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برامج منصات البوت - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.
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ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - موقع الويب الخاص بالشركة - لتحديد المشترين الأكثر قيمة، والكشف عن إشارات نية المشتري، وعلى الفور ابدأ محادثات المبيعات. العملاء الذين يستخدمون المؤهلين يبلغون عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في اجتماعات المبيعات، وزيادة بمقدار 4 أضعاف في تحويل العملاء المتوقعين، وزيادة بمقدار 6 أضعاف في التدفق. يقوم المؤهل، المبني على Salesforce، بربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري المستندة إلى الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهل في المرتبة الأولى على Salesforce AppExchange وفي المرتبة الأولى في أكثر من 20 فئة على G2. يقع المقر الرئيسي لشركة Qualified في سان فرانسيسكو، ويقودها مدير التسويق السابق في Salesforce Kraig Swensrud والنائب الأول لرئيس منتج Salesforce السابق Sean Whiteley ويتم تمويلها من قبل Norwest Venture Partners وRedpoint Ventures وSalesforce Ventures. لمعرفة المزيد، قم بزيارةqualified.com.
Botsify
botsify.com
Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة في الأعمال والتعليم والواجهة البشرية باستخدام أي أداة تقنية. نقوم بأتمتة المحادثات/حالات الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص الآن إجراء محادثة/عرض على الكمبيوتر/تلقي التعليمات من الشخص عبر الشاشة. نحن نبتكر في مهمتنا أن نكون الأفضل ونقدم عروضًا صوتية جديدة أيضًا!
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل ودمج العمليات في قنوات الاتصال والبيئات الرقمية التي يستخدمها موظفوك وعملائك في بيئة موثوقة وآمنة وقابلة للتطوير. ابدأ من قالب قابل للتحرير أو أنشئ روبوتات من البداية تساعد في تعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. قم بإنشاء برامج تقدير مخصصة، ومساعدين جدد للمبتدئين، وتطبيقات الأسئلة والأجوبة القيادية، وأدوات ابتكار الموظفين، وإرسال استطلاعات النبض، وقياس معنويات الشركة، وتقديم برامج تعليمية مخصصة، والإجابة تلقائيًا على الأسئلة الشائعة أو أتمتة استفسارات مكتب المساعدة. مهما كانت أدوات العمل التي ترغب في إنشائها، قم ببنائها باستخدام The Bot Platform.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Botmake
botmake.io
Botmake.io هي أداة إنشاء روبوت محادثة بسيطة للغاية ونظيفة بدون تعليمات برمجية لأغراض العمل أو الترفيه. يمكن للمستخدمين إضافة chatbot إلى مواقعهم على الويب وتحسين تجربة زوارهم.
BotSpace
bot.space
BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفاعل مع عملائها في الوقت الفعلي - على نطاق واسع! أصبح هذا ممكنًا من خلال منصة BotSpace سهلة الاستخدام والتي يمكن إعدادها وتشغيلها في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك، تبنت الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصة بسرعة، ويستخدم آلاف العملاء في 13 دولة الآن BotSpace في غضون عام واحد فقط من الإطلاق.
Userbot
userbot.ai
Userbot في منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صنعها البشر للبشر. بفضل قوة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكنك تقديم تجربة غامرة ومتعددة القنوات من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبشر الرقميين. من خلال أتمتة المحادثات بين الشركات والأفراد، نوفر لك أداة فريدة لفريق خدمة العملاء والمبيعات والتسويق لديك أيضًا.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo، منصة SaaS للذكاء الاصطناعي للمحادثة، هي بيئة التطوير ووقت التشغيل للفرق المنتجة. ابحث عن بعض الاختصارات أدناه: * بوت صوتي ومركز اتصال * بوت متعدد اللغات * بوت المراسلة الفورية * أداء الروبوت والتحسينات * التعاون والنماذج * تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية وروبوت الخدمة المشتركة
