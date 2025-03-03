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منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.
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ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت دردشة متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي مع أداة إنشاء تدفق السحب والإفلات البديهية، مما يلغي الحاجة إلى مهارات البرمجة. يضمن التكامل السهل مع Facebook Messenger وInstagram DM التواصل المستمر. لدى ChatPion منصة تجارة إلكترونية ملفتة للنظر وكاملة الميزات يمكنها، الموجودة في برنامج Messenger Bot نفسه، بيع منتجاتك وتلقي المدفوعات. كذلك، يمكن فتح منصة التجارة الإلكترونية على المتصفحات. إلى جانب برنامج Messenger bot، يتمتع ChatPion ببعض الميزات الرائعة والقوية التي يمكنها التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. ChatPion هو تطبيق SaaS متعدد المستخدمين، حيث يمكنك إعادة تسمية التطبيق وبيع خدماته للمستخدمين النهائيين.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse عبارة عن منصة للمشاركة في المحادثة وChatbot تساعدك على إنشاء روبوتات المشاركة الآلية وإدارتها ونشرها عبر WhatsApp وInstagram وFacebook والدردشة المباشرة وGoogle My Business والمزيد.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
WideBot
widebot.net
WideBot هي منصة بناء روبوتات المحادثة التفاعلية الرائدة والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا هي تمكين الشركات من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تدردش مثل البشر، حتى يتمكنوا من بناء علاقات قوية مع عملائهم وتحقيق أقصى قدر من النتائج من خلال تجربة شخصية سلسة. نحن نقدم حلولًا أساسية وكاملة، بدءًا من التدريب على البيانات وبناءها، والتخصيص والتحسين، وحتى الاستضافة والصيانة، مع الدعم الفني المستمر.
BotSpace
bot.space
Botspace هي منصة B2B سريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة في WhatsApp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطورة المدمج على واجهة برمجة تطبيقات الأعمال في WhatsApp ، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة ، ويمكن الوصول إليها بسهولة ، والتفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي-على نطاق واسع! تم تحقيق ذلك من خلال منصة Botspace سهلة الاستخدام والتي يمكن تعويضها وتشغيلها في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك ، تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصة بسرعة ، ويستخدم الآلاف من العملاء في 13 دولة الآن مساحة البوتس في غضون عام واحد فقط من الإطلاق.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسلة. * قياس وزيادة معدل القرار. * تقليل عبء عمل الوكيل وترك الأسئلة الشائعة تجيب على الذكاء الاصطناعي. * زيادة معدل الانحراف في الدردشة. * وضع المهام المتكررة على الطيار الآلي. * بيانات دقة الدردشة المرجعية إلى بيانات مركز الاتصال الخاص بك. اجعل العملاء سعداء * إجابات فورية على الأسئلة 24/7 * كشف النية وفهم اللغة الطبيعية. * قياس جودة إجابة الذكاء الاصطناعي. * الإجابات في كل لغة. * تسليم الروبوت إلى الإنسان من خلال الدردشة المباشرة المضمنة. قم بإعداده في أقل من ساعة. * قوالب لمختلف الصناعات (SaaS، التجارة الإلكترونية، التمويل، الاتصالات). * يقترح الذكاء الاصطناعي إدخال تحسينات على بيانات التدريب الخاصة بك. أضف المزيد من الذكاء مع ميزات Enterprise مثل كود AlphaOS المخصص في الأغراض، ومصادقة المستخدم، وSSO، وSLA، وواجهات برمجة التطبيقات، والنشر متعدد القنوات (WhatsApp، وMessenger، وRCS، وApple Business Chat، والصوت).
