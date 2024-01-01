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خدمات مسك الدفاتر - التطبيقات الأكثر شعبية - كوبا
تساعد خدمات مسك الدفاتر في الحفاظ على تنظيم الأعمال من خلال توثيق المعاملات المالية اليومية. يقوم هؤلاء المزودون، والذين يشار إليهم أيضًا باسم مسك الدفاتر، بتسجيل البيانات المالية بدقة بما في ذلك النفقات والدخل والديون والمصروفات النثرية. على عكس الخدمات المحاسبية، التي تقدم التوجيه المالي، يركز المحاسبون فقط على تسجيل المعاملات. في حين أن العديد من شركات المحاسبة تشمل مسك الدفاتر كجزء من خدماتها، إلا أن هناك أيضًا مقدمي خدمات مستقلين متخصصين في هذا المجال. عادةً ما تقدم هذه الكيانات منصات عبر الإنترنت للعملاء لتقديم البيانات المالية مثل الإيصالات والفواتير للمعالجة. يستخدم أصحاب الدفاتر عادة جداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج المحاسبة، مما يسهل الشركات من الوصول الإلكتروني إلى سجلاتهم. تحظى هذه الخدمات بشعبية خاصة بين الشركات الصغيرة التي قد لا تتعامل مع شركات المحاسبة على أساس منتظم.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Osome
osome.com
نحن نحررك من المحاسبة اليدوية وفك تشابكات التجارة الإلكترونية وتأسيس الشركات. اسمح لخبرائنا بالاعتناء بالفواتير والتقارير والضرائب أثناء تنمية أعمالك
Paro.ai
paro.ai
Paro هي منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبراء المالية...
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هو حل محاسبي قائم على التكنولوجيا للشركات الناشئة والشركات القائمة. يتخصص فريقنا المقيم في الولايات المتحدة بنسبة 100% في المحاسبة والاستشارات وكشوف المرتبات والامتثال الضريبي، حتى يتمكن أصحاب الأعمال من التركيز على الأمور الأكثر أهمية. تحظى Bookkeeper360 بثقة الآلاف من الشركات الصغيرة...
Zeni
zeni.ai
Zeni هو أول بواب مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز عملية صنع القرار بسرعة عالية. بفضل خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والضرائب والمدير المالي، تتمتع الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الرؤى المالية في الوقت الفعلي عبر لوحة تحكم Zeni الخاصة بها، وفريق من الخبر...
Profit Matters
profitmatters.co
تضمن خدمة Profit Matters Bookkeeping دقة بياناتك المالية كل شهر. نحن نحب رواد الأعمال ونتفهم آلامهم. تؤدي البيانات المالية الدقيقة إلى قرارات أفضل وبالتالي أرباح أفضل.
Pilot
pilot.com
نحن أكبر شركة محاسبة تركز على الشركات الناشئة في الولايات المتحدة ولدينا فريق يضم أكثر من 350 موظفًا في الولايات المتحدة. إن المحاسبين والمديرين الماليين الجزئيين والمتخصصين في الضرائب لدينا مكرسون لبناء أساس مالي قوي لعملك. نحن نقدم خدمات مسك الدفاتر، والمدير المالي، والخدمات الضريبية، والمزيد لآلا...
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) هي شركة محاسبة متخصصة في التكنولوجيا المالية تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة - بدءًا من أتمتة المحاسبة وحتى تحسين الضرائب، وحتى دفع الفواتير وإدارة الإنفاق - لجعل الامتثال أمرًا سهلاً للشركات الصغيرة. تأسست في عام 2019، ومهمتنا هي مساعدة رواد الأعمال على النجاح...
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست شركة inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه وأندي سو وأندريا باريكا، وقد قامت بتخريج حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت شركة inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحو...
Ceterus
ceterus.com
لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...
CoCountant
cocountant.com
تقدم CoCountant حلولاً شاملة ومُدارة بالكامل لمسك الدفاتر والمحاسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. من خلال خطط الأسعار الثابتة لدينا، أنت تعرف بالضبط ما تدفعه، مما يمنحك قيمة رائعة دون أي مفاجآت. إن استخدامنا لأحدث التقنيات وفريق من الخبراء المعتمدين يعني أن مسك الدفاتر لدينا ...
BlueMeg
bluemeg.com
مع BlueMeg، لا يجب أن تكون حوكمة الشركات أمرًا صعبًا. وحدة تحكم BlueMeg هي نظام التشغيل العالمي لبيانات الشركة. امنح عملائك وموظفيك منصة آمنة قائمة على السحابة للتخلص من مهمة الأعمال الورقية المملة والمستهلكة للوقت ورقمنة حوكمة شركتك وإدارة الشركات التابعة. نظامنا الأساسي متصل بشركاء موثوقين، مثل AC...
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطا...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية وا...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...
Digits
digits.com
الأرقام هي المحاسبة، إعادة تصورها. صور كتبًا نظيفة، ورؤى قوية، وتقارير بديهية، كلها يتم تسليمها مباشرة مع انتهاء الشهر (وليس متأخرًا 2-3 أسابيع!) بنصف تكلفة أي شركة تقليدية. قامت Digits ببناء أول منصة محاسبة حديثة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مصممة من الألف إلى الياء لأتمتة مسك الدفاتر والمحاسبة للشركا...
Xendoo
xendoo.com
يوفر Xendoo خدمة كاملة لمسك الدفاتر والحلول الضريبية لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى راحة البال المالية. يقوم فريق الخبراء المتخصص لدينا من المحاسبين والمحاسبين القانونيين بمراجعة نفقات عملك من خلال عدسة توفير الضرائب. تبدأ حزم الاشتراك الشهري بسعر 395 دولارًا شهريًا فقط لمسك الدفاتر الأساسي. بالإض...