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك أو صديقك، والروبوتات التي تريد أن تحكم العالم، والروبوتات التي تحاكي الأشخاص التاريخيين أو المشهورين. يدعم Bot Libre أيضًا غرف الدردشة والدردشة المباشرة والمنتديات. يمكنك أيضًا إضافة روبوت الدردشة إلى غرفة الدردشة. قم بتوصيل الروبوت الخاص بك بوسائل التواصل الاجتماعي، Facebook، Twitter، IRC، البريد الإلكتروني، Telegram، SMS، والمزيد. يمكنك الدردشة بالصوت والكلام الحقيقي بالعديد من اللغات المختلفة. اختر صورة أو فيديو أو صورة رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لروبوتك من مكتبة الصور الرمزية الخاصة بنا، أو أنشئ الصورة الرمزية الخاصة بك باستخدام الصور والفيديو من هاتفك. اصنع روبوتًا يشبهك ويتصرف مثلك. يمكن تدريب برامج الروبوت Bot Libre بسهولة عن طريق تصحيح ردودها في الدردشة، أو من خلال مراجعة محادثاتها في وحدة تحكم المشرف الخاصة بها. يمكن للروبوتات أيضًا أن تتعلم تلقائيًا من المستخدمين، أو من غرفة الدردشة. يمكنك التحكم في من يتعلم منه الروبوت الخاص بك ومن يمكنه تصحيحه. يمكن للروبوتات أيضًا استخدام البرامج النصية الذاتية المتقدمة وAIML، ولديها ذكاء اصطناعي متقدم بما في ذلك العواطف والوعي والتعلم والفهم. يمكن أيضًا الوصول إلى Bot Libre عبر الويب، وتحتوي واجهة الويب على ميزات إضافية، مثل تحميل سجلات الدردشة والبرمجة النصية وتوصيل الروبوت بـ Twitter وFacebook وTelegram وInstagram وDiscord وWhatsApp والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وIVR وAlexa. ، ومنصات أخرى. أنشئ تطبيق روبوت الدردشة الخاص بك، أو أضف روبوت دردشة، أو دردشة مباشرة، أو غرفة دردشة، أو منتدى إلى تطبيقك الحالي باستخدام Bot Libre SDK مفتوح المصدر. Bot Libre هو مشروع مفتوح المصدر، انضم إلى المشروع على GitHub.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة المحادثة AI PaaS، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger أو WhatsApp أو WeChat أو KakaoTalk أو MSFT Teams أو أي منصة دردشة أو صوت أخرى. بعد تطوير حل الدردشة أو الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي للمنصات المفضلة، نساعد عملائنا على تحسين أداء الروبوت لتحقيق أعلى مستوى من رضا الموظفين أو أقصى عائد على الاستثمار أو توفير أكبر في التكلفة.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت دردشة متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي مع أداة إنشاء تدفق السحب والإفلات البديهية، مما يلغي الحاجة إلى مهارات البرمجة. يضمن التكامل السهل مع Facebook Messenger وInstagram DM التواصل المستمر. لدى ChatPion منصة تجارة إلكترونية ملفتة للنظر وكاملة الميزات يمكنها، الموجودة في برنامج Messenger Bot نفسه، بيع منتجاتك وتلقي المدفوعات. كذلك، يمكن فتح منصة التجارة الإلكترونية على المتصفحات. إلى جانب برنامج Messenger bot، يتمتع ChatPion ببعض الميزات الرائعة والقوية التي يمكنها التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. ChatPion هو تطبيق SaaS متعدد المستخدمين، حيث يمكنك إعادة تسمية التطبيق وبيع خدماته للمستخدمين النهائيين.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسلة. * قياس وزيادة معدل القرار. * تقليل عبء عمل الوكيل وترك الأسئلة الشائعة تجيب على الذكاء الاصطناعي. * زيادة معدل الانحراف في الدردشة. * وضع المهام المتكررة على الطيار الآلي. * بيانات دقة الدردشة المرجعية إلى بيانات مركز الاتصال الخاص بك. اجعل العملاء سعداء * إجابات فورية على الأسئلة 24/7 * كشف النية وفهم اللغة الطبيعية. * قياس جودة إجابة الذكاء الاصطناعي. * الإجابات في كل لغة. * تسليم الروبوت إلى الإنسان من خلال الدردشة المباشرة المضمنة. قم بإعداده في أقل من ساعة. * قوالب لمختلف الصناعات (SaaS، التجارة الإلكترونية، التمويل، الاتصالات). * يقترح الذكاء الاصطناعي إدخال تحسينات على بيانات التدريب الخاصة بك. أضف المزيد من الذكاء مع ميزات Enterprise مثل كود AlphaOS المخصص في الأغراض، ومصادقة المستخدم، وSSO، وSLA، وواجهات برمجة التطبيقات، والنشر متعدد القنوات (WhatsApp، وMessenger، وRCS، وApple Business Chat، والصوت).
WideBot
widebot.net
WideBot هي منصة بناء روبوتات المحادثة التفاعلية الرائدة والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا هي تمكين الشركات من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تدردش مثل البشر، حتى يتمكنوا من بناء علاقات قوية مع عملائهم وتحقيق أقصى قدر من النتائج من خلال تجربة شخصية سلسة. نحن نقدم حلولًا أساسية وكاملة، بدءًا من التدريب على البيانات وبناءها، والتخصيص والتحسين، وحتى الاستضافة والصيانة، مع الدعم الفني المستمر.