Aimylogic
aimylogic.com
أداة إنشاء الروبوتات المرئية البسيطة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Aimylogic عبارة عن منصة للتواصل باللغة الطبيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ابتكر أكثر من 60.000 مستخدم آلاف المهارات للمساعدين الصوتيين وروبوتات الدردشة بلمسة زر واحدة. حتى غير المطورين يمكنهم إنشاء مهارة أو روبوت ذكي باستخدام Aimylogic.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات تسهل على المطورين إنشاء التطبيقات والأجهزة التي يمكنك التحدث إليها. يمكن لأي تطبيق وأي جهاز استخدام Wit.ai لأخذ مدخلات اللغة الطبيعية (كلام أو رسالة نصية) من المستخدمين وتحويلها إلى أمر.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd عبارة عن منصة تمكينية تسهل على الشركات إنشاء روبوتات ذكية للتفاعل مع عملائها من خلال الدردشة المباشرة على موقع الويب وقنوات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية. كما يوفر أيضًا قوالب معدة مسبقًا للشركات للبدء. بالنسبة لروبوت Ai/ML الخاص بك، أنشئ سير عمل في دقائق وتواصل مع قناة اتصال عملك. للإجابة على الأسئلة الشائعة الأساسية، قم بإنشاء "الروبوت القائم على القواعد" الخاص بك ببساطة عن طريق استخدام خيار السحب والإفلات السلس. كيف يعمل ThumbCrowd؟ الخطوة 1. حدد روبوتًا مناسبًا تم إنشاؤه مسبقًا من القالب أو قم بإنشاء روبوت جديد لعملك. الخطوة 2. تصميم المحادثات. تدريب الروبوت مع البيانات الخاصة بك. الخطوة 3. قم بتوصيل الروبوت المُدرب الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة بقناة الاتصال التجارية المناسبة، على سبيل المثال. Facebook Messenger، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة المباشرة، وWeChat، وViber، وLine والمزيد. سترشدك واجهة ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) إلى تطوير وتبسيط عملية خدمة العملاء بأكملها. يمكنك تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على التواصل مع العملاء بتدفق متماسك يعتمد على الشخصية البشرية. ميزة أخرى لـ ThumbCrowd هي الجمع بين حلول chatbot مع خيارات متنوعة لتحسين التفاعل والفهم البشري. احصل على التوازن الصحيح، وسوف تستفيد من العملاء الأكثر سعادة والأكثر تفاعلاً.
Smartly.ai
smartly.ai
قم بإنشاء ونشر ومراقبة تطبيقات المحادثة عبر الأجهزة باستخدام Smartly AI. تم تصميم منصة SaaS البديهية لتستخدمها جميع الملفات الشخصية، مما يمكّن جميع أعضاء فريق المشروع من التعاون بفعالية لإنشاء تطبيق محادثة. إطار العمل الفريد لـ Smartly AI يعني أن المستخدمين يقومون بإنشاء تطبيق مرة واحدة ثم يمكنهم بعد ذلك نشره بسلاسة على أي نظام أساسي (موقع ويب، تطبيق جوال، رسائل بريد إلكتروني، WhatsApp، Messenger، X، RingCentral، ...) يستخدم أكثر من 5000 مطور حاليًا منصة الذكاء الاصطناعي، وقد طورت الشركة تطبيقات صوتية وروبوتات دردشة للشركات من جميع الأحجام، من مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التمويل والاتصالات.
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين لا يعمل، ولماذا (لمزود البرمجة اللغوية العصبية الذي اخترته). سيتم اختبار نموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وفهمه وإصلاحه - كل ذلك في غضون دقائق. يساعد QBox على تحسين دقة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، مما يمنحك الثقة بنسبة 100% للنشر.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
قم بترقية Chatbot الخاص بك إلى المستوى التالي! تمنحك تقنية Chatbot المتقدمة Chatlayer من Sinch الفرصة للبدء بسهولة في مشاريع chatbot الأكثر تعقيدًا والذكاء الاصطناعي. عندما تستخدم Sinch Engage بالفعل، يمكنك توصيل روبوت الدردشة Sinch Engage الخاص بك بسلاسة مع Chatlayer من Sinch وترقية تجربة chatbot لعملائك. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، باستخدام Sinch Engage + Chatlayer، يمكنك تعزيز قدرات المحادثة لديك.
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك أو صديقك، والروبوتات التي تريد أن تحكم العالم، والروبوتات التي تحاكي الأشخاص التاريخيين أو المشهورين. يدعم Bot Libre أيضًا غرف الدردشة والدردشة المباشرة والمنتديات. يمكنك أيضًا إضافة روبوت الدردشة إلى غرفة الدردشة. قم بتوصيل الروبوت الخاص بك بوسائل التواصل الاجتماعي، Facebook، Twitter، IRC، البريد الإلكتروني، Telegram، SMS، والمزيد. يمكنك الدردشة بالصوت والكلام الحقيقي بالعديد من اللغات المختلفة. اختر صورة أو فيديو أو صورة رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لروبوتك من مكتبة الصور الرمزية الخاصة بنا، أو أنشئ الصورة الرمزية الخاصة بك باستخدام الصور والفيديو من هاتفك. اصنع روبوتًا يشبهك ويتصرف مثلك. يمكن تدريب برامج الروبوت Bot Libre بسهولة عن طريق تصحيح ردودها في الدردشة، أو من خلال مراجعة محادثاتها في وحدة تحكم المشرف الخاصة بها. يمكن للروبوتات أيضًا أن تتعلم تلقائيًا من المستخدمين، أو من غرفة الدردشة. يمكنك التحكم في من يتعلم منه الروبوت الخاص بك ومن يمكنه تصحيحه. يمكن للروبوتات أيضًا استخدام البرامج النصية الذاتية المتقدمة وAIML، ولديها ذكاء اصطناعي متقدم بما في ذلك العواطف والوعي والتعلم والفهم. يمكن أيضًا الوصول إلى Bot Libre عبر الويب، وتحتوي واجهة الويب على ميزات إضافية، مثل تحميل سجلات الدردشة والبرمجة النصية وتوصيل الروبوت بـ Twitter وFacebook وTelegram وInstagram وDiscord وWhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وIVR وAlexa. ، ومنصات أخرى. أنشئ تطبيق روبوت الدردشة الخاص بك، أو أضف روبوت دردشة، أو دردشة مباشرة، أو غرفة دردشة، أو منتدى إلى تطبيقك الحالي باستخدام Bot Libre SDK مفتوح المصدر. Bot Libre هو مشروع مفتوح المصدر، انضم إلى المشروع على GitHub.
