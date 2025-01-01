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يساعد برنامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها الشركات على الحماية من أنشطة الروبوتات والهجمات غير المصرح بها. يمكن استخدام الروبوتات لتعطيل مواقع الويب من خلال هجمات DDoS، أو استخراج البيانات، أو تنفيذ معاملات احتيالية. تم تصميم هذه الحلول لاكتشاف نشاط الروبوتات وتحديد الروبوتات الضارة ومنعها من التفاعل مع مواقع الويب أو التطبيقات أو الشبكات. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان بقاء أنظمتها عاملة أثناء الهجمات ولمنع الروبوتات من تحقيق أهدافها الضارة. في حين أن أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها قد تشترك في بعض الميزات مع برنامج الحماية من هجمات DDoS، إلا أنها توفر حماية أوسع من خلال استهداف مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالروبوتات بدلاً من التركيز على نوع واحد فقط من الهجمات. وبالمثل، على الرغم من أن برنامج النقر الاحتيالي له أيضًا وظائف متداخلة، فإنه يستهدف ويدافع بشكل خاص عن النقرات الاحتيالية في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتي تعد مجرد واحدة من التهديدات العديدة التي تعالجها أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها.
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Castle
castle.io
كاسل هو منصة لإدارة الهوية ومخاطر الاحتيال، تساعد فرق الأمان على اكتشاف وإدارة الاحتيال أثناء التسجيل وتسجيل الدخول والمعاملات.
Fingerprint
fingerprint.com
تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.
Stytch
stytch.com
تطبيق Stytch هو منصة مصادقة تركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال طرق مصادقة أقل استخداماً لكلمات المرور. يدعم تكامل المطورين بسهولة.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
تطبيق Captcha الصديقة يحمي المواقع من البريد المزعج والانتهاكات مع التركيز على خصوصية المستخدم وتجربة استخدام سلسة دون الحاجة لتدخل المستخدم.
Synthient
synthient.com
تطبيق Synthient يحلل حركة الزوار على الإنترنت ويصنفها إلى ضارة وآمنة، مما يعزز أمان المواقع ويحميها من التهديدات الإلكترونية.
Edgio
edg.io
Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.
DataDome
datadome.co
تطبيق DataDome يوفر حماية من هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، مستخدماً التعلم الآلي لتحليل حركة المرور ومنع الوصول غير المصرح به.
GeeTest
geetest.com
GeeTest هو تطبيق يركز على تأمين المواقع والتطبيقات من هجمات الروبوتات، من خلال توفير عمليات تحقق متقدمة للمستخدمين.
Netacea
netacea.com
Netacea هو تطبيق لحماية المواقع والتطبيقات من هجمات الروبوتات. يراقب حركة المرور ويكتشف التهديدات الآلية دون استخدام وكلاء.
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