Aimylogic
aimylogic.com
أداة إنشاء الروبوتات المرئية البسيطة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Aimylogic عبارة عن منصة للتواصل باللغة الطبيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ابتكر أكثر من 60.000 مستخدم آلاف المهارات للمساعدين الصوتيين وروبوتات الدردشة بلمسة زر واحدة. حتى غير المطورين يمكنهم إنشاء مهارة أو روبوت ذكي باستخدام Aimylogic.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات تسهل على المطورين إنشاء التطبيقات والأجهزة التي يمكنك التحدث إليها. يمكن لأي تطبيق وأي جهاز استخدام Wit.ai لأخذ مدخلات اللغة الطبيعية (كلام أو رسالة نصية) من المستخدمين وتحويلها إلى أمر.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd عبارة عن منصة تمكينية تسهل على الشركات إنشاء روبوتات ذكية للتفاعل مع عملائها من خلال الدردشة المباشرة على موقع الويب وقنوات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية. كما يوفر أيضًا قوالب معدة مسبقًا للشركات للبدء. بالنسبة لروبوت Ai/ML الخاص بك، أنشئ سير عمل في دقائق وتواصل مع قناة اتصال عملك. للإجابة على الأسئلة الشائعة الأساسية، قم بإنشاء "الروبوت القائم على القواعد" الخاص بك ببساطة عن طريق استخدام خيار السحب والإفلات السلس. كيف يعمل ThumbCrowd؟ الخطوة 1. حدد روبوتًا مناسبًا تم إنشاؤه مسبقًا من القالب أو قم بإنشاء روبوت جديد لعملك. الخطوة 2. تصميم المحادثات. تدريب الروبوت مع البيانات الخاصة بك. الخطوة 3. قم بتوصيل الروبوت المُدرب الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة بقناة الاتصال التجارية المناسبة، على سبيل المثال. Facebook Messenger، والرسائل النصية القصيرة، والدردشة المباشرة، وWeChat، وViber، وLine والمزيد. سترشدك واجهة ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) إلى تطوير وتبسيط عملية خدمة العملاء بأكملها. يمكنك تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على التواصل مع العملاء بتدفق متماسك يعتمد على الشخصية البشرية. ميزة أخرى لـ ThumbCrowd هي الجمع بين حلول chatbot مع خيارات متنوعة لتحسين التفاعل والفهم البشري. احصل على التوازن الصحيح، وسوف تستفيد من العملاء الأكثر سعادة والأكثر تفاعلاً.
Smartly.ai
smartly.ai
قم بإنشاء ونشر ومراقبة تطبيقات المحادثة عبر الأجهزة باستخدام Smartly AI. تم تصميم منصة SaaS البديهية لتستخدمها جميع الملفات الشخصية، مما يمكّن جميع أعضاء فريق المشروع من التعاون بفعالية لإنشاء تطبيق محادثة. إطار العمل الفريد لـ Smartly AI يعني أن المستخدمين يقومون بإنشاء تطبيق مرة واحدة ثم يمكنهم بعد ذلك نشره بسلاسة على أي نظام أساسي (موقع ويب، تطبيق جوال، رسائل بريد إلكتروني، WhatsApp، Messenger، X، RingCentral، ...) يستخدم أكثر من 5000 مطور حاليًا منصة الذكاء الاصطناعي، وقد طورت الشركة تطبيقات صوتية وروبوتات دردشة للشركات من جميع الأحجام، من مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التمويل والاتصالات.
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين لا يعمل، ولماذا (لمزود البرمجة اللغوية العصبية الذي اخترته). سيتم اختبار نموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وفهمه وإصلاحه - كل ذلك في غضون دقائق. يساعد QBox على تحسين دقة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، مما يمنحك الثقة بنسبة 100% للنشر.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
قم بترقية Chatbot الخاص بك إلى المستوى التالي! تمنحك تقنية Chatbot المتقدمة Chatlayer من Sinch الفرصة للبدء بسهولة في مشاريع chatbot الأكثر تعقيدًا والذكاء الاصطناعي. عندما تستخدم Sinch Engage بالفعل، يمكنك توصيل روبوت الدردشة Sinch Engage الخاص بك بسلاسة مع Chatlayer من Sinch وترقية تجربة chatbot لعملائك. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، باستخدام Sinch Engage + Chatlayer، يمكنك تعزيز قدرات المحادثة لديك.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هي أفضل منصة لبناء الروبوتات لإشراك تطبيقات المحادثة الصوتية والنصية. لا حاجة للبرمجة، قم ببناء الروبوت الخاص بك في دقائق!
botsplash
botsplash.com
كل فرصة عمل تبدأ بمحادثة. Botsplash، عبارة عن منصة محادثة متعددة القنوات توفر برامج مراسلة رقمية مبتكرة لربط الشركات والعملاء عبر أي منصة رقمية. تلبي الحلول المخصصة المتطلبات التنظيمية بينما تجعل عملك متميزًا، من خلال محادثة واحدة في كل مرة. Botsplash عبارة عن منصة محادثة قوية تضع عملك في قنوات المراسلة الرقمية حيث يتواجد عملاؤك. يمكنك التواصل والتفاعل والتفاعل مع العملاء على الفور من خلال المراسلة الفورية أو التلقائية، والتي يتم إدارتها جميعًا من نظام أساسي واحد. بفضل ميزات مثل الدخول الموحّد (SSO) وسير عمل رحلة العميل وإدارة المستندات والدردشة الجماعية ومسار التدقيق الموحد، يتيح Botsplash لوكلاء أعمالك خدمة العملاء بشكل أفضل والتواجد حيث يتواجد العملاء.