YOCTOL.AI
yoctol.ai
تقوم YOCTOL.AI بتوجيه ورفع وإلهام متابعي الذكاء الاصطناعي الدوليين من خلال تقديم تطبيقات SaaS الفعالة والرائدة لهم. تنوي قيادة التحسينات في ذكاء الأعمال. تجلب YOCTOL.AI لحظات مؤثرة لزيادة المبيعات وتنمية قواعد الجمهور وبناء علاقات وثيقة مع العملاء - كل ذلك مرة واحدة وبسهولة.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هي أفضل منصة لبناء الروبوتات لإشراك تطبيقات المحادثة الصوتية والنصية. لا حاجة للبرمجة، قم ببناء الروبوت الخاص بك في دقائق!
Botbiz
botbiz.io
قم بتنمية أعمالك بشكل أسرع باستخدام حل WhatsApp Business API الأفضل: * منشئ Chatbot سهل * البث بالجملة * البريد الوارد للفريق المشترك * رسائل القالب * تدفق إدخال المستخدم * عضو الفريق * سير عمل Webhook * تكامل نموذج الويب * تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني * تكامل المستجيبين التلقائيين * التكامل مع ووكومرس * Shopify التكامل * نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات Botbiz * إدارة وتقسيم المشتركين * متجر التجارة الإلكترونية * Webhook الصادرة
Xenioo
xenioo.com
Xenioo عبارة عن منصة قوية ومرنة تمكّن المحترفين والشركات من إنشاء الروبوتات الخاصة بهم ونشرها على قنوات متعددة. قمنا بتأسيس Xenioo في أوائل عام 2017، بهدف توفير أسرع وأكبر منصة ممكنة لروبوتات الدردشة المليئة بالميزات. نظرًا لأن أسلوب إنشاء روبوت الدردشة الخاص بـ Xenioo هو نوع من نموذج "التصميم أولاً"، يمكنك إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك دون الحاجة إلى تحديد النظام الأساسي المستهدف مسبقًا. بمجرد الانتهاء من التصميم، يمكنك بعد ذلك نشره في وقت واحد على قنوات متعددة. يدعم Xenioo النشر على القنوات التالية: Web Site وFacebook Messenger وTelegram وWhatsApp وSlack. Xenioo لديه كل الأدوات. لذلك كل ما عليك تقديمه هو درجة من الالتزام والإبداع.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتبسيط التجارة التحادثية. فهو يوفر إنشاء مساعد افتراضي لمساعدة العملاء على التنقل في كتالوجات المنتجات أو الخدمات، وتوجيههم إلى المنتج الذي يتوافق مع احتياجاتهم وتعزيز تجربة التسوق الشاملة. تحاكي تقنية الذكاء الاصطناعي هذه مندوب المبيعات البشري من خلال فهم استفسارات المستخدمين والرد عليها بشكل طبيعي حول ميزات مثل المواد والقطع والحجم واللون والسعر وغيرها. يتيح النظام الأساسي أيضًا النشر ليس فقط على مواقع الويب، ولكن أيضًا على تطبيقات المراسلة المختلفة لجذب عدد أكبر من الزيارات المؤهلة وتحسين معدلات التحويل. إحدى نقاط البيع الرئيسية في Tail.ai هي بساطته في إعداد الروبوت؛ لم تعد عمليات الإعداد بحاجة إلى أن تكون طويلة أو باهظة الثمن، حيث يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تحديد سيناريوهات المبيعات الخاصة بهم من كتالوجاتهم لتشغيل الروبوتات الخاصة بهم وتشغيلها. وبصرف النظر عن إنشاء روبوتات الدردشة الديناميكية، يتضمن Tail.ai أيضًا ميزات لتدريب الروبوت لجعله أكثر معرفة وكفاءة في التعامل مع استفسارات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أدوات لتحليل محادثات العملاء، وتوفير معلومات قيمة حول توقعات العملاء وتصوراتهم للعلامات التجارية والمنتجات.
