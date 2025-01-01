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برامج شباك التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية

يعد برنامج Box Office حلاً شاملاً لإدارة الأحداث يسهل إصدار التذاكر والمبيعات وإدارة قائمة الحضور للأحداث المباشرة. يستخدم منظمو الأحداث برامج شباك التذاكر لجمع التسجيلات وبيع التذاكر والبضائع وقبول التبرعات وإدارة ملفات تعريف الحضور. يمكن الاستفادة من هذه المنتجات أثناء وبعد الحدث لبيع التذاكر في الموقع، وتسجيل الحضور، وتحليل نجاح الحدث. تشتمل بعض برامج شباك التذاكر أيضًا على ميزات برنامج CRM لإدارة ملفات تعريف العملاء أو المستفيدين.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix هو برنامج شامل لإدارة التذاكر، يدعم إنشاء وبيع التذاكر وإدارة الحضور وتقديم خيارات دفع متنوعة بشكل آمن.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura هو تطبيق لإدارة المنظمات الثقافية والفنية، يقدم حلولاً للتذاكر، جمع التبرعات، إدارة العلاقات، والتسويق.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

تطبيق TicketSpice يتيح لك بيع التذاكر عبر الإنترنت وإدارة الأحداث بسهولة مع تخصيص كامل وتحليلات في الوقت الحقيقي.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix هي منصة لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، تتيح إنشاء صفحات مخصصة، وتتبع المبيعات، وتقديم تجربة شراء سهلة للحضور.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz هو تطبيق موحد يساعد مناطق الجذب في إدارة التذاكر، وتحليل بيانات الزوار، وتحسين عمليات العمل لتعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات.

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass هي منصة لتسهيل إدارة الأحداث، تتيح تنظيم التذاكر وتوزيعها مع أدوات لتحليل المبيعات وإدارة الحضور، مناسبة للفعاليات ذات الموارد المحدودة.

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly هو نظام لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، يدعم الأحداث الافتراضية والشخصية، ويتيح البيع عبر الإنترنت ومن خلال شباك التذاكر، سهل الاستخدام ومناسب للجميع.

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث وبيع التذاكر، يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة الأنشطة بسهولة وتعزيز تفاعل الحضور.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix هو تطبيق لحجز التذاكر عبر الإنترنت يساعد منظمي الفعاليات في إدارة مبيعات التذاكر وتسهيل عمليات الحضور بأسلوب فعال ومريح.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody هو تطبيق لبيع تذاكر الأحداث، يوفر أدوات لإنشاء وإدارة التذاكر، وتتبع المبيعات، وتعزيز الأحداث عبر التسويق الإلكتروني.

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

تطبيق SimpleTix يتيح بيع التذاكر عبر الإنترنت لمختلف الفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات. يتميز بسهولة الاستخدام مع عدم وجود عقود وتحصيل فوري للمدفوعات.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر معلومات حقيقية حول تسجيل الحضور وبيع التذاكر، ويدعم تنظيم الفعاليات عبر الإنترنت والشخصية.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix هو تطبيق لشراء تذاكر الأحداث بسهولة، يوفر واجهة سهلة الاستخدام، إدارة فعالة للأحداث، وعرض الأداء، مع إمكانية الحصول على الإيرادات يومياً.

Eventix

Eventix

eventix.io

Eventix هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم وبيع التذاكر وتسجيل الحضور بسهولة، مما يساعد المنظمين على إدارة الفعاليات بكفاءة.

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee هي منصة لإدارة الأحداث تتيح بيع التذاكر وحجز الفعاليات والدروس، سواء كانت افتراضية أو حضورية، بواجهة سهلة الاستخدام.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets هو تطبيق يتيح شراء وإدارة تذاكر الأحداث بسهولة، ويقدم أدوات لدعم منظمي الفعاليات مثل إدارة المبيعات والحضور.

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