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تساعد خدمات مسك الدفاتر في الحفاظ على تنظيم الأعمال من خلال توثيق المعاملات المالية اليومية. يقوم هؤلاء المزودون، والذين يشار إليهم أيضًا باسم مسك الدفاتر، بتسجيل البيانات المالية بدقة بما في ذلك النفقات والدخل والديون والمصروفات النثرية. على عكس الخدمات المحاسبية، التي تقدم التوجيه المالي، يركز المحاسبون فقط على تسجيل المعاملات. في حين أن العديد من شركات المحاسبة تشمل مسك الدفاتر كجزء من خدماتها، إلا أن هناك أيضًا مقدمي خدمات مستقلين متخصصين في هذا المجال. عادةً ما تقدم هذه الكيانات منصات عبر الإنترنت للعملاء لتقديم البيانات المالية مثل الإيصالات والفواتير للمعالجة. يستخدم أصحاب الدفاتر عادة جداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج المحاسبة، مما يسهل الشركات من الوصول الإلكتروني إلى سجلاتهم. تحظى هذه الخدمات بشعبية خاصة بين الشركات الصغيرة التي قد لا تتعامل مع شركات المحاسبة على أساس منتظم.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
Osome
osome.com
Osome هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة المحاسبة والفواتير والامتثال بسهولة، ويوفر أدوات للعمليات المالية عبر الإنترنت.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هي خدمة مسك دفاتر عبر الإنترنت تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات المحاسبة والتقارير المالية والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.
Profit Matters
profitmatters.co
تطبيق مسائل الربح يساعد الشركات والأفراد في تتبع وتحليل الأداء المالي وتنظيم السجلات المالية لضمان دقة التقارير المالية.
Fincent
fincent.com
Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.
Block Advisors
blockadvisors.com
تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.
Counto
mycounto.com
عد تطبيق Counto شركة محاسبة تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المحاسبة، تحسين الضرائب، إدارة الدفع والنفقات للمشاريع الصغيرة.
Pilot
pilot.com
تقدم تطبيق Pilot خدمات المحاسبة، والمدير المالي، والضرائب للشركات الناشئة والصغيرة، مع فريق متخصص من المحاسبين الأمريكيين.
Digits
digits.com
تطبيق Digits يوفر خدمات المحاسبة والدفترية للشركات، مع تقارير دقيقة ورؤى فورية تكلفتها نصف التقليدية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Xendoo
xendoo.com
تطبيق Xendoo يقدم خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر وحلول الضرائب لأصحاب الأعمال، مع إمكانية الوصول إلى البيانات المالية من أي مكان.
inDinero
indinero.com
inDinero هو تطبيق محاسبة يقدم خدمات مالية وإدارية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حساباتها والتقارير والامتثال الضريبي وكشوف المرتبات.
CoCountant
cocountant.com
تقدم CoCountant خدمات المحاسبة وإدارة السجلات المالية للشركات الناشئة والصغيرة في الولايات المتحدة بأسعار ثابتة.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus هو تطبيق أتمتة للمحاسبة يساعد الشركات على إدارة البيانات المالية وتحسين دقة التقارير وتقليل التكاليف.
BlueMeg
bluemeg.com
مع BlueMeg، لا يجب أن تكون حوكمة الشركات أمرًا صعبًا. وحدة تحكم BlueMeg هي نظام التشغيل العالمي لبيانات الشركة. امنح عملائك وموظفيك منصة آمنة قائمة على السحابة للتخلص من مهمة الأعمال الورقية المملة والمستهلكة للوقت ورقمنة حوكمة شركتك وإدارة الشركات التابعة. نظامنا الأساسي متصل بشركاء موثوقين، مثل ACRA في سنغافورة، وHong Kong CR، وMalaysia SSM، وMyInfo، وXero، وStripe، وغيرها الكثير لتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة. من خلال منصتنا، يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع المستندات والمعلومات المهمة الخاصة بشركتك وإدارتها في مكان واحد مناسب، مما يوفر وقتك ومواردك للتركيز على المهام المهمة الأخرى. قل وداعًا لمتاعب الأعمال الورقية المادية ومرحبًا بطريقة أكثر كفاءة وحداثة لممارسة الأعمال.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطاقتهم على تنمية أعمالهم بينما نتعامل نحن مع الباقي.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية والإبداعية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات ووكلاء السيارات والمنظمات غير الربحية. حصلت بيركنز على جائزة ClearlyRated's Best of Accounting™ لمدة 10 سنوات لتميزها في خدمة العملاء، وهي الشركة الأكثر إثارة للإعجاب لمدة 16 عامًا في Portland Business Journal، وهي شركة مملوكة بأغلبية كبيرة للنساء، وواحدة من أكثر شركات المحاسبة تنوعًا في المنطقة، وتفخر بيركنز بمكانتها الخروج من الحشد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن اختلاف بيركنز!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإدارية للمساعدة في اتخاذ القرار. على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد العملاء إيراداتهم بمقدار 3 أضعاف في المتوسط، وقدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وقمنا بدعم 10 عمليات خروج بما في ذلك تلك الموجودة في Facebook وCoinbase وJust Eat.
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