botsplash
botsplash.com
كل فرصة عمل تبدأ بمحادثة. Botsplash، عبارة عن منصة محادثة متعددة القنوات توفر برامج مراسلة رقمية مبتكرة لربط الشركات والعملاء عبر أي منصة رقمية. تلبي الحلول المخصصة المتطلبات التنظيمية بينما تجعل عملك متميزًا، من خلال محادثة واحدة في كل مرة. Botsplash عبارة عن منصة محادثة قوية تضع عملك في قنوات المراسلة الرقمية حيث يتواجد عملاؤك. يمكنك التواصل والتفاعل والتفاعل مع العملاء على الفور من خلال المراسلة الفورية أو التلقائية، والتي يتم إدارتها جميعًا من نظام أساسي واحد. بفضل ميزات مثل الدخول الموحّد (SSO) وسير عمل رحلة العميل وإدارة المستندات والدردشة الجماعية ومسار التدقيق الموحد، يتيح Botsplash لوكلاء أعمالك خدمة العملاء بشكل أفضل والتواجد حيث يتواجد العملاء.
Userbot
userbot.ai
Userbot في منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صنعها البشر للبشر. بفضل قوة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكنك تقديم تجربة غامرة ومتعددة القنوات من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبشر الرقميين. من خلال أتمتة المحادثات بين الشركات والأفراد، نوفر لك أداة فريدة لفريق خدمة العملاء والمبيعات والتسويق لديك أيضًا.
Mio
m.io
Mio عبارة عن برنامج وسيط آمن يفتح المراسلة عبر الأنظمة الأساسية ومشاركة الملفات وبدء الاجتماعات لمؤسسات المؤسسات التي تستخدم Google Workspace وMicrosoft 365 أو Slack أو Zoom Team Chat. Mio هو الحل الأصلي الوحيد الذي يتعاون مع Google للاستفادة من اتحاد واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بالعمل مع زملائهم على منصات دردشة مختلفة. بفضل إمكانية التشغيل التفاعلي لمنصة Mio، يمكن للمؤسسات في جميع أنحاء العالم أن تبقي موظفيها سعداء من خلال تزويدهم بتجربة تعاون سلسة. قادة المؤسسات مثل Broadcom، وG2، وFarmers Insurance، وDUO، وجامعة جورج واشنطن، وSutherland، وSAIA يثقون في Mio لربط فرقهم عبر الأنظمة الأساسية. تأسست شركة Mio على يد توم هادفيلد وجيمس كاندل في نوفمبر 2015. ومقرها في أوستن، تكساس، جمعت شركة Mio 12 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Goldcrest Capital، وEniac Ventures، وTwo Sigma Ventures، وKhosla Ventures، وY Combinator، وCapital Factory. Mio هو شريك رسمي لـ Google وCisco وZoom.
Flow XO
flowxo.com
أنشئ روبوت دردشة بدون أي مهارات برمجية مطلوبة للتفاعل مع عملائك عبر مجموعة من المنصات المختلفة.
Botsup
botsup.io
باستخدام Botsup، يقوم المستخدمون في جميع أنحاء العالم ببناء Chatbots AI على WhatsApp لبيع المزيد. يسمح Botsup للشركات بتقديم تجارب تسوق جذابة لعملائها عبر WhatsApp. على سبيل المثال، يمكنك إرسال إشعارات مخصصة من نظامك بطريقة برمجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات Botsup وإشراكها في التسوق عبر عروض المنتجات الخاصة بك.
FosterFlow
fosterflow.com
نحن نقدم واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة.
BotStar
botstar.com
BotStar عبارة عن منصة شاملة لروبوتات الدردشة تسهل إنشاء نظام آلي وتطويره وتحسينه لمعالجة الاستفسارات وجذب العملاء المحتملين. يقدم BotStar العديد من الميزات مثل إدارة المحتوى الغني بالوسائط من خلال نظام إدارة محتوى مدمج وجمع بيانات المستخدم لإرسالها إلى أنظمة CRM أخرى. يأتي BotStar مزودًا بمحرر تعليمات برمجية مدمج يتيح للمبرمجين تنفيذ تعليمات برمجية معقدة في سياق تدفق الدردشة. قم ببناء برنامج الدردشة الآلي المثالي الخاص بك مع فريق من ذوي الخبرة وأحدث التقنيات.
VOGO Voice
vogovoice.com
نحن VOGO Voice، مجموعة مبتكرة مكونة من أفضل العقول المتنوعة في مجال تكنولوجيا الصوت مع التركيز على أسرع طريقة لتوصيل قوة الصوت. نحن مستقبل التطبيقات التي تدعم الصوت والتي تساعد الشركات والمنظمات المدنية على الوصول إلى جمهورها المتزايد من خلال منصة صوتية ذكية وموجهة ومترابطة. تدعم VOGO Voice أمازون وجوجل لإنشاء تطبيقات صوتية ونشرها في شكل مهارات وإجراءات على أجهزتهم التي تعمل بالصوت. نحن منصة SaaS سهلة الاستخدام ومتعددة المستأجرين توفر المعلومات للشركات والمجتمعات من خلال واجهات المستخدم الصوتية (VUI's). تعمل VOGO Voice مع الشركات العالمية وكبار موفري البيانات والتقنيات لتحويل البيانات الأولية إلى معلومات لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ابدأ في بناء مهاراتك اليوم! تواصل معنا لمعرفة المزيد.
