برامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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يساعد برنامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها الشركات على الحماية من أنشطة الروبوتات والهجمات غير المصرح بها. يمكن استخدام الروبوتات لتعطيل مواقع الويب من خلال هجمات DDoS، أو استخراج البيانات، أو تنفيذ معاملات احتيالية. تم تصميم هذه الحلول لاكتشاف نشاط الروبوتات وتحديد الروبوتات الضارة ومنعها من التفاعل مع مواقع الويب أو التطبيقات أو الشبكات. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان بقاء أنظمتها عاملة أثناء الهجمات ولمنع الروبوتات من تحقيق أهدافها الضارة. في حين أن أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها قد تشترك في بعض الميزات مع برنامج الحماية من هجمات DDoS، إلا أنها توفر حماية أوسع من خلال استهداف مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالروبوتات بدلاً من التركيز على نوع واحد فقط من الهجمات. وبالمثل، على الرغم من أن برنامج النقر الاحتيالي له أيضًا وظائف متداخلة، فإنه يستهدف ويدافع بشكل خاص عن النقرات الاحتيالية في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتي تعد مجرد واحدة من التهديدات العديدة التي تعالجها أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها.
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hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha هي المنصة رقم 1 لتخفيف الروبوتات المتعلقة بالخصوصية. توفر hCaptcha Enterprise دقة لا مثيل لها في اكتشاف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والحد منها، مع حلول شاملة لحماية الممتلكات عبر الإنترنت من الهجمات الآلية وشبه الآلية. تعمل حلول hCaptcha على حماية قادة الفئات في كل صناعة، بما في ذلك العديد من الشركات الكبرى والحكومات. تجمع منصة التحدي القوية ومنخفضة الاحتكاك مع التعلم الآلي الحديث لتوفير دقة رائدة في فئتها وقابلية للتوسع وأمان متقدم لحماية المؤسسات. تحافظ بنية hCaptcha الفريدة المستندة إلى الحافة على جميع البيانات سريعة الزوال وتعالج الطلبات من أكثر من 250 موقعًا، مما يضمن حدوث البيانات والمعالجة بالقرب من المستخدم. توفر المنصة أيضًا ميزات متقدمة وجاهزة للمؤسسات مثل التعلم الخاص، وأوضاع Zero PII، والاحتكاك الصفري والسلبي
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة قيادة لتسليم المحتوى (CDN) ومزود الخدمة السحابية التي تركز على تحسين الخبرات عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: Akamai يسرع تسليم محتوى الويب والتطبيقات ، وضمان وصول سريع وموثوق للمستخدمين على مستوى العالم. * حلول الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية DDOS وجدران حماية تطبيقات الويب ، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * الحوسبة الحافة: يقوم Akamai بتعزيز الحوسبة الحافة لمعالجة البيانات أقرب إلى المستخدمين ، وتحسين الأداء وتقليل الكمون. * قابلية التوسع: يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلفة.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية. يصف شبكته كمنصة سحابة Edge ، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على تمديد البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة ، أقرب إلى المستخدمين. يتضمن منصة Fastly Edge Cloud شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها (CDN) ، وتحسين الصور ، والفيديو والبث ، والأمان السحابي ، وخدمات موازنة التحميل. تشمل خدمات الأمان السحابية لـ Fastly حماية هجوم رفض الخدمة ، وتخفيف الروبوت ، وجدار حماية تطبيق الويب. يستخدم جدار الحماية على الويب Fastly Web Application Assue Application Security Core Modsecurity Core Secret مع مجموعة القواعد الخاصة به. تم تصميم المنصة السريعة فوق الورنيش.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وقابلة للتنفيذ بفضل ذكاء الجهاز الذي يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. ومن خلال هذه المنصة المتكاملة تمامًا والخدمات الشاملة، يمكن للشركات تقديم المحتوى بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يعزز الإيرادات الإجمالية وقيمة الأعمال. تعمل جميع الخدمات على حافة شبكتنا العالمية الخاصة بسعة عرض النطاق الترددي البالغة 250 تيرابايت في الثانية. نقوم بمعالجة 5% من إجمالي حركة المرور على الويب وننمو بسرعة. تحظى Edgio بالثقة والاعتماد عليها من قبل TD Ameritrade، وPlus500، وSolvay Bank، وYahoo، وShoe Carnival، ودوري الهوكي الكندي، وWorld Champion Fantasy، وMars Wrigley، وCoach، وKate Spade.
Stytch
stytch.com
Stytch هي أقوى منصة هوية مصممة للمطورين. بفضل الميزات المتقدمة مثل بصمة الجهاز والمصادقة المقاومة للاستيلاء على الحساب، توفر Stytch البنية التحتية اللازمة لجعل هوية شركتك وإدارة الوصول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير. تقدم Stytch حلول CIAM لـ B2C وB2B، بما في ذلك كلمات المرور المقاومة للاختراق، وتدفقات المصادقة بدون كلمة مرور، وMFA، وSSO مع SAML وOIDC، والحماية من الاحتيال والمخاطر.
