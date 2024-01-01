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برامج الدفاع عن العلامة التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
تقديم برامج الدفاع عن العلامة التجارية: تمكين عملائك من دعم علامتك التجارية يُحدث برنامج الدفاع عن العلامة التجارية ثورة في الطريقة التي تستغل بها الشركات قوة التسويق الشفهي من خلال تحويل العملاء الراضين إلى سفراء متحمسين للعلامة التجارية. يوفر هذا البرنامج المبتكر للمؤسسات الأدوات والموارد التي تحتاجها لتنمية وتعزيز الدعوة الحقيقية بين قاعدة عملائها. في جوهره، يمكّن برنامج الدفاع عن العلامة التجارية الشركات من تحديد عملائها الأكثر ولاءً وإشراكهم وتحفيزهم للترويج لعلامتهم التجارية بشكل فعال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت والإحالات. ومن خلال الاستفادة من الحماس الحقيقي والثقة لدى العملاء الراضين، يمكن للشركات أن تعزز بشكل كبير رؤية علامتها التجارية ومصداقيتها، وفي النهاية، أرباحها النهائية. من خلال الاستفادة من برامج الدفاع عن العلامة التجارية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأصوات الحقيقية لعملائها الراضين لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والولاء والمناصرة على نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مراجعات إيجابية عبر الإنترنت، أو إطلاق حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحفيز الإحالات، فإن برنامج مناصرة العلامة التجارية يمكّن الشركات من تحويل العملاء إلى دعاة متحمسين يدعمون علامتهم التجارية في العالم.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. ت...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Talkable
talkable.com
برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشت...
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات ...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدى LiveSocial شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber ل...
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم R...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Please Share
pleaseshare.co
يرجى المشاركة، وهو حل لدعم الموظفين تم تصميمه خصيصًا لـ Slack، وهو الطريقة الأسرع والأسهل للموظفين لمشاركة الأخبار والإعلانات المعتمدة والتفاعل معها! يمكن للشركات من جميع الأحجام والصناعات الاستفادة من الراحة والانتشار والمعرفة التي يوفرها Slack لتشجيع الموظفين على المشاركة و/أو التفاعل مع المدونات ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
ReferralCandy
referralcandy.com
تخيل أن عملائك يساعدونك في تحقيق مبيعات جديدة! إحالات العملاء هي المفتاح للتسويق الفيروسي والأعمال التجارية المزدهرة. مع ReferralCandy، يمكنك جلب هذه القوة المذهلة لتأثير الأقران إلى متجرك الخاص.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Affilae
affilae.com
Affilae عبارة عن منصة تابعة تعمل على تمكين المعلنين والشبكات والمشترين من إنشاء شبكة تابعة مخصصة وآمنة خاصة بهم.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWA...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك....
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
Paiger
paiger.co
يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من خلال بناء العلامات التجارية الشخصية لفريقك. امنح فريق المبيعات الخاص بك مساعد التسويق الآلي الخاص به لنشر المحتوى والعثور على عملاء محتملين، من خلال التدريب المدمج وإعداد التقارير على LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
Harviist
harviist.com
في Harviist، نحن نؤمن أنه من أجل التغلب على الضوضاء، فإن مستقبل التسويق الفعال يكمن في التوصيات الأصلية والعضوية والجديرة بالثقة. من أجل الاستفادة من قوة إحالات العملاء، قمنا بإنشاء منصة إضافية بسيطة وبأسعار معقولة ستمكنك من إنشاء وتتبع حملات الإحالة ببضع نقرات فقط. 83% من العملاء المحتملين يثقون في...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء...
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسس...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع ال...
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشار...
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكاف...
Loyoly.io
loyoly.io
نعتقد أن ارتفاع تكاليف الاستحواذ ناتج عن نموذج التسويق القديم من العلامة التجارية إلى المستهلك. حان الوقت للتغيير. يبحث المستهلكون عن العلاقة الحميمة والثقة، وينظرون إلى أقرانهم للحصول على توصيات حول المنتج. يمكن أن تكون برامج الإحالة التقليدية غير كافية، مما يجعلك تشعر بالانفصال عن علامتك التجارية....
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكن...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى مح...
Seenit
seenit.io
نحن نساعد الشركات على إنشاء مقاطع فيديو مع موظفيها. باستخدام منصة الفيديو التي ينشئها الموظفون في Seenit، يمكنك جمع مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. جذب أفضل المواهب وإشراكها والاحتفاظ بها من خلال فيديو الموظفين. تم تصميمه خصيصًا لفرق الاتصالات والعلامات التجارية لأصحاب العمل ا...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social هي شركة برمجيات لإدارة الوسائط الاجتماعية توفر أدوات لتمكين المسوقين في الصناعات المنظمة من إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية العضوي وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة على منصة واحدة. تحظى Denim Social بثقة أكثر من 250 مؤسسة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والرهن العقاري وإدارة الثروات...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع...
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية ا...
BeAmbassador
be-ambassador.com
قم بتعزيز علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مع أفضل المتحدثين: موظفيك. رأي الموظفين هو الصوت الأكثر تأثيرًا للشركة في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، كيف يمكن إشراك هذا الأصل القيم في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية؟ BeAmbassador عبارة عن منصة SaaS تسمح لك بزيادة ا...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
من أفضل من موظفيك والمتعاونين معك للحديث عن علامتك التجارية؟ SocialPubli Advocacy هي أداة اتصال مؤسسية يمكن للشركة من خلالها دعوة موظفيها وشركائها لنشر اتصالات العلامة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يمكن للشركة توليد حوافز لتشجيع هذا التعاون. إنها منصة تربط العلامات التجارية والموظ...
Social HorsePower
socialhp.com
قم بتحويل موظفيك إلى أقوى المدافعين لديك باستخدام SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز أرباحك النهائية، أو الحصول على المزيد من الاهتمام بمحتوى شركتك، أو جلب المزيد من الأعضاء ذوي الجودة العالية إلى الفريق، فيمكن أن تساعدك SHP على تحقيق أهدافك المهنية. يبدأ كل شيء بفلسفتنا "عدم تسجيل الدخول مطلقً...
Swaybase
swaybase.com
بالكاد تغير برنامج دعم الموظفين منذ أوائل عام 2010. أنت تستحق الأفضل. Swaybase هو برنامج حديث للدفاع عن الموظفين والذي سيحب زملاؤك استخدامه بالفعل. تضمن لك الميزات الفيروسية المضمنة والألعاب والتخصيص والذكاء الاصطناعي وShareAnywhere™ عدم تركك مطلقًا مع أداة قديمة للدفاع عن الموظفين.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين والبيع الاجتماعي، حيث يمكن للمسوقين تنشيط الموظفين وإشراكهم لمشاركة المحتوى مع شبكاتهم الاجتماعية نيابة عن علامتهم التجارية. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات من تطوير تحولها الاجتماعي دون خوف. اليوم، أكثر من 100 عميل حول العالم يستخدمون PostBeyond لتحويل وتعز...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle ...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز ا...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social هي منصة رائدة لدعم الموظفين تم إنشاؤها لمساعدة الشركات على زيادة الإيرادات من خلال الاستخدام الأكثر فعالية ومنهجية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Clearview Social، يمكن للموظفين المشاركة على Facebook وLinkedIn وTwitter دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بهم - مما يساعد الشركات على ج...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.