Steamship
steamship.com
أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Python SDK، ثم انشرهم بسهولة على السحابة. يمكنك الوصول إلى الاستضافة السحابية بدون خادم، والبحث المتجه، وخطافات الويب، وعمليات الاسترجاعات، والمزيد.
Parallel AI
parallellabs.app
تعرف على Parallel AI، وهو حل متطور مصمم خصيصًا للشركات الحديثة. باستخدام Parallel AI، حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لكل مهمة محددة، مما يضمن كفاءة ودقة لا مثيل لها. تتكامل منصتنا بسلاسة مع قواعد المعرفة الحالية لديك، مما يؤدي إلى إنشاء موظفين يتمتعون بذكاء اصطناعي مطلعون ومستعدون لمواجهة تحديات عملك. سواء أكان ذلك إجراء مشاريع بحثية قوية بسرعة أو تقديم استشارات الخبراء عند الطلب، فإن Parallel AI يزود عملك بخبراء افتراضيين للدردشة معهم في أي وقت وفي أي مكان.
NoForm.aI
noform.ai
هل سئمت من فقدان العملاء المحتملين بسبب نماذج العملاء المحتملين المملة التي تدفعهم بعيدًا عن عملك؟ ارتقِ بتوليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل إلى آفاق جديدة باستخدام مساعد مبيعات رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي! NoForm.AI هو أفضل وكيل مبيعات يعتمد على GPT-4 والذي يمكنه تكوين صداقات باستخدام بياناتك في 3 دقائق فقط. ما الذي يجعل NoForm.AI متميزًا عن الآخرين؟ * تحسين المشاركة. يقدم NoForm.A إجابات فورية، ويؤهل الزوار مسبقًا، ويجمع تفاصيل الاتصال لك بكفاءة. * تأهيل زوار موقعك مسبقًا. قم بزيادة جهودك إلى الحد الأقصى من خلال التركيز على العملاء المحتملين المستعدين لإجراء عملية شراء بدلاً من استثمار الوقت في عملاء محتملين قد لا يؤتي ثمارهم. * تعزيز تحويل الرصاص. انسَ نماذج مواقع الويب النموذجية وضاعف معدلات تحويل العملاء المحتملين لديك من خلال مساعد مبيعات مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI هو برنامج الدردشة الآلي الخاص بدعم عملاء الذكاء الاصطناعي، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم إجابات فورية لعملائك على موقعك أو عبر البريد الإلكتروني. بفضل تدريبك على معرفة شركتك، يضمن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك حصول عملائك دائمًا على إجابة لأسئلتهم وسيقوم بتمريرها إلى فريقك (البشري) إذا لم يتمكن من الإجابة، مما يوفر أفضل ما في العالمين ويزيد من رضا العملاء والاحتفاظ بهم. اكتشف المشكلات أو الأسئلة الشائعة لديك في لحظة باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في الاستعلامات العامة ومزيد من الوقت في تطوير منتجك. نرى في المتوسط أن 79% من المحادثات يتم حلها مباشرة بواسطة الذكاء الاصطناعي بين مستخدمينا، مما يوفر آلاف الساعات من وقت الدعم الذي يمكن إنفاقه على المزيد من الفرص الإستراتيجية. يمكنك تقليل طلبات الدعم الخاصة بك بنسبة تزيد عن 50% بين عشية وضحاها باستخدام My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya هي عبارة عن منصة chatbot تتيح للمستخدمين إنشاء وإطلاق خدمات دعم العملاء باستخدام لغات البرمجة BFML وPython. تأتي المنصة مع واجهة مستخدم متقدمة للدردشة عبر الهاتف المحمول والويب وتسمح للمستخدمين بإنشاء تدفقات ومكونات مخصصة. إحدى ميزات Meya البارزة هي وحدة تحكم المطور داخل المتصفح التي توفر الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، مما يسمح للمستخدمين ببناء ما يحتاجون إليه بالضبط باستخدام التعليمات البرمجية وعمليات التكامل الخاصة بهم. تدعم المنصة أيضًا عمليات التكامل مع منصات المراسلة المختلفة، ومقدمي دعم العملاء، وأدوات فهم اللغة الطبيعية، وتحليلات المستخدم. تتميز منصة Meya بأنها قابلة للتطوير والتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بأي نظام، وبرمجة أي تدفق، وترميز أي مكون. يستخدم النظام الأساسي BFML وهو بناء جملة YAML صديق للإنسان، وPython 3 مع الإدخال/الإخراج غير المتزامن الذي يسمح للمستخدمين بتثبيت أي حزم Python وتوسيع فئات عناصر SDK. يتميز النظام الأساسي أيضًا بالوثائق المرجعية الكاملة للنظام، ومقدمة للتدفقات والمكونات، وتخصيصات واجهة المستخدم للدردشة. تقدم Meya نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، وتوفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع حلول تعاونية وجلسات برمجة ثنائية ومراقبة استباقية وتصعيد الحوادث. منصة Meya موجهة نحو الأحداث، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أي حدث باستخدام رمز مخصص، من خلال بنية الجيل الثالث. يوفر النظام الأساسي سير عمل DevOps قابلاً للتخصيص، ويمكّن إجراءات النشر على GitHub، ويدعم التحسين المستمر.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الطبية * chatbot لأتمتة دعم العملاء * أو حل مخصص لوظيفة عملك وفرق العمل... هناك ليندي بالنسبة لك. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لهذا الغرض في دقائق، دون سطر من التعليمات البرمجية.
