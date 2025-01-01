برامج منصات BOT - التطبيقات الأكثر شعبية

منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر chatbots التفاعلية. تمكن هذه المنصات الشركات من إنشاء روبوتات ذكية ومحادثة تتعامل مع العملاء والمساعدة في توصيل المعلومات للمستخدمين. تقديم مجموعة من أدوات التطوير مثل الأطر وأدوات API ، تتيح هذه المنصات إنشاء بوت قابل للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير ، قادرة على التقديم على منصات الاتصال المختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، فهي توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. العديد من منصات الروبوت تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنتجات التعلم الآلي لتحقيق الأداء والتحليلات المتقدمة. أنها تسخر أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعى. لإدراجها في فئة منصات BOT ، يجب على المنتج: 1. توفير قدرات لنشر الروبوت. 2. عرض أطر تطوير الروبوت لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتهم. 4. قم بتزويد المستخدمين بأدوات لأداء الصيانة والتحديثات إلى الروبوتات المنشورة.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل المبيعات والتسويق والدعم الفني.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow هو تطبيق يساعد الفرق في تطوير وكلاء الذكاء الصناعي للمحادثات مثل الروبوتات الصوتية والدردشة بطريقة سلسة وسريعة.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot يتيح لك إنشاء وتشغيل روبوتات دردشة بسهولة وسرعة، لتقديم الدعم والتفاعل مع العملاء عبر منصات متعددة.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هو منشئ دردشة يساعد الشركات في أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر منصات متعددة مثل واتساب وإنستغرام، دون الحاجة لخبرة تقنية.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase هو تطبيق يسمح بإنشاء دردشات ذكية مخصصة تستند إلى بياناتك، مما يسهل التواصل مع العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات المراسلة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Botmake
botmake.io
Botmake.io أداة بسيطة لإنشاء chatbots بدون برمجة لأغراض الأعمال أو الترفيه، مما يحسن تجربة زوار المواقع الإلكترونية.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre هو تطبيق لإنشاء وتدريب روبوتات الدردشة، يمكن التواصل معها بلغات متعددة ودعم تكامل مع منصات مختلفة.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد ذكي لإدارة المهام اليومية، يتيح أتمتة العمليات التجارية وخلق وكلاء مخصصين دون الحاجة إلى البرمجة.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate هو منصة لأتمتة خدمات العملاء باستخدام الدردشة الذكية والروبوتات، تساعد الشركات في تحسين التفاعل والدعم عبر عدة قنوات.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
BotStar
botstar.com
BotStar هو منصة لإنشاء وإدارة روبوتات المحادثة تساعد الشركات في أتمتة استفسارات العملاء وتوليد العملاء المحتملين.
Kindly
kindly.ai
تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.
Engati
engati.com
Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.
500apps
500apps.com
CRM.io من 500apps هو برنامج إدارة علاقات العملاء يساعد الشركات على إدارة المبيعات والعلاقات مع العملاء بشكل فعال من خلال منصة سحابية.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird هو منصة دردشة صوتية ومرئية تتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة التواصل بشكل فعال مع المستخدمين من خلال الدردشة والمكالمات.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot هو منصة مساعد افتراضي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في أتمتة تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة بدون الحاجة إلى مهارات برمجية.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
Tars
hellotars.com
تساعد تطبيق Tars فرق التسويق وخدمة العملاء في تحسين قنوات التحويل والتفاعل مع العملاء من خلال استخدام الدردشة الذكية.
Mio
m.io
Mio هو تطبيق يتيح التواصل ومشاركة الملفات واجتماعات العمل بين منصات الدردشة المختلفة، مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack وZoom.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة الردود على استفسارات الموظفين والعملاء عبر قنوات متعددة مثل الواتساب والمواقع الإلكترونية.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
Gupshup
gupshup.io
تطبيق Gupshup يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة الدردشات الآلية لتحسين تفاعل العملاء عبر قنوات متعددة.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.
Meya
meya.ai
Meya هو منصة للدردشة الآلية تساعد المستخدمين في بناء وإدارة خدمات دعم العملاء باستخدام لغات BFML وPython.
TextIt
textit.com
تطبيق TextIt يتيح للمستخدمين بناء تطبيقات تفاعلية للرسائل النصية والصوت بسهولة دون الحاجة لمبرمج.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) هو مزود موثوق لخدمات الاتصالات للمؤسسات، يمكّن العلامات التجارية من دمج الاتصالات متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات.
Botsify
botsify.com
Botsify هو منصة لإنشاء chatbots ذكية لتمكين الشركات من أتمتة خدمة العملاء والعمليات التجارية دون الحاجة للبرمجة.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion هو تطبيق يجمع بين تسويق الأعمال والمبيعات عبر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدردشة على فيسبوك وإنستغرام وتجارة الإلكترونية.
Octane AI
octaneai.com
Octane AI تطبيق يساعد في تحسين تجربة التسوق عبر اختبارات تفاعلية وتوصيات مخصصة، مع تكامل مع منصات مثل فيسبوك وبريد إلكتروني.
