برامج منصات البوت - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.