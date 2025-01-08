الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا

يساعد برنامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها الشركات على الحماية من أنشطة الروبوتات والهجمات غير المصرح بها. يمكن استخدام الروبوتات لتعطيل مواقع الويب من خلال هجمات DDoS، أو استخراج البيانات، أو تنفيذ معاملات احتيالية. تم تصميم هذه الحلول لاكتشاف نشاط الروبوتات وتحديد الروبوتات الضارة ومنعها من التفاعل مع مواقع الويب أو التطبيقات أو الشبكات. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان بقاء أنظمتها عاملة أثناء الهجمات ولمنع الروبوتات من تحقيق أهدافها الضارة. في حين أن أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها قد تشترك في بعض الميزات مع برنامج الحماية من هجمات DDoS، إلا أنها توفر حماية أوسع من خلال استهداف مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالروبوتات بدلاً من التركيز على نوع واحد فقط من الهجمات. وبالمثل، على الرغم من أن برنامج النقر الاحتيالي له أيضًا وظائف متداخلة، فإنه يستهدف ويدافع بشكل خاص عن النقرات الاحتيالية في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتي تعد مجرد واحدة من التهديدات العديدة التي تعالجها أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها.