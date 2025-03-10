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برامج إدارة مجلس الإدارة
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برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج إدارة مجلس الإدارة مساحة عمل موحدة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين للبقاء منظمين، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتخطيط بفعالية. توفر هذه الأدوات التعاونية إمكانية الوصول إلى جداول الأعمال والمستندات والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال، مما يعزز عملية اجتماعات الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل الملفات إلى مساحة العمل وتعيين الوصول بناءً على الأدوار ومستويات التخليص. عادةً ما يتم استخدام برنامج إدارة مجلس الإدارة من قبل فرق القيادة، مثل اللجنة الأم أو مجلس إدارة شركة كبيرة، ويمكن أيضًا دمجه مع أدوات التعاون الأخرى التي تشمل الموظفين أو المشاركين على مستويات السلطة المختلفة.

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Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.

Admincontrol

Admincontrol

admincontrol.com

تطبيق إداري يوفر وصولاً آمنًا وفعالًا للمعلومات والنقاشات للمديرين والمستشارين. يمتاز بأمان عالٍ مع تواجد قوي في الدول الإسكندنافية.

Boardable

Boardable

boardable.com

تطبيق Boardable هو منصة لإدارة مجالس الإدارة تتيح التعاون الآمن وإدارة المستندات والاجتماعات لتحسين كفاءة الحوكمة.

Knowa

Knowa

knowa.co

Knowa هي منصة لإدارة مجالس الإدارة تسهل تنظيم الاجتماعات ومشاركة الوثائق وتعزيز التواصل بين الأعضاء بشكل آمن وفعال.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada هو تطبيق لإدارة البيانات الافتراضية، مصمم لتأمين المعلومات في المعاملات المالية مثل الدمج وجمع التبرعات.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.

Beenote

Beenote

beenote.io

تطبيق Beenote هو أداة إدارة الاجتماعات التي تساعد الفرق على تنظيم الاجتماعات وتوثيق الملاحظات والقرارات والمهام بفعالية.

OnBoard

OnBoard

onboardmeetings.com

OnBoard هو برنامج لإدارة المجالس يسهل عمليات الحوكمة، التعاون، وصنع القرار بين أعضاء المجلس.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

adam.ai هو برنامج إدارة اجتماعات يتيح للمنظمات تنظيم ومشاركة المعرفة خلال الاجتماعات، مع ميزات مثل تتبع القرارات والتقارير وتحليل البيانات.

Zeck

Zeck

zeck.app

Zeck هو تطبيق سحابي لتحسين اجتماعات مجالس الإدارة من خلال تسهيل إعداد التقارير وتعزيز المشاركة وتوفير تحليلات للمستخدمين.

Board Management

Board Management

boardmanagement.com

هل أنت مستعد للارتقاء بمجلس إدارتك إلى المستوى التالي؟ استخدم برامج اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة لدينا لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على التعاون وإنجاز المزيد

Hippoly

Hippoly

hippoly.com

Hippoly عبارة عن منصة تعاون سلسة وآمنة مصممة للسحابة ومصممة لصناع القرار. مجموعة المستخدمين الأساسية لدينا هي مجلس إدارة المؤسسة، ولكن يتم استخدام Hippoly أيضًا بين فرق الإدارة والمجالس الاستشارية ومجموعات المساهمين الذين يريدون طريقة سهلة وآمنة للتواصل ومشاركة المعلومات.

GOVRN

GOVRN

govrn.com

برنامج إدارة AI-First Board. قم بتضخيم أداء اللوحة الخاصة بك باستخدام برنامج بوابة اللوحة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Govrn. استمتع بأمان لا مثيل له ورؤى في الوقت الفعلي وإدارة اجتماعات سهلة معززة بإمكانات اكتشاف الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والأداء.

Govenda

Govenda

govenda.com

منصة نجاح مجلس الإدارة™ لحوكمة الشركات. تتغير الحوكمة بسرعة، وGovenda هي منصة نجاح مجلس الإدارة للمساعدة في تسريع انتقال مجالس الإدارة إلى حوكمة أصحاب المصلحة والاتصال الأعمق بقوة مؤسستك والمساهمين وأصحاب المصلحة على نطاق واسع. أكثر من مجرد بوابة لمجلس الإدارة، فإن منصة نجاح مجلس إدارة Govenda هي مستقبل الحوكمة الحديثة. الشراكة مع Govenda لإعادة تصور كيف يمكن لمجالس الإدارة توفير قيادة استراتيجية مقصودة للضرورات الرئيسية في عالم سريع التغير.

BoardPro

BoardPro

boardpro.com

تطبيق BoardPro يوفر إدارة فعالة لاجتماعات مجلس الإدارة مع ميزات مثل بناء جدول الأعمال وتوليد الدقائق والتخزين الآمن للملفات.

EntityKeeper

EntityKeeper

entitykeeper.com

تتيح لك منصة الكيانات الشاملة لـ EntityKeeper إدارة البيانات الهامة وإنشاء مخططات تنظيمية مفصلة ومراقبة متطلبات حفظ الملفات/الامتثال عبر مؤسستك. من خلال الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتخصيص حقول البيانات، وإدارة المواعيد النهائية باستخدام الإشعارات (مثل تواريخ التقديم)، والمزيد، يمكنك الاستفادة من الإشراف الشامل وتعزيز التوافق الداخلي عبر كياناتك. بالإضافة إلى ذلك، تلغي خدمات الشركات في EntityKeeper الحاجة إلى إدارة ملفات الكيانات يدويًا، مثل التكوين والتسجيل والتقارير السنوية والمزيد.

BoardOnTrack

BoardOnTrack

boardontrack.com

تساعد BoardOnTrack مجالس إدارة المدارس المستقلة على تحقيق نتائج استثنائية. نحن منصة إدارة الحوكمة الوحيدة عبر الإنترنت المصممة لحوكمة المدارس المستقلة. توفر عضوية BoardOnTrack إرشادات الخبراء (بدون رسوم استشارية بالساعة) والوصول إلى منصة إدارة مجلس الإدارة الوحيدة البديهية وسهلة الاستخدام والمتكاملة عبر الإنترنت والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمدارس المستقلة. مع BoardOnTrack by TransACT، يمكنك بسهولة: - قياس أداء مجلس الإدارة - تعيين أعضاء مجلس الإدارة - تعزيز أهداف مجلس الإدارة والمساءلة - تقييم الرئيس التنفيذي لمدرسة تشارتر الخاصة بك بشكل فعال - الامتثال ببساطة لقوانين الاجتماعات المفتوحة - إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل

MyBoardPacket

MyBoardPacket

myboardpacket.com

منذ عام 2001، وافق الآلاف من العملاء السعداء على أن MyBoardPacket آمن وبسيط وسهل الاستخدام. أداة لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت توفر إدارة المستندات والتصويت عبر الإنترنت والمناقشات عبر الإنترنت والمزيد. يمكّنك موقع MyBoardPacket.com من نشر بوابة إلكترونية مرنة للغاية بحيث يمكن استخدامها أيضًا كحل للشبكة الخارجية أو الإنترانت.

Diskus

Diskus

letsdiskus.com

Diskus هو حل لإدارة مجالس الإدارة والاجتماعات يساعد المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عملية التعاون واتخاذ القرار. تسهل بوابة مجلس الإدارة الخاصة بها على أمناء ومديري الشركات إدارة الاجتماعات وإنشاء جداول الأعمال وتوزيع المواد بشكل أسهل من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا تحويل الدقائق إلى إجراءات ومراقبة التقدم المحرز عن كثب.

BoardSpace

BoardSpace

boardspace.co

يعد BoardSpace أحد الحلول التي تساعد مجالس الإدارة ومديري الشقق وHOAs والمنظمات غير الربحية على أتمتة وتبسيط إدارة مجلس الإدارة.

BoardShape

BoardShape

boardshape.com

إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون إعاقة الطريق. يتيح لك منشئ جدول الأعمال البسيط إنشاء جداول أعمال ديناميكية يمكن مشاركتها مع فريقك بسرعة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مرفقات متعددة، كل شيء يبقى سياقيًا لنقطة المناقشة. يمكن مشاركة جداول الأعمال مع فريقك وتقديمها بشكل متزامن مع جميع الحضور مع إبقاء الجميع في الاجتماع على نفس الصفحة. يمكن إضافة التعليقات والأسئلة والمناقشات بما يتماشى مع نقاط المناقشة واستخدامها لاحقًا لإنشاء محاضر الاجتماع. إنشاء استطلاعات الرأي وبنود العمل المتعلقة ببنود جدول الأعمال ومتابعتها في الاجتماعات اللاحقة. احتفظ بكل شيء في مكان واحد وقم بتنظيمه باستخدام BoardShape.

AdvisoryCloud

AdvisoryCloud

advisorycloud.com

AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال المجلس إلى سيرتهم الذاتية، والحصول على المزايا المهنية التي تأتي من كونهم عضوًا في مجلس الإدارة. تحصل الشركات على رؤى وفوائد المجلس الاستشاري عن بعد، والذي يمكن إدارته بسهولة في مكان واحد، على منصتنا الخاصة. ‍ تأسست شركة AdvisoryCloud في عام 2012، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة مارين، كاليفورنيا، وقد فازت بالعديد من الجوائز بما في ذلك تكريمها كواحدة من الشركات الخاصة الأسرع نموًا في مجلة Inc.

Sherpany

Sherpany

sherpany.com

Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع محاضر الاجتماعات وعناصر العمل الموقعة رقميًا. نحن نعطي الأولوية للأمان والامتثال، من خلال حل قوي معتمد من FINMA ومعتمد من ISO270001 والذي يعمل على مركزية وضمان ضوابط الوصول المناسبة لبياناتك. بالإضافة إلى منصة Sherpany المستندة إلى الويب، والتي يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب، فإننا نقدم تطبيقات أصلية لأنظمة التشغيل iOS وWindows وAndroid، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى حل إدارة الاجتماعات الخاص بنا عبر أجهزة مختلفة. يعمل برنامجنا المستند إلى SaaS، إلى جانب تعليم الاجتماعات والخدمات التكميلية الأخرى، على تحويل ثقافة الاجتماعات في شركتك ويضمن عقد اجتماعات ممتازة. قامت شيرباني بتطوير إطار عمل شامل لإدارة الاجتماعات لقادة الاجتماعات، بناءً على أفضل الممارسات القائمة على الأدلة. يتوافق حل إدارة اجتماعات Sherpany مع هذه الممارسات لتسهيل الاجتماعات المثمرة. مع وجود أكثر من 15000 قائد قاموا بالفعل بتحسين إنتاجية اجتماعاتهم من خلال Sherpany، أصبحنا شريكًا موثوقًا لأكثر من 350 عميلًا من الشركات.

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