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برامج إدارة مجلس الإدارة
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برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج إدارة مجلس الإدارة مساحة عمل موحدة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين للبقاء منظمين، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتخطيط بفعالية. توفر هذه الأدوات التعاونية إمكانية الوصول إلى جداول الأعمال والمستندات والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال، مما يعزز عملية اجتماعات الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل الملفات إلى مساحة العمل وتعيين الوصول بناءً على الأدوار ومستويات التخليص. عادةً ما يتم استخدام برنامج إدارة مجلس الإدارة من قبل فرق القيادة، مثل اللجنة الأم أو مجلس إدارة شركة كبيرة، ويمكن أيضًا دمجه مع أدوات التعاون الأخرى التي تشمل الموظفين أو المشاركين على مستويات السلطة المختلفة.

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Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.

Admincontrol

Admincontrol

admincontrol.com

تطبيق إداري يوفر وصولاً آمنًا وفعالًا للمعلومات والنقاشات للمديرين والمستشارين. يمتاز بأمان عالٍ مع تواجد قوي في الدول الإسكندنافية.

Boardable

Boardable

boardable.com

تطبيق Boardable هو منصة لإدارة مجالس الإدارة تتيح التعاون الآمن وإدارة المستندات والاجتماعات لتحسين كفاءة الحوكمة.

Knowa

Knowa

knowa.co

Knowa هي منصة لإدارة مجالس الإدارة تسهل تنظيم الاجتماعات ومشاركة الوثائق وتعزيز التواصل بين الأعضاء بشكل آمن وفعال.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada هو تطبيق لإدارة البيانات الافتراضية، مصمم لتأمين المعلومات في المعاملات المالية مثل الدمج وجمع التبرعات.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.

Beenote

Beenote

beenote.io

تطبيق Beenote هو أداة إدارة الاجتماعات التي تساعد الفرق على تنظيم الاجتماعات وتوثيق الملاحظات والقرارات والمهام بفعالية.

OnBoard

OnBoard

onboardmeetings.com

OnBoard هو برنامج لإدارة المجالس يسهل عمليات الحوكمة، التعاون، وصنع القرار بين أعضاء المجلس.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

adam.ai هو برنامج إدارة اجتماعات يتيح للمنظمات تنظيم ومشاركة المعرفة خلال الاجتماعات، مع ميزات مثل تتبع القرارات والتقارير وتحليل البيانات.

Zeck

Zeck

zeck.app

Zeck هو تطبيق سحابي لتحسين اجتماعات مجالس الإدارة من خلال تسهيل إعداد التقارير وتعزيز المشاركة وتوفير تحليلات للمستخدمين.

BoardPro

BoardPro

boardpro.com

تطبيق BoardPro يوفر إدارة فعالة لاجتماعات مجلس الإدارة مع ميزات مثل بناء جدول الأعمال وتوليد الدقائق والتخزين الآمن للملفات.

Board Management

Board Management

boardmanagement.com

تطبيق إدارة مجلس الإدارة يسهل تنظيم الاجتماعات، إدارة الوثائق، والتعاون بين الأعضاء لضمان كفاءة وشفافية العمليات.

Hippoly

Hippoly

hippoly.com

Hippoly هو تطبيق للتعاون السلس والآمن مخصص لمجالس الإدارة والفرق الإدارية لتبادل المعلومات وإدارة الأنشطة بكفاءة.

GOVRN

GOVRN

govrn.com

تطبيق GovRN هو برنامج شامل لإدارة مجالس الإدارة، يركز على تسهيل التواصل، إدارة البيانات، وتعزيز الإنتاجية بشكل آمن ومرن.

Govenda

Govenda

govenda.com

Govenda هي منصة لإدارة مجلس الإدارة والحوكمة، توفر أدوات للتواصل، تخزين المستندات، وإدارة الاجتماعات بشكل رقمي وفعال.

EntityKeeper

EntityKeeper

entitykeeper.com

يتيح لك تطبيق EntityKeeper إدارة البيانات الحيوية، وإنشاء مخططات تنظيمية، ومراقبة متطلبات الالتزام داخل مؤسستك.

BoardOnTrack

BoardOnTrack

boardontrack.com

تساعد تطبيق BoardOnTrack مجالس المدارس الخاصة في إدارة الحوكمة بشكل فعال من خلال أدوات لتنظيم الاجتماعات وتقييم الأداء والتخطيط.

MyBoardPacket

MyBoardPacket

myboardpacket.com

MyBoardPacket هو تطبيق لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت، يوفر إدارة مستندات، تصويت إلكتروني، ومناقشات.

Diskus

Diskus

letsdiskus.com

ديسكوس هو حل لإدارة الاجتماعات واللوحات يساعد الفرق الإدارية على تنظيم الاجتماعات، بناء جدول الأعمال وتوزيع المواد، وتحويل المحاضر إلى إجراءات.

BoardSpace

BoardSpace

boardspace.co

BoardSpace هو تطبيق رقمي يساعد المجالس ولجان إدارة الكوندومينيوم والمنظمات غير الربحية في تسهيل إدارة الاجتماعات وتبادل المستندات.

BoardShape

BoardShape

boardshape.com

تطبيق BoardShape يساعد الشركات الناشئة على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان بكفاءة، مع إمكانية إنشاء ومشاركة الجداول الزمنية وتدوين الملاحظات.

AdvisoryCloud

AdvisoryCloud

advisorycloud.com

AdvisoryCloud هو منصة تربط بين المهنيين والشركات من خلال مجالس استشارية، حيث يمكن للشركات تكوين وإدارة هذه المجالس بسهولة.

Sherpany

Sherpany

sherpany.com

شيرباني هو تطبيق لإدارة الاجتماعات، يسهل تنظيم اجتماعات مجالس الإدارة ويعزز التعاون من خلال إدارة الوثائق ومحاضر الاجتماعات.

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