Botbiz
botbiz.io
قم بتنمية أعمالك بشكل أسرع باستخدام حل WhatsApp Business API الأفضل: * منشئ Chatbot سهل * البث بالجملة * البريد الوارد للفريق المشترك * رسائل القالب * تدفق إدخال المستخدم * عضو الفريق * سير عمل Webhook * تكامل نموذج الويب * تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني * تكامل المستجيبين التلقائيين * التكامل مع ووكومرس * Shopify التكامل * نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات Botbiz * إدارة وتقسيم المشتركين * متجر التجارة الإلكترونية * Webhook الصادرة
Mio
m.io
Mio عبارة عن برنامج وسيط آمن يفتح المراسلة عبر الأنظمة الأساسية ومشاركة الملفات وبدء الاجتماعات لمؤسسات المؤسسات التي تستخدم Google Workspace وMicrosoft 365 أو Slack أو Zoom Team Chat. Mio هو الحل الأصلي الوحيد الذي يتعاون مع Google للاستفادة من اتحاد واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بالعمل مع زملائهم على منصات دردشة مختلفة. بفضل إمكانية التشغيل التفاعلي لمنصة Mio، يمكن للمؤسسات في جميع أنحاء العالم أن تبقي موظفيها سعداء من خلال تزويدهم بتجربة تعاون سلسة. قادة المؤسسات مثل Broadcom، وG2، وFarmers Insurance، وDUO، وجامعة جورج واشنطن، وSutherland، وSAIA يثقون في Mio لربط فرقهم عبر الأنظمة الأساسية. تأسست شركة Mio على يد توم هادفيلد وجيمس كاندل في نوفمبر 2015. ومقرها في أوستن، تكساس، جمعت شركة Mio 12 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Goldcrest Capital، وEniac Ventures، وTwo Sigma Ventures، وKhosla Ventures، وY Combinator، وCapital Factory. Mio هو شريك رسمي لـ Google وCisco وZoom.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتبسيط التجارة التحادثية. فهو يوفر إنشاء مساعد افتراضي لمساعدة العملاء على التنقل في كتالوجات المنتجات أو الخدمات، وتوجيههم إلى المنتج الذي يتوافق مع احتياجاتهم وتعزيز تجربة التسوق الشاملة. تحاكي تقنية الذكاء الاصطناعي هذه مندوب المبيعات البشري من خلال فهم استفسارات المستخدمين والرد عليها بشكل طبيعي حول ميزات مثل المواد والقطع والحجم واللون والسعر وغيرها. يتيح النظام الأساسي أيضًا النشر ليس فقط على مواقع الويب، ولكن أيضًا على تطبيقات المراسلة المختلفة لجذب عدد أكبر من الزيارات المؤهلة وتحسين معدلات التحويل. إحدى نقاط البيع الرئيسية في Tail.ai هي بساطته في إعداد الروبوت؛ لم تعد عمليات الإعداد بحاجة إلى أن تكون طويلة أو باهظة الثمن، حيث يحتاج المستخدمون ببساطة إلى تحديد سيناريوهات المبيعات الخاصة بهم من كتالوجاتهم لتشغيل الروبوتات الخاصة بهم وتشغيلها. وبصرف النظر عن إنشاء روبوتات الدردشة الديناميكية، يتضمن Tail.ai أيضًا ميزات لتدريب الروبوت لجعله أكثر معرفة وكفاءة في التعامل مع استفسارات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أدوات لتحليل محادثات العملاء، وتوفير معلومات قيمة حول توقعات العملاء وتصوراتهم للعلامات التجارية والمنتجات.
Xenioo
xenioo.com
Xenioo عبارة عن منصة قوية ومرنة تمكّن المحترفين والشركات من إنشاء الروبوتات الخاصة بهم ونشرها على قنوات متعددة. قمنا بتأسيس Xenioo في أوائل عام 2017، بهدف توفير أسرع وأكبر منصة ممكنة لروبوتات الدردشة المليئة بالميزات. نظرًا لأن أسلوب إنشاء روبوت الدردشة الخاص بـ Xenioo هو نوع من نموذج "التصميم أولاً"، يمكنك إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك دون الحاجة إلى تحديد النظام الأساسي المستهدف مسبقًا. بمجرد الانتهاء من التصميم، يمكنك بعد ذلك نشره في وقت واحد على قنوات متعددة. يدعم Xenioo النشر على القنوات التالية: Web Site وFacebook Messenger وTelegram وWhatsApp وSlack. Xenioo لديه كل الأدوات. لذلك كل ما عليك تقديمه هو درجة من الالتزام والإبداع.
