برامج شباك التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

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يعد برنامج Box Office حلاً شاملاً لإدارة الأحداث يسهل إصدار التذاكر والمبيعات وإدارة قائمة الحضور للأحداث المباشرة. يستخدم منظمو الأحداث برامج شباك التذاكر لجمع التسجيلات وبيع التذاكر والبضائع وقبول التبرعات وإدارة ملفات تعريف الحضور. يمكن الاستفادة من هذه المنتجات أثناء وبعد الحدث لبيع التذاكر في الموقع، وتسجيل الحضور، وتحليل نجاح الحدث. تشتمل بعض برامج شباك التذاكر أيضًا على ميزات برنامج CRM لإدارة ملفات تعريف العملاء أو المستفيدين.
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Eventix
eventix.io
برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Smeetz
smeetz.com
سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة، أو كنت ترغب في تحسين سير عملك لجعل عملك أكثر كفاءة؛ سيكون حلنا التجاري الموحد لمناطق الجذب السياحي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حليفك للوصول إلى أهدافك.
pretix
pretix.eu
Pretix هو برنامج تذاكر متطور للغاية ومتكامل: التسوق عبر الإنترنت وشباك التذاكر ومنافذ التذاكر مع التركيز على الخصوصية والأمان. تقدم pretix إمكانات كاملة متعددة اللغات، وهي قابلة للتكيف بشكل كبير مع الحدث الخاص بك وقابلة للتوسيع باستخدام المكونات الإضافية ومن خلال REST API. تم استخدام برنامجنا بنجاح في المؤتمرات والمهرجانات والحفلات الموسيقية والعروض والمعارض وورش العمل والمزيد في جميع أنحاء العالم. أسعارنا - 2.5% من المبيعات باستثناء مقدمي خدمات الدفع - خالية من المخاطر وشفافة تمامًا.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout عبارة عن نظام أساسي لإصدار التذاكر يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات التسجيل وحركة مرور موقع الويب وإيرادات المبيعات.
Hytix
hytix.com
Hytix هو برنامج حديث لإصدار التذاكر عبر الإنترنت يُحدث ثورة في كيفية إدارة منظمي الأحداث لمبيعات التذاكر. باعتبارها منصة لإصدار تذاكر الأحداث، توفر Hytix حلاً شاملاً لبيع التذاكر عبر الإنترنت، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لمختلف الأحداث بدءًا من الحفلات الموسيقية وحتى المؤتمرات، ومن مناطق الجذب المسكونة إلى غرف الهروب. يتيح نظام إصدار تذاكر الأحداث القوي من Hytix للمنظمين تبسيط إجراءاتهم وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة. مع Hytix، يمكنك بيع تذاكر الأحداث بسرعة وسهولة، والوصول إلى جمهور أكبر من خلال تعزيز الأحداث الخاصة بك. علاوة على ذلك، تتميز Hytix بين منصات إصدار تذاكر الأحداث الأخرى من خلال برنامجها المتطور لإصدار التذاكر في شباك التذاكر. تمكنك هذه الميزة من بيع التذاكر على منصة شباك التذاكر. سواء كنت تخطط لتجمع محلي صغير أو حدث دولي واسع النطاق، فقد تم تصميم برنامج التذاكر عبر الإنترنت من Hytix لتلبية احتياجاتك وضمان تجربة التذاكر السلسة لكل من المنظمين والحاضرين.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنامج العلامة البيضاء الخاص بـ ViewStub. نحن نقدم أيضًا سوقًا مجانيًا للأحداث يمكنك من خلاله تحقيق الدخل من الأحداث وبثها واستضافتها في جميع أنحاء العالم. يعد ViewStub الحل الأمثل لمؤتمرات الأعمال والأحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية وأي شخص يتطلع إلى نقل تجربة الأحداث الخاصة به إلى نهج مختلط. هل ما زلت تبحث عن حل تقليدي؟ يقدم ViewStub حلولاً لحجز تذاكر الأحداث شخصيًا بالإضافة إلى خيارات افتراضية تمامًا.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول المدفوعات من خلال أكثر من 14 بوابة دفع وتسليم التذاكر من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المطبوعات أو حتى تسجيل الوصول عند الباب، مما يخلق تجربة خالية من المتاعب. بفضل الأسعار التنافسية وخدمة العملاء الممتازة ومجموعة من الميزات التي تجعلها الخيار الأفضل لمنظمي الأحداث من جميع الأنواع، يعد Yapsody متجرًا شاملاً لإنشاء أحداث ناجحة.
Showpass
showpass.com
تعتبر Showpass شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأحداث، وإصدار التذاكر الأولية والتوزيع، والتسليم المختلط (المباشر والافتراضي والمباشر) للتجارب لعشرات الآلاف من مضيفي الأحداث. يوفر Showpass إمكانية الوصول إلى قنوات التوزيع والاكتشاف العالمية بما في ذلك التذاكر الأصلية لفيسبوك، وGoogle Reserve، وشبكة الناشرين المملوكة. تقوم Showpass بإنشاء حلول للأحداث المعقدة والمؤسسات الكبيرة ومنتجي الأحداث كبيرة الحجم وتفخر بخدمة ملايين العملاء.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura هي شركة تقنية غير ربحية مكرسة لمساعدة المنظمات الفنية والثقافية على الازدهار. يقع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في قلب مهمتنا ومنصتنا التكنولوجية. يعمل إصدار التذاكر جنبًا إلى جنب مع جمع التبرعات والعضوية والتسويق والتعليم والواجهة الأمامية. تساعد الأدوات البديهية في الكشف عن رؤى الأعمال وتحويل البيانات إلى أفعال. وتساعد ميزات مثل القبول في الوقت المحدد والبث المتكامل والمسح الضوئي بدون تلامس في بناء مستقبل مستدام. يضم مجتمع تيسيتورا أكثر من 750 منظمة فنية ومعالم ثقافية في 10 دول. يقدم موظفونا الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويقدمون التوجيه لزيادة الإيرادات وبناء المشاركة مدى الحياة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tessituranetwork.com أو الاتصال [email protected].
SimpleTix
simpletix.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمعالم الجذب والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمتحف والمزيد. ليس لدى SimpleTix أي عقود، وتقدم دفعات فورية، وسهلة الاستخدام.
Afton Tickets
aftontickets.com
تتفوق Afton Tickets على كل شركات التذاكر الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسعر، ودعم العملاء، والمعدات الموجودة في الموقع، وشبكة Wifi الاحتياطية، ومجموعة الميزات، والمدفوعات اليومية، وزيادة ربحية الحدث الخاص بك. كيف؟ تقوم Afton Tickets ببساطة بعمل الكثير وبتكلفة أقل. من خلال تمرير رسوم الخدمة الصغيرة إلى الحاضرين، فإن كل ما تفعله Afton من أجلك يمكن أن يأتي بتكلفة حقيقية قدرها 0.00 دولار.
ShowClix
showclix.com
تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.
TicketSpice
ticketspice.com
قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت واستضف الحدث الأكثر نجاحًا على الإطلاق مع TicketSpice. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق. بسعر 0.99 دولارًا أمريكيًا فقط لكل تذكرة، ستوفر الآلاف، بينما تقدم تجربة حجز تذاكر بسيطة وسلسة. تتميز TicketSpice بالمرونة والغنية بالميزات، وتوفر تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وحجز التذاكر في الوقت المناسب، والمقاعد المحجوزة، والمسح الضوئي عبر الهاتف المحمول، وشباك التذاكر، وخيارات البضائع، والمزيد. إذا كنت تشعر بالإحباط بسبب أنظمة التذاكر باهظة الثمن والمقيدة التي تضع شعارها أعلى صفحة التذاكر الخاصة بك، فسوف تحب كيف تمكنك TicketSpice من التحكم في تجربة التذاكر بأكملها. تقدم لك TicketSpice منصة واحدة تحتوي على كل ما تحتاجه لبيع التذاكر وإدارة الحضور والتقاط البيانات والمزيد. مع ما يزيد عن 60.000 عميل واثني عشر عامًا من الخبرة، سنكون دليلك لأكثر الأحداث نجاحًا وربحية على الإطلاق.
TicketSource
ticketsource.co.uk
توفر TicketSource منصة مجانية وسهلة الاستخدام وموثوقة لحجز التذاكر عبر الإنترنت مع خدمة عملاء من الدرجة الأولى، مما يتيح لك بيع التذاكر الخاصة بك عبر الإنترنت بثقة. على عكس مقدمي خدمات التجزئة الآخرين، ليس لدينا عقود أو رسوم مخفية أو مستويات وصول معقدة. احصل على حق الوصول الكامل إلى نظامنا الكامل من خلال هيكل رسوم حجز واحد وسهل الفهم وصادق. ما يميز TicketSource عن الباقي هو التزامنا بتوفير دعم عملاء من الدرجة الأولى. نحن ودودون وداعمون، وعندما تتحدث إلينا لن تجدنا نقرأ من النص. سواء كنت خبيرًا في التكنولوجيا أو كارهًا للتكنولوجيا، فسوف نتحدث إليك كفرد، لأننا أفراد أيضًا.
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً. يمكن للمستخدمين الاختيار بين الدفع أولاً بأول، أو شراء أرصدة مقدمًا للحفظ. نقدم أيضًا للجمعيات الخيرية وB Corps وPTAs خصمًا بنسبة 20%. وإذا كان الحدث مجانيًا، فنحن كذلك. بمجرد تشغيل شباك التذاكر، تصبح الأحداث قابلة للتخصيص تمامًا ونقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فكر في مخططات الجلوس، والتكامل مع الأدوات الشائعة، وتطبيق تسجيل الوصول المجاني، للمبتدئين. فريقنا صغير ولكنه قوي، مدفوع بالملاحظات ويركز على البساطة. نصدر أكثر من مليون تذكرة شهريًا للفعاليات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من مسرح الدمى العائم الوحيد في المملكة المتحدة وحتى وجبات الإفطار والغداء التي لا نهاية لها والتي تحمل طابع بيونسيه وكهوف سانتا التي بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نحن أيضًا أكبر منصة مستقلة لإصدار التذاكر في العالم. مع عدم وجود مستثمرين للرد عليهم، أو أهداف نمو غير واقعية. وهذا يسمح لنا بالنمو عن قصد - بهدف - بحيث يكون لكل تذكرة حدث يتم بيعها مع Ticket Tailor تأثير إيجابي. نحن محايدون للكربون (بعد أن عوضنا تاريخنا الكامل من الانبعاثات)، ونتبرع لقضايا المناخ مقابل كل تذكرة مباعة، وفي عام 2021 أصبحنا شركة B معتمدة، وننضم إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تضع الناس والكوكب في المقام الأول.
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