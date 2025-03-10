ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها الشركات على الحماية من أنشطة الروبوتات والهجمات غير المصرح بها. يمكن استخدام الروبوتات لتعطيل مواقع الويب من خلال هجمات DDoS، أو استخراج البيانات، أو تنفيذ معاملات احتيالية. تم تصميم هذه الحلول لاكتشاف نشاط الروبوتات وتحديد الروبوتات الضارة ومنعها من التفاعل مع مواقع الويب أو التطبيقات أو الشبكات. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان بقاء أنظمتها عاملة أثناء الهجمات ولمنع الروبوتات من تحقيق أهدافها الضارة. في حين أن أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها قد تشترك في بعض الميزات مع برنامج الحماية من هجمات DDoS، إلا أنها توفر حماية أوسع من خلال استهداف مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالروبوتات بدلاً من التركيز على نوع واحد فقط من الهجمات. وبالمثل، على الرغم من أن برنامج النقر الاحتيالي له أيضًا وظائف متداخلة، فإنه يستهدف ويدافع بشكل خاص عن النقرات الاحتيالية في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتي تعد مجرد واحدة من التهديدات العديدة التي تعالجها أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها.
إرسال تطبيق جديد
Castle
castle.io
كاسل هو منصة لإدارة الهوية ومخاطر الاحتيال، تساعد فرق الأمان على اكتشاف وإدارة الاحتيال أثناء التسجيل وتسجيل الدخول والمعاملات.
Fingerprint
fingerprint.com
تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha تحمي المواقع الإلكترونية من الروبوتات وسوء المعاملة من خلال اختبار تفاعل المستخدم وتضمن الحفاظ على الخصوصية.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
Stytch
stytch.com
تطبيق Stytch هو منصة مصادقة تركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال طرق مصادقة أقل استخداماً لكلمات المرور. يدعم تكامل المطورين بسهولة.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
تطبيق Captcha الصديقة يحمي المواقع من البريد المزعج والانتهاكات مع التركيز على خصوصية المستخدم وتجربة استخدام سلسة دون الحاجة لتدخل المستخدم.
Synthient
synthient.com
تطبيق Synthient يحلل حركة الزوار على الإنترنت ويصنفها إلى ضارة وآمنة، مما يعزز أمان المواقع ويحميها من التهديدات الإلكترونية.
Edgio
edg.io
Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق المؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Tripadvisor وFoot Locker - في DataDome لحماية مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات ضد الاحتيال في الحسابات والاحتيال في الدفع وحشو بيانات الاعتماد وهجمات DDoS والاحتيال الإعلاني والمزيد. بفضل الوقت القياسي للقيمة، توفر DataDome رؤى شفافة وخبرة SOC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونشرًا سهلاً وأكثر من 50 عملية تكامل. لا يضيف الحل أي تأخير إلى النقاط النهائية المحمية، حيث يستجيب لكل طلب في أقل من 2 مللي ثانية بفضل أكثر من 26 نقطة إقليمية وتقنية القياس التلقائي. تتميز DataDome بأنها سهلة الاستخدام بالنسبة للمستهلكين مع توفير الحماية المثلى وتوفر الحل الوحيد الآمن وسهل الاستخدام والمتوافق مع الخصوصية وفحص الجهاز، وهو أول بديل غير مرئي. تقدم DataDome حلولاً إضافية متخصصة في مكافحة الاحتيال في الحسابات والإعلانات. يكتشف DataDome Ad Protect الاحتيال في الإعلانات، مما يسمح للمسوقين بتحسين حملاتهم. يوفر حل حماية الحساب الخاص بـ DataDome حماية شاملة ضد عمليات الاحتيال في الحسابات التي يحركها الإنسان والروبوتات من خلال تحليل نية المستخدم.
GeeTest
geetest.com
GeeTest، وهو مزود اختبار CAPTCHA وإدارة الروبوتات، يحمي مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات من الهجمات الآلية التي تعتمد على الروبوتات، مثل ATO وحشو بيانات الاعتماد وسلخ فروة الرأس على الويب وما إلى ذلك. تعمل GeeTest على تطوير تقنية التحقق من الروبوت البشري منذ عام 2012 وطبقت سلسلة من الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم العميق مثل Graph Convolutional Neural Network إلى GeeTest CAPTCHA لاكتشاف أكثر دقة وتجربة أفضل للمستخدم. وهي الآن تعالج 2.9 مليار طلب اختبار CAPTCHA يوميًا وتخدم أكثر من 320,000 شركة في قطاعات مثل blockchain والألعاب عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك. وقد تم الاعتراف بـ GeeTest CAPTCHA من قبل Gartner وForrester في تقارير السوق للسنة الثالثة على التوالي منذ عام 2020.
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخبارات التهديدات. والنتيجة هي حماية أكثر فعالية للروبوتات الآلية للشركات التي يتم الاتجار بها بشكل كبير. تعمل حماية Netacea bot على اكتشاف هجمات الروبوتات المعقدة وتخفيفها ومنعها لأكبر العلامات التجارية عبر الإنترنت في العالم. منع هجمات القوة الغاشمة مثل الاستيلاء على الحساب وحشو بيانات الاعتماد وإساءة استخدام الدفع وهجمات واجهة برمجة التطبيقات والاحتيال عبر الإنترنت. من خلال نشر واحد بدون وكيل منخفض التعليمات البرمجية، تسمح Netacea للعلامات التجارية بتحليل جميع مصادر حركة المرور عبر الويب والتطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات (API) لاكتشاف التهديدات الآلية وإيقافها قبل أن تتسبب في ضرر لشركتك أو عملائك.
© 2025 WebCatalog, Inc.