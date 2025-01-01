متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند
يساعد برنامج الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها الشركات على الحماية من أنشطة الروبوتات والهجمات غير المصرح بها. يمكن استخدام الروبوتات لتعطيل مواقع الويب من خلال هجمات DDoS، أو استخراج البيانات، أو تنفيذ معاملات احتيالية. تم تصميم هذه الحلول لاكتشاف نشاط الروبوتات وتحديد الروبوتات الضارة ومنعها من التفاعل مع مواقع الويب أو التطبيقات أو الشبكات. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان بقاء أنظمتها عاملة أثناء الهجمات ولمنع الروبوتات من تحقيق أهدافها الضارة. في حين أن أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها قد تشترك في بعض الميزات مع برنامج الحماية من هجمات DDoS، إلا أنها توفر حماية أوسع من خلال استهداف مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالروبوتات بدلاً من التركيز على نوع واحد فقط من الهجمات. وبالمثل، على الرغم من أن برنامج النقر الاحتيالي له أيضًا وظائف متداخلة، فإنه يستهدف ويدافع بشكل خاص عن النقرات الاحتيالية في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والتي تعد مجرد واحدة من التهديدات العديدة التي تعالجها أدوات الكشف عن الروبوتات والتخفيف من آثارها.
إرسال تطبيق جديد
Castle
castle.io
Castle عبارة عن منصة لإدارة مخاطر الهوية والاحتيال. نحن نساعد فرق الأمان والاحتيال على اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وإيقافه في النهاية عند التسجيل وتسجيل الدخول وأثناء المعاملات. تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا مع رمز التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك يستخدم محللو الأمن والاحتيال...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لات...
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصور، والفيديو والب...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha هي المنصة رقم 1 لتخفيف الروبوتات المتعلقة بالخصوصية. توفر hCaptcha Enterprise دقة لا مثيل لها في اكتشاف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والحد منها، مع حلول شاملة لحماية الممتلكات عبر الإنترنت من الهجمات الآلية وشبه الآلية. تعمل حلول hCaptcha على حماية قادة الفئات في كل صناعة، بما في ذلك ال...
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزا...
Stytch
stytch.com
Stytch هي أقوى منصة هوية مصممة للمطورين. بفضل الميزات المتقدمة مثل بصمة الجهاز والمصادقة المقاومة للاستيلاء على الحساب، توفر Stytch البنية التحتية اللازمة لجعل هوية شركتك وإدارة الوصول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير. تقدم Stytch حلول CIAM لـ B2C وB2B، بما في ذلك كلمات المرور المقاومة للاختراق، وتدفقات ...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
حماية الروبوتات المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تستخدم المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، كلمة التحقق الصديقة لحماية مواقعها الإلكترونية وخدماتها عبر الإنترنت من البريد العشوائي وإساءة الاستخدام. تحترم ميزة Friendly Captcha خصوصية المستخدم الخاص بك وتعمل تلقائيًا...
Synthient
synthient.com
تقدم Synthient اكتشافات رائدة لحركة المرور الاحتيالية والآلية. مما يتيح لك رؤى لا مثيل لها حول زوار موقعك مما يسمح لك بتتبع نقاط البيانات التي تهمك.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ...
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. وم...
GeeTest
geetest.com
GeeTest، وهو مزود اختبار CAPTCHA وإدارة الروبوتات، يحمي مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات من الهجمات الآلية التي تعتمد على الروبوتات، مثل ATO وحشو بيانات الاعتماد وسلخ فروة الرأس على الويب وما إلى ذلك. تعمل GeeTest على تطوير تقنية التحقق من الروبوت البشري منذ عام 2012 وطبقت...
Netacea
netacea.com
تكتشف حماية Netacea bot هجمات الروبوتات المعقدة للعلامات التجارية عبر الإنترنت وتمنعها. تقع إدارة روبوتات Netacea على حافة البنية التحتية التقنية دون استخدام وكلاء، وتجمع بين رؤية لا مثيل لها لجميع حركة المرور عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ومواقع الويب مع قدرات متطورة للكشف والاستجابة واستخب...
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق...