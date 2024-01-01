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برامج منصات البوت - التطبيقات الأكثر شعبية - دومينيكا
منصات الروبوت هي أدوات مفيدة مصممة لبناء ونشر روبوتات الدردشة التفاعلية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من إنشاء روبوتات محادثة ذكية تتفاعل مع العملاء وتساعد في توصيل المعلومات إلى المستخدمين. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة من أدوات التطوير مثل أطر العمل ومجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يتيح إنشاء روبوتات قابلة للتخصيص. عادةً ما تكون هذه الروبوتات قابلة للتطوير، وقادرة على العمل على منصات اتصالات مختلفة وعبر أجهزة متعددة في وقت واحد. تقدم بعض المنصات أيضًا ميزات للإعلان وتكامل الدفع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر ميزات الصيانة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ بعد النشر. تستفيد العديد من منصات الروبوت من منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق أداء وتحليلات متقدمة. إنهم يستخدمون أدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير النص والتفاعل بفعالية مع منصات الذكاء الاصطناعي. لتضمين المنتج في فئة منصات الروبوت، يجب أن يكون المنتج: 1. توفير الإمكانيات اللازمة لنشر الروبوتات. 2. تقديم أطر تطوير الروبوتات لتسهيل التخصيص. 3. تمكين المستخدمين من تحديد السلوكيات واستجابات البرنامج لروبوتاتهم. 4. تزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإجراء الصيانة والتحديثات للروبوتات المنشورة.
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ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تج...
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل في...
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
Botmake
botmake.io
Botmake.io هي أداة إنشاء روبوت محادثة بسيطة للغاية ونظيفة بدون تعليمات برمجية لأغراض العمل أو الترفيه. يمكن للمستخدمين إضافة chatbot إلى مواقعهم على الويب وتحسين تجربة زوارهم.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Relevance AI
relevanceai.com
إن "الارتباط بالذكاء الاصطناعي" عبارة عن منصة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على بناء وإدارة القوى العاملة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر الأدوات والحلول لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى دعم العملاء والعمليات. توفر المن...
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق ال...
Gallabox
gallabox.com
تساعد شركة Gallabox في تمكين الشركات من التفاعل مع العملاء بكفاءة، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات من خلال واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp Business. قم بتحويل محادثات العملاء إلى إجراءات ذكية باستخدام WhatsApp Chatbots لعملك. تؤمن شركة Gallabox بأهمية تزويد عملائنا بحل اتصالات شامل....
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI هو منشئ برامج الدردشة الآلية الذي يمكّن الشركات من نقل اتصالات عملائها إلى المستوى التالي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية. توفر المنصة طريقة بسيطة وقوية لإنشاء روبوتات الدردشة التي يمكنها التواصل مع العملاء بطريقة ودية تشبه الإنسان، وتوفر إجابات مفصلة على استفساراتهم. تستخدم الأ...
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai...
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لت...
BotStar
botstar.com
BotStar عبارة عن منصة شاملة لروبوتات الدردشة تسهل إنشاء نظام آلي وتطويره وتحسينه لمعالجة الاستفسارات وجذب العملاء المحتملين. يقدم BotStar العديد من الميزات مثل إدارة المحتوى الغني بالوسائط من خلال نظام إدارة محتوى مدمج وجمع بيانات المستخدم لإرسالها إلى أنظمة CRM أخرى. يأتي BotStar مزودًا بمحرر تعل...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot عبارة عن منصة مساعدة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين وأتمتة تجربة العملاء والموظفين والوكلاء على نطاق واسع. تعمل منصة SnatchBot على تبسيط سير العمل والاتصالات التجارية من خلال واجهة قائمة على الرسائل لا تتطلب أي مهارات برمجية. من خلال منصتنا متعددة القنوات، تدعم أدوات Snatch...
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون...
Botsify
botsify.com
Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتقديم تجربة عملاء متميزة. تتضمن ميزته الرئيسية القدرة على استخدام روبوتات الدردشة التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة لأتمتة خدمة العملاء. تساعد المنصة في توسيع نطاق التواصل مع العملاء وأتمتته بكفاءة....
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الط...
SentiOne
sentione.com
SentiOne عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بمراقبة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، والبوابات، والمنتديات، والمدونات) عالميًا باستخدام خوارزميات خاصة، وتجمع الإشارات العامة، وتحللها تلقائيًا للحصول على رؤى المستهلك. تسمح وحدة التفاعل المتكاملة لفرق خدمة العملاء ...
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة المحادثة AI PaaS، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت درد...
Userbot
userbot.ai
Userbot في منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صنعها البشر للبشر. بفضل قوة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكنك تقديم تجربة غامرة ومتعددة القنوات من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبشر الرقميين. من خلال أتمتة المحادثات بين الشركات والأفراد، نوفر لك أداة فريدة لفريق خدمة ...
Tars
hellotars.com
يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط الم...
Botbiz
botbiz.io
قم بتنمية أعمالك بشكل أسرع باستخدام حل WhatsApp Business API الأفضل: * منشئ Chatbot سهل * البث بالجملة * البريد الوارد للفريق المشترك * رسائل القالب * تدفق إدخال المستخدم * عضو الفريق * سير عمل Webhook * تكامل نموذج الويب * تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني * تكامل المستجيبين التلقائيين * ال...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup عبارة عن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تركز على تعزيز مشاركة العملاء من خلال أتمتة المحادثة. وهو يشتمل على مجموعة متنوعة من الأدوات لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية لتفاعلات العملاء المتنوعة. تم تصميم هذه الأدوات لأتمتة جوانب مختلفة من مشاركة العملاء بما في ذلك الاس...
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة ومنصة للخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء ا...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات ...
