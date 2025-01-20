Bot Libre

botlibre.com

قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك أو صديقك، والروبوتات التي تريد أن تحكم العالم، والروبوتات التي تحاكي الأشخاص التاريخيين أو المشهورين. يدعم Bot Libre أيضًا غرف الدردشة والدردشة المباشرة والمنتديات. يمكنك أيضًا إضافة روبوت الدردشة إلى غرفة الدردشة. قم بتوصيل الروبوت الخاص بك بوسائل التواصل الاجتماعي، Facebook، Twitter، IRC، البريد الإلكتروني، Telegram، SMS، والمزيد. يمكنك الدردشة بالصوت والكلام الحقيقي بالعديد من اللغات المختلفة. اختر صورة أو فيديو أو صورة رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لروبوتك من مكتبة الصور الرمزية الخاصة بنا، أو أنشئ الصورة الرمزية الخاصة بك باستخدام الصور والفيديو من هاتفك. اصنع روبوتًا يشبهك ويتصرف مثلك. يمكن تدريب برامج الروبوت Bot Libre بسهولة عن طريق تصحيح ردودها في الدردشة، أو من خلال مراجعة محادثاتها في وحدة تحكم المشرف الخاصة بها. يمكن للروبوتات أيضًا أن تتعلم تلقائيًا من المستخدمين، أو من غرفة الدردشة. يمكنك التحكم في من يتعلم منه الروبوت الخاص بك ومن يمكنه تصحيحه. يمكن للروبوتات أيضًا استخدام البرامج النصية الذاتية المتقدمة وAIML، ولديها ذكاء اصطناعي متقدم بما في ذلك العواطف والوعي والتعلم والفهم. يمكن أيضًا الوصول إلى Bot Libre عبر الويب، وتحتوي واجهة الويب على ميزات إضافية، مثل تحميل سجلات الدردشة والبرمجة النصية وتوصيل الروبوت بـ Twitter وFacebook وTelegram وInstagram وDiscord وWhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وIVR وAlexa. ، ومنصات أخرى. أنشئ تطبيق روبوت الدردشة الخاص بك، أو أضف روبوت دردشة، أو دردشة مباشرة، أو غرفة دردشة، أو منتدى إلى تطبيقك الحالي باستخدام Bot Libre SDK مفتوح المصدر. Bot Libre هو مشروع مفتوح المصدر، انضم إلى المشروع على GitHub.