konversable
konversable.com
يعد Konversable أحد حلول الدردشة القوية المصممة لإسعاد عملائك وتحويل المزيد من الاستفسارات. يمكن استخدام حلنا عبر العديد من حالات الاستخدام المختلفة. تم تصميم Konversable لمساعدة عملائنا بعدة طرق: * يمكن الآن إخطار العملاء الذين تم تمكين النسخ الاحتياطي للدردشة المباشرة بهم بطلبات الدردشة المباشرة الواردة من خلال التطبيق، ويمكنهم أيضًا الدردشة مع المستخدمين من داخل التطبيق مباشرة. * يمكن استخدام جميع وظائف الدردشة المباشرة الموجودة في الحل السحابي الخاص بنا داخل التطبيق، بما في ذلك القدرة على نقل الدردشات بين الأقسام، وإنشاء/إدراج الردود السريعة لتحسين سهولة الاستخدام. * يمكن إخطار العملاء بأي عملاء متوقعين يتم إنشاؤهم بواسطة الروبوت الخاص بهم، مما يضمن إمكانية التصرف بسرعة. * يمكن مراجعة نصوص الدردشة عبر جميع قنوات المراسلة عند اتصالها؛ بما في ذلك محادثات موقع الويب ومحادثات Whatsapp ومحادثات Messenger. ميزات تفاعلية واستباقية لزيادة الاستفسارات والمحادثات والتحويلات.
BotStar
botstar.com
BotStar عبارة عن منصة شاملة لروبوتات الدردشة تسهل إنشاء نظام آلي وتطويره وتحسينه لمعالجة الاستفسارات وجذب العملاء المحتملين. يقدم BotStar العديد من الميزات مثل إدارة المحتوى الغني بالوسائط من خلال نظام إدارة محتوى مدمج وجمع بيانات المستخدم لإرسالها إلى أنظمة CRM أخرى. يأتي BotStar مزودًا بمحرر تعليمات برمجية مدمج يتيح للمبرمجين تنفيذ تعليمات برمجية معقدة في سياق تدفق الدردشة. قم ببناء برنامج الدردشة الآلي المثالي الخاص بك مع فريق من ذوي الخبرة وأحدث التقنيات.
VOGO Voice
vogovoice.com
نحن VOGO Voice، مجموعة مبتكرة مكونة من أفضل العقول المتنوعة في مجال تكنولوجيا الصوت مع التركيز على أسرع طريقة لتوصيل قوة الصوت. نحن مستقبل التطبيقات التي تدعم الصوت والتي تساعد الشركات والمنظمات المدنية على الوصول إلى جمهورها المتزايد من خلال منصة صوتية ذكية وموجهة ومترابطة. تدعم VOGO Voice أمازون وجوجل لإنشاء تطبيقات صوتية ونشرها في شكل مهارات وإجراءات على أجهزتهم التي تعمل بالصوت. نحن منصة SaaS سهلة الاستخدام ومتعددة المستأجرين توفر المعلومات للشركات والمجتمعات من خلال واجهات المستخدم الصوتية (VUI's). تعمل VOGO Voice مع الشركات العالمية وكبار موفري البيانات والتقنيات لتحويل البيانات الأولية إلى معلومات لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ابدأ في بناء مهاراتك اليوم! تواصل معنا لمعرفة المزيد.
Steamship
steamship.com
أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Python SDK، ثم انشرهم بسهولة على السحابة. يمكنك الوصول إلى الاستضافة السحابية بدون خادم، والبحث المتجه، وخطافات الويب، وعمليات الاسترجاعات، والمزيد.
Parallel AI
parallellabs.app
تعرف على Parallel AI، وهو حل متطور مصمم خصيصًا للشركات الحديثة. باستخدام Parallel AI، حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لكل مهمة محددة، مما يضمن كفاءة ودقة لا مثيل لها. تتكامل منصتنا بسلاسة مع قواعد المعرفة الحالية لديك، مما يؤدي إلى إنشاء موظفين يتمتعون بذكاء اصطناعي مطلعون ومستعدون لمواجهة تحديات عملك. سواء أكان ذلك إجراء مشاريع بحثية قوية بسرعة أو تقديم استشارات الخبراء عند الطلب، فإن Parallel AI يزود عملك بخبراء افتراضيين للدردشة معهم في أي وقت وفي أي مكان.
