كل شيء.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصممة لزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وبناء تقارب العلامة التجارية. بالنسبة لحلول الإحالة والولاء، توفر Talkable إمكانات تقسيم شاملة ومجموعة اختبار A/B مدمجة وأفضل معلومات لمنع الاحتيال في فئتها. إن Talkable هو أكثر من مجرد حل تكنولوجي، فنحن أيضًا شريكك. على هذا النحو، يتمتع كل عميل بفريق متخصص من الخبراء الذين سيقومون بوضع إستراتيجيات جميع حملاتك وتصورها وإنشائها ونشرها وتحسينها. سيكون فريق نجاح العملاء بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك لتصميم برامج الإحالة والولاء التي تتجاوز توقعاتك. يعتبر Talkable هو الأنسب للعلامات التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 4 ملايين دولار. يرى عملاؤها من المؤسسات في المتوسط عائد استثمار يصل إلى 52 ضعفًا من برامج الإحالة الخاصة بهم. تُستخدم حلول Talkable التسويقية من أجل: * تحديد العملاء الأكثر قيمة واستهدافهم ومكافأتهم من خلال تحليل البيانات المتعمق. * اكتساب العملاء ذوي القيمة الأعلى والاحتفاظ بهم بتكلفة منخفضة * زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات تأسست شركة Talkable في عام 2009 وكانت رائدة في مجال القدرة على التتبع رقميًا لمدى انتشار التسويق الشفهي والذي أدى في النهاية إلى إنشاء التسويق بالإحالة. واليوم، تقوم شركة Talkable بتطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو طويلة المدى تستهدف اكتساب عملاء جدد، وزيادة الاحتفاظ بهم، وزيادة القيمة الدائمة، وكل ذلك بتكلفة اكتساب أقل بكثير من القنوات التسويقية الأخرى.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء وهو أمر واضح في كيفية قيامهم بأعمالهم؛ إنهم يريدون بالتأكيد أن يحصل الناس على قيمة من منتجاتهم وسيساعدونك على تحقيق ذلك. إنهم يقدمون خطة مجانية، وعندما تشتري حزمة مميزة، ستحصل على عائد استثمار سريعًا جدًا بناءً على كيفية تحديد أسعارهم. طريقة رائعة لشركات SaaS لبدء برنامج الشركاء التابعين لها دون تكاليف أولية عالية. يقع مقر الشركة في أوترخت، هولندا (يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات) وتم تأسيسها في عام 2020.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشتريات المعاملات إلى مناصرين متحمسين للعلامة التجارية لا يسعهم إلا العودة مرارًا وتكرارًا. يمكنك إطلاق برنامج مكافآت جميل وقابل للتخصيص ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Smile.io مكافأة العملاء على مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك مشاركة الوسائط الاجتماعية ومراجعات المنتجات والمزيد. هناك أيضًا عدد متزايد من تطبيقات Smile بما في ذلك MailChimp وKlaviyo. تسمح لك هذه التطبيقات بربط برنامجك بالأدوات التي تستخدمها بالفعل. يتوفر Smile.io في متاجر التطبيقات التالية: Shopify، وShopify Plus، وBigCommerce، وWix. هل تبحث عن السيطرة الكاملة؟ قم بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا مع Smile Plus لبدء مكافأة عملائك بطرق فريدة.
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على تقديم تجارب عملاء رابحة ومتماسكة تدفع نمو التجارة الإلكترونية. Yotpo هي إحدى شركات Forbes Cloud 100 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة وبلغاريا وأستراليا.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
ReferralCandy
referralcandy.com
تخيل أن عملائك يساعدونك في تحقيق مبيعات جديدة! إحالات العملاء هي المفتاح للتسويق الفيروسي والأعمال التجارية المزدهرة. مع ReferralCandy، يمكنك جلب هذه القوة المذهلة لتأثير الأقران إلى متجرك الخاص.
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات والإحالات من عملائك والاستفادة منها عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك لزيادة التحويلات، وتقليل مخاوف عملائك، ومساعدة عملك على أن يصبح في أعلى التصنيف. * منصة تسويق السمعة الرائدة. * أن تصبح بسهولة شركة ذات تصنيف أعلى وتكسب المزيد من المبيعات. * تم تقييمه وموثوق به من قبل +7000 شركة. أضف موقع تحويل إلى أي خطة NiceJob. نضمن أن تحقق مواقع التحويل مبيعات أكثر بنسبة 10% على الأقل من موقعك الحالي، مع التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يدفع مقابل نفسه. مع NiceJob، إذا كنت سباكًا، أو خادمة، أو محاميًا، أو أي مقدم خدمة آخر، فيمكنك أن تكون الأفضل في هذا الشيء دون الحاجة إلى أن تكون عبقريًا في التسويق للحصول على العملاء. NiceJob اسمح لعملائك بالتحدث نيابةً عنك.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين. CustomerGauge عبارة عن منصة لإدارة تجربة العملاء B2B تمكن العملاء من: - جمع تعليقات العملاء من العديد من أصحاب المصلحة في الحساب - إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض النتائج في الوقت الفعلي - تحديد الأهداف والغايات لإغلاق الحلقة مع العملاء - تقسيم رؤى العملاء حسب المنطقة والمنتج والمنشأة والمزيد. - ومواءمة مبادرات الأعمال المتعلقة بتجربة العملاء للموظفين يعد CustomerGauge أيضًا الحل الأول والوحيد لإدارة تجربة العملاء الذي يجمع تلقائيًا رؤى العملاء وبيانات الإيرادات. يسمح هذا لمديري تجربة العملاء بما يلي: - تحديد وترتيب أولويات تحسينات تجربة العملاء الأكثر تأثيرًا - توقع تأثير تحسينات تجربة العملاء المستقبلية عبر رحلة العميل - وتقديم تقرير عن عائد الاستثمار لمبادرات تجربة العملاء القيمة
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery عبارة عن منصة لاكتساب العملاء واسعة الانتشار لإطلاق المنتجات وبرامج الإحالة الشفهية.
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