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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج منصات BOT - التطبيقات الأكثر شعبية

منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر chatbots التفاعلية. تمكن هذه المنصات الشركات من إنشاء روبوتات ذكية ومحادثة تتعامل مع العملاء والمساعدة في توصيل المعلومات للمستخدمين. تقديم مجموعة من أدوات التطوير مثل الأطر وأدوات API ، تتيح هذه المنصات إنشاء بوت قابل للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير ، قادرة على التقديم على منصات الاتصال المختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، فهي توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. العديد من منصات الروبوت تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنتجات التعلم الآلي لتحقيق الأداء والتحليلات المتقدمة. أنها تسخر أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعى. لإدراجها في فئة منصات BOT ، يجب على المنتج: 1. توفير قدرات لنشر الروبوت. 2. عرض أطر تطوير الروبوت لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتهم. 4. قم بتزويد المستخدمين بأدوات لأداء الصيانة والتحديثات إلى الروبوتات المنشورة.