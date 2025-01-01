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خدمات مسك الدفاتر
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خدمات مسك الدفاتر - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد خدمات مسك الدفاتر في الحفاظ على تنظيم الأعمال من خلال توثيق المعاملات المالية اليومية. يقوم هؤلاء المزودون، والذين يشار إليهم أيضًا باسم مسك الدفاتر، بتسجيل البيانات المالية بدقة بما في ذلك النفقات والدخل والديون والمصروفات النثرية. على عكس الخدمات المحاسبية، التي تقدم التوجيه المالي، يركز المحاسبون فقط على تسجيل المعاملات. في حين أن العديد من شركات المحاسبة تشمل مسك الدفاتر كجزء من خدماتها، إلا أن هناك أيضًا مقدمي خدمات مستقلين متخصصين في هذا المجال. عادةً ما تقدم هذه الكيانات منصات عبر الإنترنت للعملاء لتقديم البيانات المالية مثل الإيصالات والفواتير للمعالجة. يستخدم أصحاب الدفاتر عادة جداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج المحاسبة، مما يسهل الشركات من الوصول الإلكتروني إلى سجلاتهم. تحظى هذه الخدمات بشعبية خاصة بين الشركات الصغيرة التي قد لا تتعامل مع شركات المحاسبة على أساس منتظم.

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QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Osome

Osome

osome.com

Osome هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة المحاسبة والفواتير والامتثال بسهولة، ويوفر أدوات للعمليات المالية عبر الإنترنت.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 هي خدمة مسك دفاتر عبر الإنترنت تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات المحاسبة والتقارير المالية والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

تطبيق مسائل الربح يساعد الشركات والأفراد في تتبع وتحليل الأداء المالي وتنظيم السجلات المالية لضمان دقة التقارير المالية.

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.

Digits

Digits

digits.com

تطبيق Digits يوفر خدمات المحاسبة والدفترية للشركات، مع تقارير دقيقة ورؤى فورية تكلفتها نصف التقليدية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.

Counto

Counto

mycounto.com

عد تطبيق Counto شركة محاسبة تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المحاسبة، تحسين الضرائب، إدارة الدفع والنفقات للمشاريع الصغيرة.

Pilot

Pilot

pilot.com

تقدم تطبيق Pilot خدمات المحاسبة، والمدير المالي، والضرائب للشركات الناشئة والصغيرة، مع فريق متخصص من المحاسبين الأمريكيين.

Xendoo

Xendoo

xendoo.com

تطبيق Xendoo يقدم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر وحلول الضرائب لأصحاب الأعمال، مع إمكانية الوصول إلى البيانات المالية من أي مكان.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero هو تطبيق محاسبة يقدم خدمات مالية وإدارية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حساباتها والتقارير والامتثال الضريبي وكشوف المرتبات.

CoCountant

CoCountant

cocountant.com

تقدم CoCountant خدمات المحاسبة وإدارة السجلات المالية للشركات الناشئة والصغيرة في الولايات المتحدة بأسعار ثابتة.

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Ceterus هو تطبيق أتمتة للمحاسبة يساعد الشركات على إدارة البيانات المالية وتحسين دقة التقارير وتقليل التكاليف.

BlueMeg

BlueMeg

bluemeg.com

تطبيق Bluemeg يتيح إدارة مركزية للبيانات والعمليات الخاصة بالشركات، مما يسهل تنظيم المستندات وتحسين الكفاءة.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

تطبيق 1-800Accountant يوفر خدمات محاسبة شاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك مسك الدفاتر، إعداد الضرائب، وإدارة كشوف المرتبات، مع دعم مخصص على مدار الساعة.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

تطبيق Perkins & Co يوفر إدارة مستندات آمنة وفعالة، ويساعد المستخدمين في الوصول ومشاركة المستندات المالية بسهولة عبر منصة سحابية.

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

تقدم تطبيق Accountancy Cloud خدمات مالية شاملة للشركات الناشئة، بما في ذلك المحاسبة والضرائب والتقارير المالية لدعم اتخاذ القرارات.

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