konversable
konversable.com
يعد Konversable أحد حلول الدردشة القوية المصممة لإسعاد عملائك وتحويل المزيد من الاستفسارات. يمكن استخدام حلنا عبر العديد من حالات الاستخدام المختلفة. تم تصميم Konversable لمساعدة عملائنا بعدة طرق: * يمكن الآن إخطار العملاء الذين تم تمكين النسخ الاحتياطي للدردشة المباشرة بهم بطلبات الدردشة المباشرة الواردة من خلال التطبيق، ويمكنهم أيضًا الدردشة مع المستخدمين من داخل التطبيق مباشرة. * يمكن استخدام جميع وظائف الدردشة المباشرة الموجودة في الحل السحابي الخاص بنا داخل التطبيق، بما في ذلك القدرة على نقل الدردشات بين الأقسام، وإنشاء/إدراج الردود السريعة لتحسين سهولة الاستخدام. * يمكن إخطار العملاء بأي عملاء متوقعين يتم إنشاؤهم بواسطة الروبوت الخاص بهم، مما يضمن إمكانية التصرف بسرعة. * يمكن مراجعة نصوص الدردشة عبر جميع قنوات المراسلة عند اتصالها؛ بما في ذلك محادثات موقع الويب ومحادثات Whatsapp ومحادثات Messenger. ميزات تفاعلية واستباقية لزيادة الاستفسارات والمحادثات والتحويلات.
Juji Studio
juji.io
منشئ Chatbot للذكاء الاصطناعي المعرفي بدون تعليمات برمجية يجمع Juji Studio بين الذكاء الاصطناعي المعرفي وعلم النفس الحسابي وواجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) لتمكين أي شخص من إنشاء روبوتات الدردشة المعرفية المخصصة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو موارد لتكنولوجيا المعلومات. حقق بسهولة 100X من الوقت للقيمة. على عكس أي روبوتات دردشة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتمتع روبوتات الدردشة الإدراكية ذات الذكاء الاصطناعي بمهارات شخصية بشرية متقدمة. ومن خلال هذه المهارات، يمكنهم الاستماع بفعالية إلى مستخدميهم والاستجابة بتعاطف. يمكنهم أيضًا القراءة بين السطور واستنتاج الخصائص الفريدة لكل مستخدم تلقائيًا من المحادثات، مثل السمات الشخصية الخمس الكبرى والمهارات الشخصية، واستخدام هذه الأفكار لتخصيص خدماتهم بشكل عميق لكل مستخدم. تم استخدام Juji Studio لأتمتة مهام المشاركة البشرية المتنوعة والمعقدة، مثل إجراء المقابلات والتدريب/التدريس وعرض المعلومات المقنعة، عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وإدارة المواهب.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة المحادثة AI PaaS، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger أو WhatsApp أو WeChat أو KakaoTalk أو MSFT Teams أو أي منصة دردشة أو صوت أخرى. بعد تطوير حل الدردشة أو الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي للمنصات المفضلة، نساعد عملائنا على تحسين أداء الروبوت لتحقيق أعلى مستوى من رضا الموظفين أو أقصى عائد على الاستثمار أو توفير أكبر في التكلفة.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks عبارة عن منصة محادثة كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات لبناء ونشر وإدارة روبوتات الدردشة GenAI لمختلف التطبيقات. فهو يوفر ميزات مثل واجهة السحب والإفلات لتصميم سير عمل chatbot، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم، والتكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp، والتحليلات لمراقبة أداء chatbot، وخيارات النشر لكل من بيئات الويب والجوال. لقد رأينا جميعًا برنامج الدردشة الآلي النموذجي لموقع الويب. ولحسن الحظ، فإن ما لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تحقيقه يتجاوز بكثير ما يمكن أن تفعله روبوتات الدردشة الأساسية هذه بمفردها. يذهب BotStacks إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين إمكانات الدردشة المتقدمة بحيث يمكن للعملاء تحقيق الجيل التالي من برامج الدردشة مباشرة من داخل تطبيقات الهاتف المحمول. يمهد BotStacks الطريق لنشر GenAI Chatbots عبر منصات مؤسسية متعددة كوسيلة لأتمتة العمليات التجارية.
