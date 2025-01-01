برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج إدارة مجلس الإدارة مساحة عمل موحدة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين للبقاء منظمين، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتخطيط بفعالية. توفر هذه الأدوات التعاونية إمكانية الوصول إلى جداول الأعمال والمستندات والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال، مما يعزز عملية اجتماعات الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل الملفات إلى مساحة العمل وتعيين الوصول بناءً على الأدوار ومستويات التخليص. عادةً ما يتم استخدام برنامج إدارة مجلس الإدارة من قبل فرق القيادة، مثل اللجنة الأم أو مجلس إدارة شركة كبيرة، ويمكن أيضًا دمجه مع أدوات التعاون الأخرى التي تشمل الموظفين أو المشاركين على مستويات السلطة المختلفة.
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Nasdaq
nasdaq.com
يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.
Diligent Director
diligent.com
Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.
Admincontrol
admincontrol.com
تطبيق إداري يوفر وصولاً آمنًا وفعالًا للمعلومات والنقاشات للمديرين والمستشارين. يمتاز بأمان عالٍ مع تواجد قوي في الدول الإسكندنافية.
Boardable
boardable.com
تطبيق Boardable هو منصة لإدارة مجالس الإدارة تتيح التعاون الآمن وإدارة المستندات والاجتماعات لتحسين كفاءة الحوكمة.
Knowa
knowa.co
Knowa هي منصة لإدارة مجالس الإدارة تسهل تنظيم الاجتماعات ومشاركة الوثائق وتعزيز التواصل بين الأعضاء بشكل آمن وفعال.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada هو تطبيق لإدارة البيانات الافتراضية، مصمم لتأمين المعلومات في المعاملات المالية مثل الدمج وجمع التبرعات.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.
Beenote
beenote.io
تطبيق Beenote هو أداة إدارة الاجتماعات التي تساعد الفرق على تنظيم الاجتماعات وتوثيق الملاحظات والقرارات والمهام بفعالية.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard هو برنامج لإدارة المجالس يسهل عمليات الحوكمة، التعاون، وصنع القرار بين أعضاء المجلس.
Diligent Administrator
diligent.com
تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai هو برنامج إدارة اجتماعات يتيح للمنظمات تنظيم ومشاركة المعرفة خلال الاجتماعات، مع ميزات مثل تتبع القرارات والتقارير وتحليل البيانات.
Zeck
zeck.app
Zeck هو تطبيق سحابي لتحسين اجتماعات مجالس الإدارة من خلال تسهيل إعداد التقارير وتعزيز المشاركة وتوفير تحليلات للمستخدمين.
BoardPro
boardpro.com
تطبيق BoardPro يوفر إدارة فعالة لاجتماعات مجلس الإدارة مع ميزات مثل بناء جدول الأعمال وتوليد الدقائق والتخزين الآمن للملفات.
Board Management
boardmanagement.com
تطبيق إدارة مجلس الإدارة يسهل تنظيم الاجتماعات، إدارة الوثائق، والتعاون بين الأعضاء لضمان كفاءة وشفافية العمليات.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly هو تطبيق للتعاون السلس والآمن مخصص لمجالس الإدارة والفرق الإدارية لتبادل المعلومات وإدارة الأنشطة بكفاءة.
GOVRN
govrn.com
تطبيق GovRN هو برنامج شامل لإدارة مجالس الإدارة، يركز على تسهيل التواصل، إدارة البيانات، وتعزيز الإنتاجية بشكل آمن ومرن.
Govenda
govenda.com
Govenda هي منصة لإدارة مجلس الإدارة والحوكمة، توفر أدوات للتواصل، تخزين المستندات، وإدارة الاجتماعات بشكل رقمي وفعال.
EntityKeeper
entitykeeper.com
يتيح لك تطبيق EntityKeeper إدارة البيانات الحيوية، وإنشاء مخططات تنظيمية، ومراقبة متطلبات الالتزام داخل مؤسستك.
BoardOnTrack
boardontrack.com
تساعد تطبيق BoardOnTrack مجالس المدارس الخاصة في إدارة الحوكمة بشكل فعال من خلال أدوات لتنظيم الاجتماعات وتقييم الأداء والتخطيط.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
MyBoardPacket هو تطبيق لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت، يوفر إدارة مستندات، تصويت إلكتروني، ومناقشات.
Diskus
letsdiskus.com
ديسكوس هو حل لإدارة الاجتماعات واللوحات يساعد الفرق الإدارية على تنظيم الاجتماعات، بناء جدول الأعمال وتوزيع المواد، وتحويل المحاضر إلى إجراءات.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace هو تطبيق رقمي يساعد المجالس ولجان إدارة الكوندومينيوم والمنظمات غير الربحية في تسهيل إدارة الاجتماعات وتبادل المستندات.
BoardShape
boardshape.com
تطبيق BoardShape يساعد الشركات الناشئة على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان بكفاءة، مع إمكانية إنشاء ومشاركة الجداول الزمنية وتدوين الملاحظات.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud هو منصة تربط بين المهنيين والشركات من خلال مجالس استشارية، حيث يمكن للشركات تكوين وإدارة هذه المجالس بسهولة.
Sherpany
sherpany.com
شيرباني هو تطبيق لإدارة الاجتماعات، يسهل تنظيم اجتماعات مجالس الإدارة ويعزز التعاون من خلال إدارة الوثائق ومحاضر الاجتماعات.
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