NoForm.aI
noform.ai
هل سئمت من فقدان العملاء المحتملين بسبب نماذج العملاء المحتملين المملة التي تدفعهم بعيدًا عن عملك؟ ارتقِ بتوليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل إلى آفاق جديدة باستخدام مساعد مبيعات رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي! NoForm.AI هو أفضل وكيل مبيعات يعتمد على GPT-4 والذي يمكنه تكوين صداقات باستخدام بياناتك في 3 دقائق فقط. ما الذي يجعل NoForm.AI متميزًا عن الآخرين؟ * تحسين المشاركة. يقدم NoForm.A إجابات فورية، ويؤهل الزوار مسبقًا، ويجمع تفاصيل الاتصال لك بكفاءة. * تأهيل زوار موقعك مسبقًا. قم بزيادة جهودك إلى الحد الأقصى من خلال التركيز على العملاء المحتملين المستعدين لإجراء عملية شراء بدلاً من استثمار الوقت في عملاء محتملين قد لا يؤتي ثمارهم. * تعزيز تحويل الرصاص. انسَ نماذج مواقع الويب النموذجية وضاعف معدلات تحويل العملاء المحتملين لديك من خلال مساعد مبيعات مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI هو برنامج الدردشة الآلي الخاص بدعم عملاء الذكاء الاصطناعي، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم إجابات فورية لعملائك على موقعك أو عبر البريد الإلكتروني. بفضل تدريبك على معرفة شركتك، يضمن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك حصول عملائك دائمًا على إجابة لأسئلتهم وسيقوم بتمريرها إلى فريقك (البشري) إذا لم يتمكن من الإجابة، مما يوفر أفضل ما في العالمين ويزيد من رضا العملاء والاحتفاظ بهم. اكتشف المشكلات أو الأسئلة الشائعة لديك في لحظة باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في الاستعلامات العامة ومزيد من الوقت في تطوير منتجك. نرى في المتوسط أن 79% من المحادثات يتم حلها مباشرة بواسطة الذكاء الاصطناعي بين مستخدمينا، مما يوفر آلاف الساعات من وقت الدعم الذي يمكن إنفاقه على المزيد من الفرص الإستراتيجية. يمكنك تقليل طلبات الدعم الخاصة بك بنسبة تزيد عن 50% بين عشية وضحاها باستخدام My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya هي عبارة عن منصة chatbot تتيح للمستخدمين إنشاء وإطلاق خدمات دعم العملاء باستخدام لغات البرمجة BFML وPython. تأتي المنصة مع واجهة مستخدم متقدمة للدردشة عبر الهاتف المحمول والويب وتسمح للمستخدمين بإنشاء تدفقات ومكونات مخصصة. إحدى ميزات Meya البارزة هي وحدة تحكم المطور داخل المتصفح التي توفر الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، مما يسمح للمستخدمين ببناء ما يحتاجون إليه بالضبط باستخدام التعليمات البرمجية وعمليات التكامل الخاصة بهم. تدعم المنصة أيضًا عمليات التكامل مع منصات المراسلة المختلفة، ومقدمي دعم العملاء، وأدوات فهم اللغة الطبيعية، وتحليلات المستخدم. تتميز منصة Meya بأنها قابلة للتطوير والتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بأي نظام، وبرمجة أي تدفق، وترميز أي مكون. يستخدم النظام الأساسي BFML وهو بناء جملة YAML صديق للإنسان، وPython 3 مع الإدخال/الإخراج غير المتزامن الذي يسمح للمستخدمين بتثبيت أي حزم Python وتوسيع فئات عناصر SDK. يتميز النظام الأساسي أيضًا بالوثائق المرجعية الكاملة للنظام، ومقدمة للتدفقات والمكونات، وتخصيصات واجهة المستخدم للدردشة. تقدم Meya نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، وتوفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع حلول تعاونية وجلسات برمجة ثنائية ومراقبة استباقية وتصعيد الحوادث. منصة Meya موجهة نحو الأحداث، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أي حدث باستخدام رمز مخصص، من خلال بنية الجيل الثالث. يوفر النظام الأساسي سير عمل DevOps قابلاً للتخصيص، ويمكّن إجراءات النشر على GitHub، ويدعم التحسين المستمر.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الطبية * chatbot لأتمتة دعم العملاء * أو حل مخصص لوظيفة عملك وفرق العمل... هناك ليندي بالنسبة لك. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لهذا الغرض في دقائق، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse عبارة عن منصة للمشاركة في المحادثة وChatbot تساعدك على إنشاء روبوتات المشاركة الآلية وإدارتها ونشرها عبر WhatsApp وInstagram وFacebook والدردشة المباشرة وGoogle My Business والمزيد.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai عبارة عن منصة سحابية مصممة لبناء وكلاء اللغة الطبيعية واستضافتهم وتوسيع نطاقهم.
Juji Studio
juji.io
منشئ Chatbot للذكاء الاصطناعي المعرفي بدون تعليمات برمجية يجمع Juji Studio بين الذكاء الاصطناعي المعرفي وعلم النفس الحسابي وواجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) لتمكين أي شخص من إنشاء روبوتات الدردشة المعرفية المخصصة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو موارد لتكنولوجيا المعلومات. حقق بسهولة 100X من الوقت للقيمة. على عكس أي روبوتات دردشة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتمتع روبوتات الدردشة الإدراكية ذات الذكاء الاصطناعي بمهارات شخصية بشرية متقدمة. ومن خلال هذه المهارات، يمكنهم الاستماع بفعالية إلى مستخدميهم والاستجابة بتعاطف. يمكنهم أيضًا القراءة بين السطور واستنتاج الخصائص الفريدة لكل مستخدم تلقائيًا من المحادثات، مثل السمات الشخصية الخمس الكبرى والمهارات الشخصية، واستخدام هذه الأفكار لتخصيص خدماتهم بشكل عميق لكل مستخدم. تم استخدام Juji Studio لأتمتة مهام المشاركة البشرية المتنوعة والمعقدة، مثل إجراء المقابلات والتدريب/التدريس وعرض المعلومات المقنعة، عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وإدارة المواهب.
