برامج شباك التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعد برنامج Box Office حلاً شاملاً لإدارة الأحداث يسهل إصدار التذاكر والمبيعات وإدارة قائمة الحضور للأحداث المباشرة. يستخدم منظمو الأحداث برامج شباك التذاكر لجمع التسجيلات وبيع التذاكر والبضائع وقبول التبرعات وإدارة ملفات تعريف الحضور. يمكن الاستفادة من هذه المنتجات أثناء وبعد الحدث لبيع التذاكر في الموقع، وتسجيل الحضور، وتحليل نجاح الحدث. تشتمل بعض برامج شباك التذاكر أيضًا على ميزات برنامج CRM لإدارة ملفات تعريف العملاء أو المستفيدين.
إرسال تطبيق جديد
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو تطبيق لتسهيل بيع وتوزيع تذاكر الفعاليات عبر الإنترنت، مع دعم عملاء متميز وإدارة فعالة للمبيعات.
pretix
pretix.eu
Pretix هو برنامج شامل لإدارة التذاكر، يدعم إنشاء وبيع التذاكر وإدارة الحضور وتقديم خيارات دفع متنوعة بشكل آمن.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هو تطبيق لإدارة المنظمات الثقافية والفنية، يقدم حلولاً للتذاكر، جمع التبرعات، إدارة العلاقات، والتسويق.
TicketSpice
ticketspice.com
تطبيق TicketSpice يتيح لك بيع التذاكر عبر الإنترنت وإدارة الأحداث بسهولة مع تخصيص كامل وتحليلات في الوقت الحقيقي.
ViewStub
viewstub.com
يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.
ShowClix
showclix.com
ShowClix هي منصة لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، تتيح إنشاء صفحات مخصصة، وتتبع المبيعات، وتقديم تجربة شراء سهلة للحضور.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz هو تطبيق موحد يساعد مناطق الجذب في إدارة التذاكر، وتحليل بيانات الزوار، وتحسين عمليات العمل لتعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات.
Showpass
showpass.com
Showpass هي منصة لتسهيل إدارة الأحداث، تتيح تنظيم التذاكر وتوزيعها مع أدوات لتحليل المبيعات وإدارة الحضور، مناسبة للفعاليات ذات الموارد المحدودة.
Time.ly
time.ly
Time.ly هو نظام لإدارة مبيعات تذاكر الأحداث، يدعم الأحداث الافتراضية والشخصية، ويتيح البيع عبر الإنترنت ومن خلال شباك التذاكر، سهل الاستخدام ومناسب للجميع.
Sparxo
sparxo.com
Sparxo هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث وبيع التذاكر، يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة الأنشطة بسهولة وتعزيز تفاعل الحضور.
Hytix
hytix.com
Hytix هو تطبيق لحجز التذاكر عبر الإنترنت يساعد منظمي الفعاليات في إدارة مبيعات التذاكر وتسهيل عمليات الحضور بأسلوب فعال ومريح.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody هو تطبيق لبيع تذاكر الأحداث، يوفر أدوات لإنشاء وإدارة التذاكر، وتتبع المبيعات، وتعزيز الأحداث عبر التسويق الإلكتروني.
SimpleTix
simpletix.com
تطبيق SimpleTix يتيح بيع التذاكر عبر الإنترنت لمختلف الفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات. يتميز بسهولة الاستخدام مع عدم وجود عقود وتحصيل فوري للمدفوعات.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout عبارة عن نظام أساسي لإصدار التذاكر يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات التسجيل وحركة مرور موقع الويب وإيرادات المبيعات.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Eventix
eventix.io
برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
Afton Tickets
aftontickets.com
تتفوق Afton Tickets على كل شركات التذاكر الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسعر، ودعم العملاء، والمعدات الموجودة في الموقع، وشبكة Wifi الاحتياطية، ومجموعة الميزات، والمدفوعات اليومية، وزيادة ربحية الحدث الخاص بك. كيف؟ تقوم Afton Tickets ببساطة بعمل الكثير وبتكلفة أقل. من خلال تمرير رسوم الخدمة الصغيرة إلى الحاضرين، فإن كل ما تفعله Afton من أجلك يمكن أن يأتي بتكلفة حقيقية قدرها 0.00 دولار.
© 2025 WebCatalog, Inc.