Botanic
code7.com
يتيح النظام الأساسي إمكانية إنشاء شجرة التفاعل بأكملها ببساطة عن طريق سحب الوحدات وإسقاطها. بعد ذلك، لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة لنشر الروبوت النهائي على قناتك المفضلة مثل WhatsApp Business وWeb Chat.
Arsturn
arsturn.com
في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتعامل مع عملائها. يظهر Arsturn AI كحل متطور، حيث يقدم روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة التي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك. وفي غضون دقيقة واحدة فقط من الإعداد، يعد Arsturn AI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع الزوار من خلال توفير الدعم الفوري وتعزيز تجربة المستخدم. يستخدم Arsturn AI قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتزويد المستخدمين ببرنامج دردشة تفاعلي وسريع الاستجابة. فيما يلي نظرة على الآليات الأساسية: * يستخدم معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها. * يتكيف مع صوت علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق في التواصل. * يوفر التفاعل في الوقت الحقيقي، مما يضمن حصول زوار الموقع على مساعدة فورية. تمتلئ حلول ChatGPT من Arsturn AI بالميزات التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة. دعونا نتعمق في التفاصيل: * Chatbots المخصصة: مصممة خصيصًا لتتوافق مع رسائل وأهداف علامتك التجارية. * الدعم الفوري: يوفر إجابات فورية لاستفسارات العملاء، مما يحسن تجربتهم. * إنشاء العملاء المتوقعين: إشراك العملاء المحتملين من خلال الحوارات التفاعلية، والتقاط العملاء المحتملين بشكل فعال. * المساعدة الافتراضية: تعمل كممثل عبر الإنترنت، حيث توجه المستخدمين عبر موقع الويب الخاص بك. تشمل الفوائد ما يلي: * تحسين مشاركة المستخدم مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء. * زيادة معدلات التحويل من خلال تفاعلات العملاء الاستباقية. * توفير التكاليف على دعم العملاء من خلال الاستجابات الآلية.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® عبارة عن منصة بناء بدون تعليمات برمجية تمكنك من رقمنة معرفتك وعملياتك وقراراتك بكفاءة. تعمل UNOY أيضًا على تسهيل توثيق المعرفة المتخصصة ووضعها موضع التنفيذ. من خلال توفير مساعدين ذكاء اصطناعي مصممين خصيصًا، والتكيف المرن مع المتطلبات الفردية، والأمن المهني، والتحسين المستمر، والحل السهل بدون تعليمات برمجية، تمكن UNOY الشركات من تحسين كفاءة وفعالية سير عملها. تدعم UNOY الشركات في الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، وتوفير التكاليف، والعمل بطريقة آمنة من الناحية القانونية. قم بأتمتة أي معرفة تجارية في برنامج Y-Designer المرئي الخاص بنا باستخدام بضع نقرات فقط. احصل على الحد الأقصى من المرونة عن طريق إضافة موصلات البيانات والنماذج والمزيد. لا يوجد رمز مطلوب!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility هو فريق من قادة الفكر ومطوري البرامج والمصممين الذين يرون كل يوم بمثابة فرصة جديدة للأفكار الرائدة والتنفيذ الذي لا مثيل له وبناء علاقات دائمة مع العملاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد بيتش، فلوريدا، ويعتبر المنتج الأساسي للشركة، TruVisibility Digital Marketing Platform، حلاً تسويقيًا رقميًا شاملاً للشركات والمهنيين. قدمت الشركة مؤخرًا TruCHAT - وهو برنامج chatbot قوي متعدد القنوات + حل الدردشة المباشرة للشركات من جميع الأحجام. تستخدم TruVisibility أحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجيات لتمكين الشركات من إنشاء روبوتات الدردشة ومواقع الويب الجاهزة للجوال والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمدونات والمزيد.