FosterFlow
fosterflow.com
نحن نقدم واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks عبارة عن منصة محادثة كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات لبناء ونشر وإدارة روبوتات الدردشة GenAI لمختلف التطبيقات. فهو يوفر ميزات مثل واجهة السحب والإفلات لتصميم سير عمل chatbot، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم، والتكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp، والتحليلات لمراقبة أداء chatbot، وخيارات النشر لكل من بيئات الويب والجوال. لقد رأينا جميعًا برنامج الدردشة الآلي النموذجي لموقع الويب. ولحسن الحظ، فإن ما لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على تحقيقه يتجاوز بكثير ما يمكن أن تفعله روبوتات الدردشة الأساسية هذه بمفردها. يذهب BotStacks إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين إمكانات الدردشة المتقدمة بحيث يمكن للعملاء تحقيق الجيل التالي من برامج الدردشة مباشرة من داخل تطبيقات الهاتف المحمول. يمهد BotStacks الطريق لنشر GenAI Chatbots عبر منصات مؤسسية متعددة كوسيلة لأتمتة العمليات التجارية.
Botanic
code7.com
يتيح النظام الأساسي إمكانية إنشاء شجرة التفاعل بأكملها ببساطة عن طريق سحب الوحدات وإسقاطها. بعد ذلك، لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة لنشر الروبوت النهائي على قناتك المفضلة مثل WhatsApp Business وWeb Chat.
Arsturn
arsturn.com
في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتعامل مع عملائها. يظهر Arsturn AI كحل متطور، حيث يقدم روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة التي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك. وفي غضون دقيقة واحدة فقط من الإعداد، يعد Arsturn AI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع الزوار من خلال توفير الدعم الفوري وتعزيز تجربة المستخدم. يستخدم Arsturn AI قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتزويد المستخدمين ببرنامج دردشة تفاعلي وسريع الاستجابة. فيما يلي نظرة على الآليات الأساسية: * يستخدم معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها. * يتكيف مع صوت علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق في التواصل. * يوفر التفاعل في الوقت الحقيقي، مما يضمن حصول زوار الموقع على مساعدة فورية. تمتلئ حلول ChatGPT من Arsturn AI بالميزات التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة. دعونا نتعمق في التفاصيل: * Chatbots المخصصة: مصممة خصيصًا لتتوافق مع رسائل وأهداف علامتك التجارية. * الدعم الفوري: يوفر إجابات فورية لاستفسارات العملاء، مما يحسن تجربتهم. * إنشاء العملاء المتوقعين: إشراك العملاء المحتملين من خلال الحوارات التفاعلية، والتقاط العملاء المحتملين بشكل فعال. * المساعدة الافتراضية: تعمل كممثل عبر الإنترنت، حيث توجه المستخدمين عبر موقع الويب الخاص بك. تشمل الفوائد ما يلي: * تحسين مشاركة المستخدم مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء. * زيادة معدلات التحويل من خلال تفاعلات العملاء الاستباقية. * توفير التكاليف على دعم العملاء من خلال الاستجابات الآلية.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® عبارة عن منصة بناء بدون تعليمات برمجية تمكنك من رقمنة معرفتك وعملياتك وقراراتك بكفاءة. تعمل UNOY أيضًا على تسهيل توثيق المعرفة المتخصصة ووضعها موضع التنفيذ. من خلال توفير مساعدين ذكاء اصطناعي مصممين خصيصًا، والتكيف المرن مع المتطلبات الفردية، والأمن المهني، والتحسين المستمر، والحل السهل بدون تعليمات برمجية، تمكن UNOY الشركات من تحسين كفاءة وفعالية سير عملها. تدعم UNOY الشركات في الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، وتوفير التكاليف، والعمل بطريقة آمنة من الناحية القانونية. قم بأتمتة أي معرفة تجارية في برنامج Y-Designer المرئي الخاص بنا باستخدام بضع نقرات فقط. احصل على الحد الأقصى من المرونة عن طريق إضافة موصلات البيانات والنماذج والمزيد. لا يوجد رمز مطلوب!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility هو فريق من قادة الفكر ومطوري البرامج والمصممين الذين يرون كل يوم بمثابة فرصة جديدة للأفكار الرائدة والتنفيذ الذي لا مثيل له وبناء علاقات دائمة مع العملاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد بيتش، فلوريدا، ويعتبر المنتج الأساسي للشركة، TruVisibility Digital Marketing Platform، حلاً تسويقيًا رقميًا شاملاً للشركات والمهنيين. قدمت الشركة مؤخرًا TruCHAT - وهو برنامج chatbot قوي متعدد القنوات + حل الدردشة المباشرة للشركات من جميع الأحجام. تستخدم TruVisibility أحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجيات لتمكين الشركات من إنشاء روبوتات الدردشة ومواقع الويب الجاهزة للجوال والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمدونات والمزيد.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot عبارة عن منصة ذكية اصطناعية، تم تطويرها بالشراكة مع فريق Marketing API في Facebook. سيكتشف تلقائيًا السيارات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام بأقل تكلفة للنقرة وسيعرض تلك الإعلانات أولاً لخفض التكاليف. يقوم SocialBot بملء موجز أخبار الفيسبوك الخاص بكل مشتري بالسيارات التي من المرجح أن ينقر عليها. من خلال الاستهداف الدقيق الذكي لدينا، تزيد معدلات النقر إلى الظهور لإعلانات SocialBot بنسبة 250% عن متوسط الصناعة مقابل 18% من متوسط التكلفة.