GeeTest
geetest.com
GeeTest، وهو مزود اختبار CAPTCHA وإدارة الروبوتات، يحمي مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات من الهجمات الآلية التي تعتمد على الروبوتات، مثل ATO وحشو بيانات الاعتماد وسلخ فروة الرأس على الويب وما إلى ذلك. تعمل GeeTest على تطوير تقنية التحقق من الروبوت البشري منذ عام 2012 وطبقت سلسلة من الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم العميق مثل Graph Convolutional Neural Network إلى GeeTest CAPTCHA لاكتشاف أكثر دقة وتجربة أفضل للمستخدم. وهي الآن تعالج 2.9 مليار طلب اختبار CAPTCHA يوميًا وتخدم أكثر من 320,000 شركة في قطاعات مثل blockchain والألعاب عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك. وقد تم الاعتراف بـ GeeTest CAPTCHA من قبل Gartner وForrester في تقارير السوق للسنة الثالثة على التوالي منذ عام 2020.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بغض النظر عن صناعة أو بلد معين. تعمل CHEQ Essentials على تشغيل خوارزميات متقدمة وإمكانيات مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف تلك المصادر الضارة ومنعها من التسبب في أضرار جسيمة. تمر كل زيارة بأكثر من 2000 اختبار سلوك، وإذا تم اكتشاف أنها غير صالحة - فإننا نحظرها. بمجرد تطبيق أساسيات CHEQ، تصبح دورة التسويق بأكملها نقية ونظيفة. وهذا يعني أنك ستفعل نفس ما فعلته بالأمس ولكنك لن تدفع مقابل تلك الزيارات المسرفة والضارة والنقرات الاحتيالية. قم بتأمين بياناتك وتحليلاتك والتحويلات في الموقع والتسويق المدفوع من الروبوتات وحركة المرور المزيفة والمستخدمين الضارين، من خلال منصة Go-to-Market Security الرائدة.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
حماية الروبوتات المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تستخدم المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، كلمة التحقق الصديقة لحماية مواقعها الإلكترونية وخدماتها عبر الإنترنت من البريد العشوائي وإساءة الاستخدام. تحترم ميزة Friendly Captcha خصوصية المستخدم الخاص بك وتعمل تلقائيًا، لذلك لا يتعين على المستخدمين القيام بأي شيء.
Castle
castle.io
Castle عبارة عن منصة لإدارة مخاطر الهوية والاحتيال. نحن نساعد فرق الأمان والاحتيال على اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وإيقافه في النهاية عند التسجيل وتسجيل الدخول وأثناء المعاملات. تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا مع رمز التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك يستخدم محللو الأمن والاحتيال موقعنا الإلكتروني لمراقبة وإدارة الهجمات والاحتيال.
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق المؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Tripadvisor وFoot Locker - في DataDome لحماية مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات ضد الاحتيال في الحسابات والاحتيال في الدفع وحشو بيانات الاعتماد وهجمات DDoS والاحتيال الإعلاني والمزيد. بفضل الوقت القياسي للقيمة، توفر DataDome رؤى شفافة وخبرة SOC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونشرًا سهلاً وأكثر من 50 عملية تكامل. لا يضيف الحل أي تأخير إلى النقاط النهائية المحمية، حيث يستجيب لكل طلب في أقل من 2 مللي ثانية بفضل أكثر من 26 نقطة إقليمية وتقنية القياس التلقائي. تتميز DataDome بأنها سهلة الاستخدام بالنسبة للمستهلكين مع توفير الحماية المثلى وتوفر الحل الوحيد الآمن وسهل الاستخدام والمتوافق مع الخصوصية وفحص الجهاز، وهو أول بديل غير مرئي. تقدم DataDome حلولاً إضافية متخصصة في مكافحة الاحتيال في الحسابات والإعلانات. يكتشف DataDome Ad Protect الاحتيال في الإعلانات، مما يسمح للمسوقين بتحسين حملاتهم. يوفر حل حماية الحساب الخاص بـ DataDome حماية شاملة ضد عمليات الاحتيال في الحسابات التي يحركها الإنسان والروبوتات من خلال تحليل نية المستخدم.
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخبارات التهديدات. والنتيجة هي حماية أكثر فعالية للروبوتات الآلية للشركات التي يتم الاتجار بها بشكل كبير. تعمل حماية Netacea bot على اكتشاف هجمات الروبوتات المعقدة وتخفيفها ومنعها لأكبر العلامات التجارية عبر الإنترنت في العالم. منع هجمات القوة الغاشمة مثل الاستيلاء على الحساب وحشو بيانات الاعتماد وإساءة استخدام الدفع وهجمات واجهة برمجة التطبيقات والاحتيال عبر الإنترنت. من خلال نشر واحد بدون وكيل منخفض التعليمات البرمجية، تسمح Netacea للعلامات التجارية بتحليل جميع مصادر حركة المرور عبر الويب والتطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات (API) لاكتشاف التهديدات الآلية وإيقافها قبل أن تتسبب في ضرر لشركتك أو عملائك.
Synthient
synthient.com
تقدم Synthient اكتشافات رائدة لحركة المرور الاحتيالية والآلية. مما يتيح لك رؤى لا مثيل لها حول زوار موقعك مما يسمح لك بتتبع نقاط البيانات التي تهمك.
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