WideBot
widebot.net
WideBot هي منصة بناء روبوتات المحادثة التفاعلية الرائدة والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا هي تمكين الشركات من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تدردش مثل البشر، حتى يتمكنوا من بناء علاقات قوية مع عملائهم وتحقيق أقصى قدر من النتا...
Steamship
steamship.com
أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Python SDK، ثم انشرهم بسهولة على السحابة. يمكنك الوصول إلى الاستضافة السحابية بدون خادم، والبحث المتجه، وخطافات الويب، وعمليات الاسترجاعات، والمزيد.
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هي أفضل منصة لبناء الروبوتات لإشراك تطبيقات المحادثة الصوتية والنصية. لا حاجة للبرمجة، قم ببناء الروبوت الخاص بك في دقائق!
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks عبارة عن منصة محادثة كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات لبناء ونشر وإدارة روبوتات الدردشة GenAI لمختلف التطبيقات. فهو يوفر ميزات مثل واجهة السحب والإفلات لتصميم سير عمل chatbot، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم، والتكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل What...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسل...
BotSpace
bot.space
BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفا...
UChat
uchat.au
UChat عبارة عن منصة chatbot شاملة مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة عملياتها. إحدى ميزاتها المميزة هي طبيعتها الخالية من التعليمات البرمجية، والتي تمكن الشركات من إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بها دون أي معرفة برمجية. يتم وصف UChat على أنها منصة قائمة على الرؤية والتي تنفذ أداة إنشاء التدفق بالسحب وال...
Ivy.ai
ivy.ai
تتخطى Ivy.ai مشهد روبوتات الدردشة كمنصة اتصالات قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في دعم العملاء. باعتبارها شركة رائدة في الصناعة، تقدم Ivy حلول روبوتات الدردشة عالية الذكاء والمصممة خصيصًا للتعليم العالي والرعاية الصحية والحكومة والقطاع الخاص، مما يوفر مجموعة ميزات غنية تعمل على تض...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفر...
NoForm.aI
noform.ai
هل سئمت من فقدان العملاء المحتملين بسبب نماذج العملاء المحتملين المملة التي تدفعهم بعيدًا عن عملك؟ ارتقِ بتوليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل إلى آفاق جديدة باستخدام مساعد مبيعات رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي! NoForm.AI هو أفضل وكيل مبيعات يعتمد على GPT-4 والذي يمكنه تكوين صداقات باستخدام بياناتك...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse عبارة عن منصة للمشاركة في المحادثة وChatbot تساعدك على إنشاء روبوتات المشاركة الآلية وإدارتها ونشرها عبر WhatsApp وInstagram وFacebook والدردشة المباشرة وGoogle My Business والمزيد.
Juji Studio
juji.io
منشئ Chatbot للذكاء الاصطناعي المعرفي بدون تعليمات برمجية يجمع Juji Studio بين الذكاء الاصطناعي المعرفي وعلم النفس الحسابي وواجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) لتمكين أي شخص من إنشاء روبوتات الدردشة المعرفية المخصصة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو موارد لتكنولوجيا المع...
FosterFlow
fosterflow.com
نحن نقدم واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة.
Arsturn
arsturn.com
في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتعامل مع عملائها. يظهر Arsturn AI كحل متطور، حيث يقدم روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة التي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك. وفي غضون دقيقة واحدة فقط من الإعداد، يعد Arsturn AI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع الزوار...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات تسهل على المطورين إنشاء التطبيقات والأجهزة التي يمكنك التحدث إليها.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
قم بترقية Chatbot الخاص بك إلى المستوى التالي! تمنحك تقنية Chatbot المتقدمة Chatlayer من Sinch الفرصة للبدء بسهولة في مشاريع chatbot الأكثر تعقيدًا والذكاء الاصطناعي. عندما تستخدم Sinch Engage بالفعل، يمكنك توصيل روبوت الدردشة Sinch Engage الخاص بك بسلاسة مع Chatlayer من Sinch وترقية تجربة chatbot...
Flow XO
flowxo.com
أنشئ روبوت دردشة بدون أي مهارات برمجية مطلوبة للتفاعل مع عملائك عبر مجموعة من المنصات المختلفة.
Botup
botup.com
BotUp هو برنامج chatbot ثوري جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي سيساعدك على تحويل زوار موقعك إلى عملاء يدفعون. فهو يسمح لك بدمج روبوت المحادثة الذكي مع موقع الويب الخاص بك وFacebook وWhatsApp وSlack والرسائل النصية القصيرة دون خبرة فنية أو معرفة تطويرية. يمكنك استخدام لوحة التحكم سهلة التنقل لإنشاء روبوت و...
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
Babble AI
babble-ai.com
روبوتات دردشة عالية الجودة، وإعدادات سهلة، وتفاعل يشبه الإنسان، ونماذج دقيقة للحزم المميزة. قم بإنشاء تجارب chatbot قوية وجذابة من شأنها أن تجعل عملائك راضين ويعودون للحصول على المزيد.
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجه...
Octane AI
octaneai.com
الذكاء الاصطناعي الذي ينمي أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أكثر من 3000 من تجار Shopify يستخدمون Octane AI لتشغيل مسارات اختبار الذكاء الاصطناعي ورؤى الذكاء الاصطناعي. نصف مليار دولار من الإيرادات المولدة والعد في ازدياد.
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
VOGO Voice
vogovoice.com
نحن VOGO Voice، مجموعة مبتكرة مكونة من أفضل العقول المتنوعة في مجال تكنولوجيا الصوت مع التركيز على أسرع طريقة لتوصيل قوة الصوت. نحن مستقبل التطبيقات التي تدعم الصوت والتي تساعد الشركات والمنظمات المدنية على الوصول إلى جمهورها المتزايد من خلال منصة صوتية ذكية وموجهة ومترابطة. تدعم VOGO Voice أمازون ...