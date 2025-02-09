برنامج إدارة الإشارات المرجعية - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

Diigo

diigo.com

Diigo هو موقع ويب لوضع الإشارات المرجعية الاجتماعية يسمح للمستخدمين المسجلين بوضع إشارة مرجعية على صفحات الويب ووضع علامات عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بتمييز أي جزء من صفحة الويب وإرفاق ملاحظات لاصقة بإبرازات محددة أو بصفحة كاملة. يمكن الاحتفاظ بهذه التعليقات التوضيحية خاصة، أو مشاركتها مع مجموعة داخل Diigo، أو إعادة توجيهها إلى شخص آخر عبر رابط خاص. الاسم "Diigo" هو اختصار لعبارة "ملخص معلومات الإنترنت والمجموعات والأشياء الأخرى". يمكن لأصحاب الحسابات المميزة إجراء عمليات بحث عن النص الكامل للنسخ المخزنة مؤقتًا من الإشارات المرجعية. يبحث البحث عن النص الكامل أيضًا في عناوين URL للصفحات والعلامات والتعليقات التوضيحية. وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب الحسابات المميزة اختيار حذف العلامات التي تظهر بالفعل في نص الصفحة لوضع إشارة مرجعية عليها (على الرغم من أنه لا يمكن البحث في النص داخل الصور). قوبل إطلاق Diigo بردود فعل متباينة، من غير المعجبين إلى المتحمسين. تم إدراج Diigo beta كواحدة من أفضل عشر أدوات بحثية بواسطة CNET في عام 2006. خارج موقع الويب، تشتمل واجهة المستخدم الرسومية الخاصة بـ Diigo على إشارة مرجعية اختيارية، أو شريط أدوات قابل للتخصيص، مع إمكانيات بحث متنوعة. يتم تمكين التمييز من خلال قائمة يمكن أن تظهر تلقائيًا عند تحديد المحتوى، أو يتم تضمينها في قائمة السياق. في مارس 2009، استحوذت Diigo على خدمة قص الويب Furl من Looksmart مقابل سعر لم يُكشف عنه. يحتوي الموقع أيضًا على ملحق متاح على Chrome Web Store. في 25 أكتوبر 2012، تم الاستيلاء على نطاق diigo.com. قام مهاجم غير معروف بتغيير سجلات خادم الأسماء الرسمية ("سجلات NS") لمنطقة DNS DIIGO.COM، مما أعطى التحكم مؤقتًا لخوادم الأسماء في AFRAID.ORG، وتسبب في توجيه حركة المرور بشكل خاطئ. تتوفر تطبيقات الهاتف المحمول لـ Diigo على أنظمة iOS وAndroid وWindows الهاتف 7.