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برامج شباك التذاكر - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوك

يعد برنامج Box Office حلاً شاملاً لإدارة الأحداث يسهل إصدار التذاكر والمبيعات وإدارة قائمة الحضور للأحداث المباشرة. يستخدم منظمو الأحداث برامج شباك التذاكر لجمع التسجيلات وبيع التذاكر والبضائع وقبول التبرعات وإدارة ملفات تعريف الحضور. يمكن الاستفادة من هذه المنتجات أثناء وبعد الحدث لبيع التذاكر في الموقع، وتسجيل الحضور، وتحليل نجاح الحدث. تشتمل بعض برامج شباك التذاكر أيضًا على ميزات برنامج CRM لإدارة ملفات تعريف العملاء أو المستفيدين.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

برنامج إصدار تذاكر الأحداث رقم 1 لمحترفي الأحداث لبيع التذاكر عبر الإنترنت قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمهرجانك ومزرعتك ومعرضك وحفلتك الموسيقية ومتحفك والمزيد. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix هو برنامج تذاكر متطور للغاية ومتكامل: التسوق عبر الإنترنت وشباك التذاكر ومنافذ التذاكر مع التركيز على الخصوصية والأمان. تقدم pretix إمكانات كاملة متعددة اللغات، وهي قابلة للتكيف بشكل كبير مع الحدث الخاص بك وقابلة للتوسيع باستخدام المكونات الإضافية ومن خلال REST API. تم استخدام برنامجنا بنجاح ...

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub عبارة عن منصة وبرنامج أحداث هجين جاهز للاستخدام للأحداث والتجارب. نحن نقدم حلاً شاملاً لتذاكر الأحداث وتسجيلها والفيديو المباشر والبث المباشر حسب الطلب والتسويق والترويج. يبيع العملاء التذاكر، ويجمعون التسجيلات، ويستضيفون الأحداث والتجارب الافتراضية مباشرة من موقعهم الإلكتروني باستخدام برنا...

Time.ly

Time.ly

time.ly

برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يس...

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

سواء كنت ترغب في تحسين التذاكر الخاصة بك، أو تتبع رحلة الزوار الكاملة، أو كنت ترغب في تحسين سير عملك لجعل عملك أكثر كفاءة؛ سيكون حلنا التجاري الموحد لمناطق الجذب السياحي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حليفك للوصول إلى أهدافك.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout عبارة عن نظام أساسي لإصدار التذاكر يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول اتجاهات التسجيل وحركة مرور موقع الويب وإيرادات المبيعات.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody عبارة عن منصة فعالة لإصدار تذاكر الأحداث التي تخلق تجربة سلسة لمقدمي الأحداث والحاضرين. باستخدام Yapsody، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء تذاكر قابلة للتخصيص، وتتبع مبيعات التذاكر، والترويج لأحداثهم باستخدام ميزات مثل تكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكن لمقدمي العروض قبول...

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix هو برنامج حديث لإصدار التذاكر عبر الإنترنت يُحدث ثورة في كيفية إدارة منظمي الأحداث لمبيعات التذاكر. باعتبارها منصة لإصدار تذاكر الأحداث، توفر Hytix حلاً شاملاً لبيع التذاكر عبر الإنترنت، مما يجعلها بديلاً ممتازًا لمختلف الأحداث بدءًا من الحفلات الموسيقية وحتى المؤتمرات، ومن مناطق الجذب المسكون...

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!

Eventix

Eventix

eventix.io

برنامج التذاكر عبر الإنترنت (SaaS) الذي تم إنشاؤه للتحويل. نحن نساعد منظمي الأحداث من جميع الأحجام على بيع أحداثهم بسرعة وسهولة. موثوق به من قبل أكثر من 16.000 عميل حول العالم. https://eventix.io

Showpass

Showpass

showpass.com

تعتبر Showpass شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأحداث، وإصدار التذاكر الأولية والتوزيع، والتسليم المختلط (المباشر والافتراضي والمباشر) للتجارب لعشرات الآلاف من مضيفي الأحداث. يوفر Showpass إمكانية الوصول إلى قنوات التوزيع والاكتشاف العالمية بما في ذلك التذاكر الأصلية لفيسبوك، وGoogle Reserve، ...

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura هي شركة تقنية غير ربحية مكرسة لمساعدة المنظمات الفنية والثقافية على الازدهار. يقع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في قلب مهمتنا ومنصتنا التكنولوجية. يعمل إصدار التذاكر جنبًا إلى جنب مع جمع التبرعات والعضوية والتسويق والتعليم والواجهة الأمامية. تساعد الأدوات البديهية في الكشف عن رؤى الأعمال...

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمعالم الجذب والمهرجانات والحفلات الموسيقية والمتحف والمزيد. ليس لدى SimpleTix أي عقود، وتقدم دفعات فورية، وسهلة الاستخدام.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

تتفوق Afton Tickets على كل شركات التذاكر الأخرى عندما يتعلق الأمر بالسعر، ودعم العملاء، والمعدات الموجودة في الموقع، وشبكة WiFi الاحتياطية، ومجموعة الميزات، والمدفوعات اليومية، وزيادة ربحية الحدث الخاص بك. كيف؟ تقوم Afton Tickets ببساطة بعمل الكثير وبتكلفة أقل. من خلال تمرير رسوم الخدمة الصغيرة الخا...

ShowClix

ShowClix

showclix.com

تجاوز حدود حجز تذاكر الأحداث مع ShowClix. أنشئ صفحات أحداث ذات علامات تجارية كاملة، واستفد من أدوات التسويق والتحليلات المضمنة، واعمل مع خبراء الأحداث، والمزيد.

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