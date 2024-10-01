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برنامج إدارة الإشارات المرجعية - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا
يساعد برنامج Bookmark manager المستخدمين على حفظ وتنظيم محتوى الويب ومواقع الويب لسهولة الوصول إليها في المستقبل. تتكامل هذه الأدوات مع متصفحات الويب أو تعمل ضمنها، مما يتيح للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على المحتوى وإعادة زيارته دون الحاجة إلى تطبيق منفصل. يتم عادةً عرض الإشارات المرجعية بشكل بارز في المتصفح لمنع تجاهل العناصر المحفوظة أو فقدانها. يعتمد المحترفون في مختلف المجالات على مديري الإشارات المرجعية لتخزين المحتوى المهم والوصول إليه بسرعة عند الحاجة.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
getpocket.com
Pocket، المعروف سابقًا باسم Read It Later، هو تطبيق وخدمة ويب لإدارة قائمة قراءة المقالات ومقاطع الفيديو من الإنترنت. تم إصدار التطبيق في عام 2007، وكان في الأصل مخصصًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة فقط، وهو متاح الآن لأنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid وWindows Phone وBlackBerry وKobo...
start.me
start.me
خلفية الشركة: تأسست شركة start.me في عام 2014 في هولندا، وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح اسمًا موثوقًا به في المؤسسات الرقمية، وتفتخر بقاعدة مستخدمين نابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم. باعتبارها كيانًا ديناميكيًا، تتطور start.me باستمرار، وتحتفظ برؤيتها لتبسيط وتعزيز الإنتاجية عبر الإنترنت. الميزات و...
Raindrop.io
raindrop.io
الكل في واحد مدير الإشارات المرجعية. لإلهامك، اقرأ لاحقًا، الوسائط والأشياء.
Diigo
diigo.com
Diigo هو موقع ويب لوضع الإشارات المرجعية الاجتماعية يسمح للمستخدمين المسجلين بوضع إشارة مرجعية على صفحات الويب ووضع علامات عليها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بتمييز أي جزء من صفحة الويب وإرفاق ملاحظات لاصقة بإبرازات محددة أو بصفحة كاملة. يمكن الاحتفاظ بهذه التعليقات التوضيحية خاصة، أو مشار...
Bookmark OS
bookmarkos.com
مدير الإشارات المرجعية ومدير المهام والملاحظات والملفات معًا في سطح مكتب واحد أنيق وقابل للتخصيص.
Dropmark
dropmark.com
الطريقة الذكية لتنظيم جميع الروابط والملفات والملاحظات في مجموعات مرئية. خصوصية تامة وخالية من الإعلانات، كما هو الحال دائمًا.
Toby
gettoby.com
الإشارات المرجعية مخصصة للكتب، وليس للمتصفحات. قم بتنظيم علامات تبويب المتصفح الخاص بك في Toby حتى تتمكن من الوصول إلى الموارد الرئيسية بنقرة واحدة بدلاً من سبع نقرات.
Superdense
superdense.com
مدير الإشارات المرجعية الأكثر إحكاما لجميع المتصفحات والأجهزة الخاصة بك
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
يمكنك الوصول إلى إشاراتك المرجعية على أي جهاز (سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول) في أي متصفح. جميع الإشارات المرجعية خاصة بشكل افتراضي، والمشاركة متاحة اختياريًا. قم باستيراد إشاراتك المرجعية الحالية من متصفحك أو أي مدير إشارات مرجعية آخر. دعم الوصول السريع للإشارات المرجعية المستخد...
Toast
dotoast.com
يمكنك حفظ مجموعات الروابط أو مزامنتها أو مشاركتها بين جميع المتصفحات والأجهزة وأعضاء الفريق. إدارة علامات التبويب في نافذة المتصفح، وحفظها وإعادة فتحها بنقرة واحدة أو واحدة تلو الأخرى.
Hypershoot
hypershoot.com
لقطة شاشة وتنظيم مواقع الويب المفضلة لديك بسهولة.
Atavi
atavi.com
يستضيف Atavi.com إشاراتك المرجعية بشكل آمن ويوفر وصولاً سريعًا من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي بمجرد إجراء المزامنة.
GoLinks
golinks.io
تستخدم الشركات اليوم ما يصل إلى 137 تطبيقًا. يضيع الموظف العادي 19% من أسبوع العمل في البحث عن المعلومات. على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم الموارد، لم ينجح أي شيء في حل التحدي المتمثل في العثور على المعلومات ومشاركتها بسرعة - حتى الآن! تُحدث GoLinks ثورة في كيفية عثور الموظفين على المعرفة ومشاركت...
Linkish
linkish.io
يساعدك Linkish على مشاهدة مقاطع فيديو youtube/vimeo، والاستماع إلى صوت soundcloud، ورؤية الصور، وقراءة المقالات، وزيارة روابط مواقع الويب وغير ذلك الكثير مباشرة من لوحة تحكم واحدة، مع حفظ الروابط الخاصة بك في نموذج مشفر
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
تعد Bookmark Llama أقوى أداة لمشاركة الإشارات المرجعية في السوق، حيث يمكنك مشاركة الإشارات المرجعية مع أي شخص عبر Chrome وFirefox وEdge.
Tefter
tefter.io
اجعل فريقك على نفس الصفحة بشكل أسرع من خلال الوصول بسرعة البرق إلى جميع روابطك المهمة، من أي جهاز ومن خلال Slack.