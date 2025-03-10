AdvisoryCloud

advisorycloud.com

AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال المجلس إلى سيرتهم الذاتية، والحصول على المزايا المهنية التي تأتي من كونهم عضوًا في مجلس الإدارة. تحصل الشركات على رؤى وفوائد المجلس الاستشاري عن بعد، والذي يمكن إدارته بسهولة في مكان واحد، على منصتنا الخاصة. ‍ تأسست شركة AdvisoryCloud في عام 2012، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة مارين، كاليفورنيا، وقد فازت بالعديد من الجوائز بما في ذلك تكريمها كواحدة من الشركات الخاصة الأسرع نموًا في مجلة Inc.