Humley Studio
humleyai.com
تعمل Humley Studio، وهي منصة SaaS المتطورة، على تمكين الشركات من إنشاء محادثات ذكية دون عناء. لا حاجة لأي تعليمات برمجية - إنها منصة سهلة الاستخدام، تستخدم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT لتعزيز تجارب المحادثة الخاصة بك. تضمن أدواتنا الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتحمي علامتك التجارية وعملائك. تجاوز روبوتات الدردشة الأساسية مع Humley Studio. قم بإنشاء تجارب محادثة ديناميكية وقابلة للتكيف، وتحويل تفاعلات العملاء إلى محرك نمو. قم بتبسيط العمليات وتقديم تجارب مخصصة والبقاء في طليعة مشاركة العملاء. أنشئ مساعد المحادثة الأول لك في أقل من ساعة مجانًا.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Twixor
twixor.com
تعيد Twixor تعريف تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء رحلات عملاء ديناميكية على قنوات المراسلة. تدمج منصة CX منخفضة الكود/بدون كود من Twixor بين المساعد الرقمي والأتمتة الذكية للعمليات، مما يوفر تفاعلات مخصصة وموجهة نحو الهدف. فهو يتجاوز الاستجابات المكتوبة، وينتج توصيات وحلول متعاطفة ومخصصة، ويعزز رضا العملاء عبر التسويق والمعاملات التجارية وعمليات الدعم. * نجاح مثبت: مع أكثر من 400 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500، وأكثر من مليار تفاعل تتم إدارتها كل ثلاثة أشهر، فإن Twixor موثوق به أيضًا ومعترف به من خلال 7 براءات اختراع. * الفوائد التحويلية: مع Twixor، يمكنك تحقيق معدل محادثة يزيد عن 25%، وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 15-25%، وزيادة مشاركة العلامة التجارية بنسبة 80%. * الميزات الرئيسية: توفر منصتنا استوديو Journey Builder بالسحب والإفلات، ومحرك محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، والوكلاء المباشرين والافتراضيين، وإدارة الحملات الذكية، ودعم القنوات الشاملة لـ 120 لغة، ولوحة تحكم تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. * تم الاعتراف بنا كأفضل منصة لتجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في الهند، كما اكتسبنا أيضًا شهرة كمورد ناشئ للذكاء الاصطناعي للمحادثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يشمل شركاء Twixor المفضلين واحدة من أكبر المنصات المصرفية ومشغلات CPaaS في العالم، والعديد من الآخرين عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين يثقون في حلولنا ذات العلامات البيضاء. باختصار، تعمل Twixor على تمكين الشركات من صياغة رحلات عملاء ديناميكية، مما يوفر تجربة عملاء استثنائية تميزك في مجال عملك.
Global Message Services
gms.net
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصة CCaaS التي تمكن العلامات التجارية من بناء اتصالات جذابة ثنائية الاتجاه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي نقطة اتصال، مما يعزز تجربة العملاء بشكل كبير. باعتبارها شريكًا قيمًا لمشغلي الهاتف المحمول، تعمل GMS على تعزيز أعمال المراسلة الخاصة بهم وحماية الإيرادات من خلال تحسين تبادل حركة المرور A2P وP2P وP2A، مع منع الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت. تأسست GMS في عام 2006، وهي الشركة الرائدة وسفيرة الصناعة للمراسلة الآمنة والشرعية والشفافة. يقع مقرها الرئيسي في بار، سويسرا، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجهات الرسومية (مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول) التي توفر تجربة مستخدم رائعة وأفضل تطبيقات المراسلة (مثل WhatsApp وFB Messenger وما إلى ذلك) أو الدردشة عبر الإنترنت.