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل ودمج العمليات في قنوات الاتصال والبيئات الرقمية التي يستخدمها موظفوك وعملائك في بيئة موثوقة وآمنة وقابلة للتطوير. ابدأ من قالب قابل للتحرير أو أنشئ روبوتات من البداية تساعد في تعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. قم بإنشاء برامج تقدير مخصصة، ومساعدين جدد للمبتدئين، وتطبيقات الأسئلة والأجوبة القيادية، وأدوات ابتكار الموظفين، وإرسال استطلاعات النبض، وقياس معنويات الشركة، وتقديم برامج تعليمية مخصصة، والإجابة تلقائيًا على الأسئلة الشائعة أو أتمتة استفسارات مكتب المساعدة. مهما كانت أدوات العمل التي ترغب في إنشائها، قم ببنائها باستخدام The Bot Platform.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot عبارة عن منصة ذكية اصطناعية، تم تطويرها بالشراكة مع فريق Marketing API في Facebook. سيكتشف تلقائيًا السيارات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام بأقل تكلفة للنقرة وسيعرض تلك الإعلانات أولاً لخفض التكاليف. يقوم SocialBot بملء موجز أخبار الفيسبوك الخاص بكل مشتري بالسيارات التي من المرجح أن ينقر عليها. من خلال الاستهداف الدقيق الذكي لدينا، تزيد معدلات النقر إلى الظهور لإعلانات SocialBot بنسبة 250% عن متوسط الصناعة مقابل 18% من متوسط التكلفة.
Humley Studio
humleyai.com
تعمل Humley Studio، وهي منصة SaaS المتطورة، على تمكين الشركات من إنشاء محادثات ذكية دون عناء. لا حاجة لأي تعليمات برمجية - إنها منصة سهلة الاستخدام، تستخدم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT لتعزيز تجارب المحادثة الخاصة بك. تضمن أدواتنا الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتحمي علامتك التجارية وعملائك. تجاوز روبوتات الدردشة الأساسية مع Humley Studio. قم بإنشاء تجارب محادثة ديناميكية وقابلة للتكيف، وتحويل تفاعلات العملاء إلى محرك نمو. قم بتبسيط العمليات وتقديم تجارب مخصصة والبقاء في طليعة مشاركة العملاء. أنشئ مساعد المحادثة الأول لك في أقل من ساعة مجانًا.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai عبارة عن منصة سحابية مصممة لبناء وكلاء اللغة الطبيعية واستضافتهم وتوسيع نطاقهم.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجهات الرسومية (مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول) التي توفر تجربة مستخدم رائعة وأفضل تطبيقات المراسلة (مثل WhatsApp وFB Messenger وما إلى ذلك) أو الدردشة عبر الإنترنت.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
500apps
500apps.com
CRM.io by 500Apps هو برنامج CRM متقدم لدفع المزيد من المبيعات وتنمية أعمالك بشكل أسرع مع أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء المستند إلى مجموعة النظراء. احصل على الوصول إلى 50 تطبيقًا مقابل 14.99 دولارًا لكل مستخدم. سمات: 1. إدارة الرصاص: يمكن لبرنامج إدارة الرصاص إضافة وإدارة جميع العملاء المتوقعين في موقع مركزي واحد. إدارة معلومات العميل بسهولة ورعاية علاقات العملاء باستخدام ميزات إدارة الاتصال الأفضل في فئتها. أغلق المزيد من الصفقات مع عمل أقل. 2. برنامج إدارة الاتصال: يمكن لبرنامج إدارة الاتصال بواسطة CRM.IO إدارة معلومات العميل وتنمية علاقات العملاء أقوى من موقع مركزي واحد. 3. برنامج إدارة الحساب: يفهم برنامج إدارة الحساب الذكي احتياجات عمل عميلك وفوز بمزيد من الصفقات مع رؤية استراتيجية للحسابات الرئيسية في مساعي المبيعات الخاصة بك. 4. إدارة الصفقات: يمكن لبرنامج إدارة الصفقات تتبع المزيد من الصفقات مع الأعمال المتنامية وإدارتها والفوز بها. 5. برنامج أتمتة المبيعات: برنامج أتمتة المبيعات للشركات المتنامية لأتمتة عمليات المبيعات المعقدة بسهولة. أتمتة المبيعات الذكية والقوية ، وتوفير الوقت ، وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك ، وتوسيع نطاق عملك عن طريق أتمتة سير العمل في المبيعات وعملك في دقائق.
Octane AI
octaneai.com
الذكاء الاصطناعي الذي ينمي أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أكثر من 3000 من تجار Shopify يستخدمون Octane AI لتشغيل مسارات اختبار الذكاء الاصطناعي ورؤى الذكاء الاصطناعي. نصف مليار دولار من الإيرادات المولدة والعد في ازدياد.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
Relevance AI
relevanceai.com
AI AI هي منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة منظمة العفو الدولية. يوفر أدوات وحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام ، من المبيعات والتسويق إلى دعم العملاء وعملياته. يوفر النظام الأساسي منشئًا بدون رمز ، مما يجعل من السهل على أي شخص إنشاء وكلاء ذكاء الذكاء الاصطناعي القوي ونشره دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.
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