UChat
uchat.au
UChat منصة chatbot تدعم أتمتة العمليات التجارية، وتتيح إنشاء chatbots بدون برمجة، وتقدم تكاملًا مع قنوات مراسلة متعددة.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هو تطبيق يساعد الشركات في إنشاء وإدارة المساعدين الافتراضيين والدردشة الذكية عبر قنوات متعددة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Steamship
steamship.com
تطبيق Steamship يتيح للمستخدمين بناء وكلاء ذكاء اصطناعي باستخدام Python SDK، ونشرهم بسهولة على السحابة مع ميزات مثل استضافة خالية من الخادم والبحث بواسطة المتجهات.
Botanic
code7.com
تتيح منصة Botanic إنشاء شجرة تفاعلية كاملة عن طريق السحب والإفلات، مع إمكانية نشر البوت بنقرة واحدة على قنوات مثل واتس آب للأعمال والدردشة على الويب.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هو منصة لبناء روبوتات محادثة نصية وصوتية لتسهيل دعم العملاء دون الحاجة لبرمجة، مما يعزز تفاعل الشركة مع عملائها.
Rep AI
hellorep.ai
Rep AI هو روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت في متاجر Shopify من خلال توجيه العملاء وتقديم توصيات.
Konverse AI
konverse.ai
كونفيرس AI هو تطبيق لإدارة المحادثات، يتيح بناء وتوزيع بوتات تفاعلية عبر قنوات مثل واتساب وفيسبوك و Instagram.
Botbiz
botbiz.io
تطبيق Botbiz يسهل إدارة الأعمال عبر WhatsApp من خلال أدوات الدردشة، إرسال الرسائل الجماعية، دمج الشبكات، وإدارة المتسوقين.
QBox
qbox.ai
QBox هو أداة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحادثة، تحلل البيانات التدريبية وتساعد في تحسين دقة الدردشة خلال دقائق.
LivePerson
liveperson.com
تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai هو واجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على بناء تطبيقات وأجهزة تتفاعل باستخدام اللغة الطبيعية، سواء بالصوت أو النص.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
تطبيق Teneo Developers يوفر بيئة تطوير لإدارة حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة، من تصميم إلى نشر واجهات المحادثة وتحليل الأداء.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot هو منصة ذكاء اصطناعي تمكّن الشركات من إنشاء روبوتات محادثة وصوتية لأتمتة خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدم عبر قنوات متعددة.
My AskAI
myaskai.com
تطبيق My AskAI هو روبوت دردشة للدعم الفني متاح 24/7 يوفر إجابات فورية لأسئلة العملاء على موقعك أو عبر البريد الإلكتروني.
Babble AI
babble-ai.com
تطبيق Babble AI يوفر روبوتات دردشة ذات جودة عالية مع إعداد سهل وتفاعل بشري، ويتيح إنشاء تجارب فعالة للمستخدمين.
WideBot
widebot.net
WideBot هو منصة لإنشاء دردشات ذكية باللغة العربية، تساعد الشركات في تحسين تفاعل العملاء من خلال محادثات مؤتمتة مخصصة وتحليلات متقدمة.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو أداة لإنشاء chatbots بدون برمجة، تساعد الشركات في جمع المعلومات، تحسين المبيعات، وأتمتة تفاعلات العملاء.
Parallel AI
parallellabs.app
يوفر تطبيق Parallel AI أدوات لتحسين إدارة المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم تكامل الموارد المختلفة وتسهيل معالجة البيانات.
Humley Studio
humleyai.com
تطبيق Humley Studio يمكن الشركات من إنشاء محادثات ذكية بسهولة بدون برمجة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تفاعلات العملاء.
konversable
konversable.com
كونفيرسابل هو تطبيق للدردشة يتيح للشركات التفاعل مع العملاء عبر رسائل مباشرة وأتمتة توليد العملاء المحتملين، مما يحسن تجربة العميل.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype هو منصة تساعد الشركات على بناء وإدارة chatbots بكفاءة، مما يحسن تفاعل العملاء من خلال حلول محادثة سهلة الاستخدام ومتعددة القنوات.
Ideta
ideta.io
تطبيق Ideta هو منصة بدون برمجة لتسهيل إنشاء مساعدين حواريين عبر قنوات متعددة مثل المواقع والتطبيقات الاجتماعية.
bant.io
bant.io
Bant.io هو تطبيق لتوليد العملاء وتسريع المبيعات، يستخدم الأتمتة لتحسين كفاءة العمليات التجارية وإدارة العمل بشكل أفضل.
BotSpace
bot.space
BotSpace هو منصة B2B تساعد الشركات في أتمتة دعم العملاء والتفاعل عبر WhatsApp، مما يتيح محادثات مخصصة وإدارة فعّالة للتفاعلات مع العملاء.
SentiOne
sentione.com
SentiOne هو منصة لأتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تراقب الإنترنت لتحليل تفاعلات العملاء وإدارة المحادثات عبر قنوات متعددة.
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