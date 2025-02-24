برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

Zeck

zeck.app

Zeck عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تعمل على إحداث تحول في اجتماعات مجلس الإدارة. يعمل Zeck على إنشاء كفاءة الوقت والتحسين النوعي لديناميكيات اللوحة. في الأساس، بعد أن عشنا اجتماعات مجلس إدارة بائسة وعفا عليها الزمن، كمشغلين وأعضاء مجلس إدارة، قررنا إعادة تصور عملية اجتماع مجلس الإدارة بالكامل. شارك في تأسيس Zeck إدوارد نورتون، الممثل والمخرج ورجل الأعمال الحائز على جوائز، وروبرت وجيفري وولف، مؤسسا Moosejaw (التي استحوذت عليها Walmart) وCrowdRise (التي استحوذت عليها GoFundMe). جيمس زوبوك، مشغل شركة برمجيات ذو خبرة لا تصدق ومستثمر في الأسهم الخاصة، هو شريك مؤسس. من المحتمل أنك تعرف إدوارد نورتون من وظيفته اليومية. لكن إدوارد أسس أيضًا العديد من الشركات ويعمل في العديد من مجالس إدارة الشركات والمنظمات غير الربحية. "أولئك منا الذين أسسوا شركات أو جلسوا في مجالس الإدارة شعروا بأن ديناميكية اجتماع مجلس الإدارة معطلة. "لقد أصبحت اجتماعات مجلس الإدارة لحظة "لكمة في الوجه" للعديد من الشركات والمؤسسات" - إدوارد نورتون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة Zeck. العالم يتغير وليس هناك فرصة لأن نعقد اجتماعات مجلس الإدارة بنفس الطريقة بعد عامين من الآن . Zeck هو حل تحويلي يغير قواعد اللعبة، ويتفق مع ذلك الآلاف من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة والمنظمات غير الربحية. من بين المستثمرين البارزين Salesforce Ventures، وKhosla Ventures، وBreyer Capital، وBrian Sheth (الذي شارك في تأسيس Vista Equity)، وDavid Blaine (وهو شخص رائع في الغالب لأنه جيد جدًا في السحر). بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، تستخدم الشركات والمنظمات غير الربحية Zeck لتحديثات المستثمرين، وجميع الاجتماعات، ومراجعات الأعمال ربع السنوية، وما إلى ذلك.